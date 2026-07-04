119 영상통화로 심폐소생, 60대 노인 구했다

  • 동아일보

  • 입력 2026년 7월 4일 01시 40분

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골프장서 쓰러져 사실상 심정지
지인들에 전기충격 안내 호흡 회복

지난달 30일 광주특별시소방본부 119종합상황실 김희수 소방장(오른쪽 사진)의 영상통화 안내로 심정지 환자의 지인들이 심폐소생술을 하고 있다. 광주특별시소방본부 제공
지난달 30일 광주특별시소방본부 119종합상황실 김희수 소방장(오른쪽 사진)의 영상통화 안내로 심정지 환자의 지인들이 심폐소생술을 하고 있다. 광주특별시소방본부 제공
“아이고 사람이 쓰러졌습니다. 빨리 와주세요.”

지난달 30일 오후 1시 42분경 전남광주통합특별시소방본부 119종합상황실에 한 노인이 다급한 목소리로 전화를 걸었다. 해남군의 한 파크골프장에서 60대 후반 정모 씨가 순간 의식을 잃고 쓰러지자 당황한 60, 70대 지인들이 초기 심폐소생술을 시도하며 119에 도움을 요청한 것.

119상황실은 상황이 위급하다고 판단해 구급상황관리요원 김희수 소방장(41)에게 전화를 연결했다. 김 소방장이 영상통화를 요청해 연결된 후 정 씨의 상태를 살펴보니 사망 직전 임종 호흡을 하는 것으로 판단했다. 김 소방장은 영상통화를 하며 지인들에게 “쇄골 밑 가슴 부위를 압박하라” “하나 둘 셋” 구호를 외치며 손바닥 압박 속도를 알려줬다. 또 현장에 있던 자동심장충격기를 이용해 정 씨에게 전기충격을 통한 심폐소생을 안내했다.

영상통화 후 2분 정도가 지나자 정 씨는 왼손을 움직였고, 호흡과 맥박을 회복하는 자발 순환 회복 상태가 됐다. 정 씨는 의식을 회복한 상태에서 병원으로 이송됐고, 스텐트 시술 후 건강을 회복한 것으로 알려졌다. 김 소방장은 3일 “정 씨는 사실상 심정지 상태였다”면서도 “영상통화를 통한 정확한 처치로 소중한 생명을 살릴 수 있었다”고 말했다.

#전남광주#119종합상황실#심폐소생술#영상통화#응급처치
광주=이형주 기자 peneye09@donga.com
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