“AI 생성물, 이미지 압축해도 식별”…스냅태그 ‘비가시성 워터마크’ 주목

20일 오후 일본 도쿄에서 만난 민경웅 스냅태그 대표가 인공지능(AI)으로 만든 이미지가 담긴 문서를 눈앞에서 찢어 보이며 말했다. 스냅태그는 눈에 보이지 않는 방식의 비가시성 워터마크 기술을 개발한 국내 스타트업이다. 생성형 AI로 만든 이미지나 영상에 워터마크를 넣어야 하는 ‘AI 기본법’이 22일 시행된 가운데, 민 대표는 “비가시성 워터마크가 기술적 방안이 될 수 있다”고 말했다.
스냅태그 비가시성 워터마크의 특징은 내구성이다. 보통 비가시성 워터마크는 눈으로는 구분하기 어려운 콘텐츠 고유 식별 ID와 관리 정보 등을 콘텐츠 상단 층에 넣는다. 그래서 이를 캡처하거나 촬영해 해당 화면이 AI인지 확인하는 방식으로 주로 쓰인다. 그러나 디지털 이미지를 압축하면 워터마크가 손상돼 식별되지 않는 경우가 많지만, 스냅태그는 이미지가 압축돼도 워터마크가 작동할 수 있도록 했다.
민 대표는 “보통 AI로 만든 이미지를 소셜네트워크서비스(SNS) 계정에 올리면 굉장히 많이 압축돼 비가시성 워터마크 식별이 어렵다”라며 “오픈AI나 구글 등 빅테크도 자체적으로 비가시성 워터마크를 개발해 베타서비스를 시작했는데, 이미지를 전송하거나 또는 파일이 손상됐을 때 제대로 식별이 되지 않는다”라고 설명했다. 그러면서 “스냅태그는 가로 1024 세로 1024 픽셀의 이미지 기준 워터마크 700개를 넣는 등 내구성을 강화해 이미지가 크롭돼도 워터마크가 작동하도록 내구성을 강화했다”라고 덧붙였다.
실제로 이날 AI로 만들어진 고래 이미지에 스마트폰 카메라를 갖다대니 스냅태그 AI 홈페이지로 연결되는 URL이 뜨며 비가시성 워터마크 정보를 확인할 수 있었다. 겉으로 드러나는 표식이 없는 인쇄물이지만 비가시성 워터마크 정보는 수 초 안에 식별됐다. 앞서 스냅태그는 이러한 기술을 바탕으로 구현한 ‘K 세이프 공개 API’를 무료로 공급하겠다고 밝힌 바 있다. 1월 중 베타 서비스를 시작하고, 4월부터 국내 모든 AI 기업과 콘텐츠 플랫폼을 대상으로 서비스를 전면 무상 개방할 계획이다.
한편 이날 일본 벤처투자사 제트벤처캐피털(ZVC)의 황인준 대표도 기자들을 만나 한국과 일본의 AI 스타트업 생태계에 대한 이야기를 나눴다. 황 대표는 “일본이 한국과 굉장히 가깝고 비슷한 것 같지만 일하는 방식, 생각하는 것, 인간관계 등 굉장히 다른 면도 많다”라며 “일본 진출을 염두에 두고 있는 한국 스타트업이라면 일본에 와서 살며 현지 시장을 더 이해하는 것이 중요하다”고 조언했다.
국내 생성 AI 분야 선두 스타트업인 뤼튼테크놀로지스에 초창기부터 투자한 경험을 들며 한국에 대한 투자 계획도 밝혔다. 현재 ZVC가 투자하는 회사는 일본이 62.1%로 가장 많고, 한국이 9.3%다. 황 대표는 “올해는 AI로 어떻게 더 생산성을 향상할 수 있는가에 집중해서 투자처를 볼 계획”이라며 “한국의 좋은 회사들도 좀 더 적극적으로 투자하고자 한다”고 말했다.
