한 총리, CNN 인터뷰 “한국 핵 보유는 옳은 길로 생각 안해”

한덕수 국무총리는 일각의 핵 보유론에 “옳은 길이 아니다”라고 선을 그었다. 우크라이나에 살상 무기를 지원하는 문제에 관해서는 “결정된 바 없다”고 답했다.한 총리는 3일 CNN과의 인터뷰에서 이같은 입장을 밝혔다.한 총리는 자체 핵 무장론에 대해 “최근 국내 조사에서 한국이 핵을 보유해야 한다는 의견이 있다”며 “저는 이것이 옳은 길이라고 생각하지 않는다”고 말했다.이어 “국제사회와 함께 북한의 비핵화를 촉구할 것”이라며 “북한은 핵 개발이 그들의 평화와 번영을 보장하지 못하며, 또한 한반도와 전 세계의 평화와 번영도 담보할 수 없다는 것을 알아야 한다”고 말했다.한 총리는 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 ‘탑 다운’ 방식의 대북 접근법에 대해 “잘 되지 않았다”고 평가하면서 “지난해 출범한 새 정부는 대북 억지력 구축에 중점을 두고 있다”고 밝혔다. 그러면서도 “북한과의 대화 채널은 열어놓고 있다”고 말했다.우크라이나 지원 문제에 관한 입장도 밝혔다. 한 총리는 무기지원도 고려하냐는 질문에 “올해 우크라이나에 대한 지원을 1억3000만 달러 늘린다. 전기 등 분야에 지원하게 될 것”이라며 “그러나 살상무기 지원에 대해서는 결정된 바 없다(we’re not yet decided on that issue)”고 답했다.미국의 반도체지원법과 인플레이션감축법이 한국에 불리하게 작용할 것으로 보느냐는 질문에 “어느 정도 그렇다”고 답했다. 이어 “지금 시점에서 가장 중요하게 생각할 것은 우리 기업이 미국에서 원하는 만큼의 활동을 할 수 있는지, 미 행정부의 보조금 정책에 적응할 수 있는지 등이다”라며 “우리 기업들은 이 점에 대해 신중하게 고려해야 한다”고 말했다.한국에 ‘우버’와 ‘애플페이’가 없는 이유에 대한 질문이 나오자 한 총리는 “특정 기업의 의도에 따른 결과라기보다는 정치집단이 대중의 중요성에 가치를 두는 일이 벌어진 것”이라며 우버의 경우 많은 택시기사들의 반대로 대중의 이익과 배치되는 결정이 내려졌다고 부연했다. 아울러 “보호무역주의에 반대하며 보호주의 정책들을 줄여나갈 것”이라고 강조했다.[서울=뉴시스]