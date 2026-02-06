본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사람속으로
이명경 이화여대 총동창회장, ‘이화 새시대 발전기금’ 1억 원 기부
동아일보
입력
2026-02-06 16:03
2026년 2월 6일 16시 03분
정서영 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260206/133312560/1" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
이화여자대학교는 이명경 총동창회장으로부터 ‘이화 새시대 발전기금’ 1억 원을 기부받았다고 6일 밝혔다. 기금전달식은 3일 이화여대 본관에서 열렸다. 이 회장과 이향숙 총장 등이 참석했다. 이번 기부금은 향후 교육·연구 환경 개선 등 대학 발전을 위한 사업에 사용될 예정이다. 이화여대는 올해 창립 140주년을 맞아 발전기금 조성과 후원 네트워크 구축을 추진하고 있다.
정서영 기자 cero@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
한동훈 제명, 국힘에 긍정적 18%…與-조국당 합당, 반대 44%-찬성 29%
2
‘尹내란 재판장’ 지귀연, 19일 선고후 중앙지법 떠난다
3
李 “서울 1평에 3억, 말이 되나…경남은 한채에 3억?”
4
정청래, 檢 위례 항소포기에 “이재명 죽이기 잘못된 의도”
5
[단독]트럼프 행정부, 대북 인도적 지원사업 승인
6
“정청래 잘한다” 38%, “장동혁 잘한다” 27%…당 지지층서도 두자릿수 하락
7
맷 데이먼 “넷플릭스 최고 성과급 달성, ‘케데헌’이 유일”
8
“미개봉 50만원” 李 설 선물, 이틀만에 당근에 떴다
9
열어보기 전까진 모른다…3만9900원에 금 1돈 나오는 ‘이 선물’
10
李 “몰빵 전략 한계…서울 집값, 사람 살 수 없는 지경”
1
‘YS아들’ 김현철 “국힘, 아버지 사진 당장 내려라…수구집단 변질”
2
李 “서울 1평에 3억, 말이 되나…경남은 한채에 3억?”
3
장동혁 ‘협박 정치’… “직 걸어라” 비판 막고, 당협위원장엔 교체 경고
4
‘600원짜리 하드’ 하나가 부른 500배 합의금 요구 논란
5
[단독]트럼프 행정부, 대북 인도적 지원사업 승인
6
한동훈 제명, 국힘에 긍정적 18%…與-조국당 합당, 반대 44%-찬성 29%
7
[사설]반대파 무더기 퇴출 경고… 당권 장악에만 진심인 장동혁
8
주민센터서 공무원 뺨 때리고 박치기 한 40대 민원인
9
조현 “美, 韓통상합의 이행 지연에 분위기 좋지 않다고 말해”
10
[단독]與 대외비 문건 “조국당에 지명직 최고위원 배분”
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
한동훈 제명, 국힘에 긍정적 18%…與-조국당 합당, 반대 44%-찬성 29%
2
‘尹내란 재판장’ 지귀연, 19일 선고후 중앙지법 떠난다
3
李 “서울 1평에 3억, 말이 되나…경남은 한채에 3억?”
4
정청래, 檢 위례 항소포기에 “이재명 죽이기 잘못된 의도”
5
[단독]트럼프 행정부, 대북 인도적 지원사업 승인
6
“정청래 잘한다” 38%, “장동혁 잘한다” 27%…당 지지층서도 두자릿수 하락
7
맷 데이먼 “넷플릭스 최고 성과급 달성, ‘케데헌’이 유일”
8
“미개봉 50만원” 李 설 선물, 이틀만에 당근에 떴다
9
열어보기 전까진 모른다…3만9900원에 금 1돈 나오는 ‘이 선물’
10
李 “몰빵 전략 한계…서울 집값, 사람 살 수 없는 지경”
1
‘YS아들’ 김현철 “국힘, 아버지 사진 당장 내려라…수구집단 변질”
2
李 “서울 1평에 3억, 말이 되나…경남은 한채에 3억?”
3
장동혁 ‘협박 정치’… “직 걸어라” 비판 막고, 당협위원장엔 교체 경고
4
‘600원짜리 하드’ 하나가 부른 500배 합의금 요구 논란
5
[단독]트럼프 행정부, 대북 인도적 지원사업 승인
6
한동훈 제명, 국힘에 긍정적 18%…與-조국당 합당, 반대 44%-찬성 29%
7
[사설]반대파 무더기 퇴출 경고… 당권 장악에만 진심인 장동혁
8
주민센터서 공무원 뺨 때리고 박치기 한 40대 민원인
9
조현 “美, 韓통상합의 이행 지연에 분위기 좋지 않다고 말해”
10
[단독]與 대외비 문건 “조국당에 지명직 최고위원 배분”
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
‘600원짜리 하드’ 하나가 부른 500배 합의금 요구 논란
출산 50일전부터 ‘아빠 휴가’ 쓸수 있다…유산때도 5일 휴가
주말 내내 또 맹추위…서해안-제주에 많은 눈
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0