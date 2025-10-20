본보-인제군문화재단 주최 여초서예대전 시상식

동아일보와 인제군문화재단, 여초서예관이 공동 주최한 ‘제11회 여초서예대전’ 시상식이 18일 강원 인제군 여초서예관에서 열렸다. 여초서예대전은 근현대 서예가 여초 김응현 선생(1927∼2007)의 서예 정신을 기리고, 신진 서예 인재를 발굴하기 위해 매년 개최되고 있다.
이날 시상식에서는 △현장명제부 대상(문화체육관광부 장관상·상금 500만 원) 장수진 씨(경기 파주) △사전명제부 최우수상(동아일보사 회장상·상금 100만 원) 이정아 씨 △중등부 대상(인제군수상·상금 100만 원) 신세은 양 △초등부 대상(인제군의회 의장상·상금 50만 원) 심재우 군 등 부문별 수상자에게 상장과 상금이 수여됐다.
시상식에는 이주민 인제군 행정복지국장, 김형년 동방연서회 이사장, 김대현 여초서예관 명예관장, 수상자 가족 등 100여 명이 참석해 수상자들을 축하했다.
인제=이인모 기자 imlee@donga.com
