5호선 방화때 대피 도운 3명 ‘지하철 의인’에

  • 동아일보

글자크기 설정

박기한씨 등 화재 알리고 탈출 앞장

왼쪽부터 박기한 씨, 이우석 씨, 황승연 씨.
왼쪽부터 박기한 씨, 이우석 씨, 황승연 씨.
서울 지하철 5호선 열차 방화 상황에서 노약자를 업고 대피를 도운 시민 3명이 ‘지하철 의인’으로 선정됐다. 서울교통공사는 올 한 해 서울 지하철 1∼8호선에서 사고 예방과 인명 보호에 기여한 시민으로 박기한(29) 이우석(47) 황승연(31) 씨 등 3명을 지하철 의인으로 선정했다고 21일 밝혔다. 공사는 19일 이들을 본사로 초청해 포상금과 감사장, 서울시장 표창을 수여했다.

박 씨는 5월 31일 오전 여의나루역∼마포역 구간을 운행하던 지하철 5호선 열차 안에서 한 승객이 불을 지르는 모습을 목격하고 “불이야, 피하세요”라고 외치며 객실을 뛰어다니며 상황을 알렸다. 노약자를 업고 대피를 돕는 등 승객들의 신속한 탈출을 이끌었다.

이 씨는 8월 27일 오후 동작역∼이촌역 구간을 운행하던 4호선 열차에서 승객의 보조배터리 화재가 발생하자 객실에 비치된 소화기를 사용해 진화했다. 또 주변 승객에게 비상통화 장치로 승무원에게 상황을 알리도록 했다. 황 씨는 9월 24일 오후 2호선 신당역 승강장에서 시설물 화재가 발생하자 주저하지 않고 소화기를 사용해 초기 진화를 했다.

서울교통공사는 매년 열차 내 화재 진압과 인명 구조, 범죄 대응 등 지하철 안전에 기여한 시민을 ‘지하철 의인’으로 선정하고 있다. 이번 수상자를 포함해 현재까지 모두 45명이 포상과 감사장을 받았다.

#서울 지하철#지하철 의인#화재 진압#인명 구조#승객 안전#서울교통공사
임재혁 기자 heok@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스