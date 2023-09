윤 대통령 “한일중 3국 협력도 다시 궤도에 올려야”

윤석열 대통령은 5일 ‘아세안+3(한국, 일본, 중국)’ 회의를 앞두고는 “이제 한, 일, 중 3국 간 협력도 다시 궤도에 올려놓아야 한다”고 밝혔다.윤 대통령은 인도네시아 출국을 앞두고 이날 보도된 인도네이사 언론 ‘콤파스’ 인터뷰를 통해 “한국은 3국 간 협의체의 의장국이자 아세안+3에서 3국을 대표하는 조정국으로서 한, 일, 중 3국 간 협력의 활성화를 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.그러면서 “동북아 3국간의 협력이 다시 활기를 찾게 되면 아세안+3의 협력도 더 큰 동력을 얻을 것이며, 이는 ‘아세안 중심성’을 더욱 강화하게 될 것으로 기대한다”고 강조했다.윤 대통령은 북핵과 관련해 “날로 고조되는 북한의 미사일 도발과 핵위협은 아세안 국가들에게도 직접적이며 실존적인 위협이 되고 있다”며 “한국과 아세안이 단합하여 단호하게 대응하고 북한의 비핵화를 위해 긴밀히 공조해야 한다”고 밝혔다.이어 “인태 지역에 규칙 기반 질서가 확고히 뿌리내릴 수 있도록 한-아세안 간 연대와 협력을 더욱 강화해야 한다”고 말했다.윤 대통령은 “국가 간 갈등과 대립을 완화하고 대화와 협력을 촉진시키기 위해서는 개방성, 투명성, 포용성 등 아세안이 표방하는 가치가 더욱 중요해지고 있다”며 “이는 한국의 인태 전략이 협력 원칙으로 내세우는 포용, 신뢰, 호혜와도 맞닿아 있다”고 강조했다.이어 “한국과 아세안은 규칙 기반 국제 질서의 중요성을 공유하고 있다”며 “인태 지역의 평화와 안정은 유럽과 대서양을 넘어 국제사회 전체의 평화와 안정에 직결되는 문제”라고 짚었다.윤 대통령은 캠프 데이비드에서 열린 한미일 정상회의 의의도 밝혔다.윤 대통령은 “지난달 한, 미, 일 3국 정상회의에서 채택된 ‘캠프 데이비드 정신(The Spirit of Camp David)’으로 명명된 3국 공동성명에서도 아세안과 태평양도서국과의 협력을 다른 어떤 지역 사안보다 먼저 기술하여 아세안과 태평양도서국 중시 입장을 분명하게 강조했다”고 말했다.이어 “한, 미, 일 3국 간 협력이 어느 특정 국가를 배제하거나 특정 세력에 대응하기 위한 것이 아니다”며 “3국은 보편적 가치와 규칙 기반 국제 질서를 증진함으로써 국제사회의 평화와 안정, 번영에 기여하고 모든 국가에게 이로운 결과를 실현하기 위해 노력해 나갈 것”이라고 설명했다.윤 대통령은 한-아세안 관계 발전 기대감도 내비쳤다.윤 대통령은 “아세안을 핵심 파트너로 삼아 아세안이 필요로 하는 실질적 지원을 계속 확대해나갈 것”이라고 밝혔다.이어 “한국은 경제, 사회문화 분야에서 아세안의 수요를 충실히 반영한 실질협력을 강화하고, 해양안보, 사이버안보, 국방, 방산 등 안보 분야에서도 호혜적이고 미래지향적인 협력을 확대해 나갈 것”이라고 했다.윤 대통령은 “이번 한-아세안 정상회의에서 저는 한국의 강점인 디지털과 IT 기술을 기반으로 한 미래 협력사업을 제안할 예정인데, 이 사업은 한-아세안 연대구상과 아세안의 인태전략인 ‘인도-태평양 지역에 관한 아세안의 관점(AOIP: ASEAN Outlook on the Indo-Pacific)’간 연계와 협력의 좋은 사례가 될 것”이라고 말했다.윤 대통령은 “한-아세안, 한-메콩, 한-BIMP-EAGA 각각의 협력기금에 대한 한국의 연간 기여를 2027년까지 2배로 확대할 것”이라며 “아세안 국가들도 각종 정책, 제도 개선과 혁신을 추진하고 개발협력 사업의 효율성 제고를 위해 한국과 긴밀히 협력하는 등 계속 호응해 주기를 기대한다”고 했다.그러면서 “내년은 한국과 아세안이 대화 관계를 수립한 지 35년이 되는 해”라며 “이제 한국과 아세안이 ‘포괄적 전략적 동반자 관계’를 수립할 최상의 시기가 된 것”이라고 덧붙였다.[서울=뉴시스]