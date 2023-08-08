[인사]기획재정부 外

◇기획재정부 〈전보〉 ▽과장급 △재정정책총괄과장 이성원 △개발금융총괄과장 이상규 △국제기구과장 장의순 △통상조정과장 최지영 △경제협력기획과장 강희민 △홍보담당관 이형렬
◇문화체육관광부 △종무실장 정용욱 △대한민국예술원 사무국장 김대현
◇농림축산식품부 〈승진〉 ▽과장급 △식생활소비정책과장 조은지 △농림축산검역본부 기획조정과장 하성태 △〃 동물약품관리과장 김성구 △국립종자원 식량종자과장 정문기 △농식품공무원교육원 전문교육과장 김진수 △국무조정실 파견 최민지 〈전보〉 ▽과장급 △정보통계정책담당관 최호종 △농촌정책과장 정아름 △농촌경제과장 김정욱 △축산경영과장 이연섭 △농림축산검역본부 운영지원과장 김재민 △〃 식물검역과장 방문진 △〃 영남지역본부장 송태복 △국립농산물품질관리원 충남지원장 이진 △농식품공무원교육원 운영지원과장 문석호
◇고려대 △정경대학장 겸 정책대학원장 구교준 △간호대학장 신나미 △세종인권·성평등센터장 송수진 △자유전공학부장 김태진 △교무처장 이명진
◇한국외국어대 △정치행정언론대학원장 장현주 △영어대학장 조성은 △서양어〃 임우영 △아시아언어문화〃 신근혜 △자연과학〃 권혁만 △공과〃 김상철