주차장을 덜고, 건물을 조경으로 이었다… 도시를 바꾼 작은 선택들[김대균의 건축의 미래]

얼마 전 일본 도쿄 여행을 하면서 건축과 라이프스타일을 함께 느껴 볼 수 있는 동네 몇 곳을 둘러봤다. 사람, 물건, 문화, 문자, 인프라, 제도 등 나라 간 당연히 있는 차이 이외에 ‘도쿄와 서울의 동네 풍경은 무엇이 다를까?’라는 궁금증을 여행하는 내내 품고 다녔다. 여행 둘째 날, 패션으로 유명한 아오야마 골목을 걷고 있는데 문득 새로 지은 작은 건물마다 있어야 할 주차장이 보이지 않는 점이 눈에 들어왔다. 한국에서 건물을 지으면 주차장 설치 제한지역 등 예외적인 경우를 제외하고, 용도에 따라 건물 연면적 100∼200㎡마다 1대씩 주차 공간을 둬야 한다. 예를 들어 한 층 면적이 100㎡인 4층짜리 상가건물을 짓는다면 3대의 주차 공간이 필요하다.》
음식점, 점포 등 상가건물에 대한 도쿄의 주차 법규를 찾아보니 1500㎡ 이상의 건물을 지을 때에만 주차장 설치가 의무였다. 이보다 작은 건물이라면 두지 않아도 됐다. 참고로 이 면적의 상가건물을 서울에서 지으면 11대의 주차 공간을 둬야 한다.
대신 일본에서는 차량을 구매할 때 운전자가 주거지로부터 2km 이내에 전용 주차 공간을 확보해야 한다. 차량 소유자가 주차에 대한 책임을 지고, 소규모 건물은 책임을 면하는 것이다. 이런 이유로 소규모 건물이 많은 아오야마에는 골목마다 주차장이 없는 1층 상점들이 이어져 있다. 또 불법 주차 시 상당한 범칙금이 부과되고 단속도 엄격해 좀처럼 불법 주차를 볼 수 없다. 주차장이 적고, 주차요금은 비싸다 보니 이곳을 올 때는 대개 대중교통을 이용한다. 오가는 차량 수가 적어 결과적으로 걷기 좋은 지역이 됐다. 작은 제도가 큰 차이를 만들어낸 셈이다.
성수동, 을지로, 서촌 등 요즘 서울에서 주목받는 지역은 오래된 건물이 밀집한 골목들로 이뤄져 있다. 사람들이 붐비면 건물 수요가 늘고, 이는 땅값 상승으로 이어진다. 이 지역에 새로 진입하게 된 건물주는 오래된 저층 건물의 임대료로는 오른 땅값을 충당할 수 없어 층수를 높여 짓는다. ‘이러한’ 선택은 어쩔 수 없다. 하지만 건물 가치의 핵심인 1층의 상당 면적을 주차장으로 쓸 수밖에 없기 때문에 면적을 크게 늘리는 신축을 하거나 면적을 늘릴 수 없는 경우 대수선이나 일부 증축을 한다. 작은 도로에 새 건물이 몇 개만 생겨도 길 중간중간에 부설 주차장이 들어서고, 차량과 사람이 교차하면서 걸어 다니는 사람들은 예전에 느꼈던 것과는 다른 가로 풍경에 실망하게 된다.
그나마 서울에서 홍대나 성수동을 갈 경우 대중교통을 많이 이용한다. 하지만 도산공원이나 압구정동을 갈 때는 그렇지 않다. 주차 대행 서비스를 이용하는 이들이 많다. 주차장은 한정돼 있으므로 적지 않은 차들이 길가에 불법으로 늘어서 붐비는 시간대에는 차와 보행자가 뒤섞여 매우 혼잡하다. 넓은 차도로 획지를 구획해 만든 도시 구조와 단조로운 직선형 도로를 비롯해 강남에서 걷는 문화를 만들기 어려운 몇 가지 도시 구조적 이유가 있지만, 이런 골목 주차 문화도 영향이 있다.
도쿄 여행 중 서울의 동네 풍경과 다르게 느낀 또 다른 것이 조경이었다. 동네 공원이나 거리에 오래된 나무가 많았다. 이는 그 지역의 역사를 느끼게 했다. 또한 대학, 신사, 대형 빌딩, 아파트 단지 등 도시에서 규모가 큰 건물에는 공통적으로 조경 면적이 상당하고, 건물과 가로의 연계에 세심함이 느껴졌다. 도시의 가로수와 큰 건물의 조경이 동네를 연결하면서 번잡한 도심에서 쾌적함을 선사했다. 도쿄의 겨울철(12월∼2월) 평균 기온은 5∼10도 정도다. 식물이 자라기에 서울과 비교할 수 없이 좋은 환경이다. 하지만 도시 조경과 대규모 건물의 조경을 연결하려는 의도는 서울의 풍경과는 다른 차이를 느끼게 만들었다.
그중 가장 인상 깊은 건물이 대형 부동산회사 모리빌딩이 개발한 미나토구의 ‘도라노몬 힐스’다. 모리빌딩의 창업주 모리 미노루(森稔·2012년 사망)는 도쿄의 높은 인구밀도를 감당할 초고층 빌딩에 업무·주거·생활·교육시설 등 다양한 기능을 집약하고 녹지를 입체적으로 건물과 결합한 방식이 미래에 유용한 모델이라고 생각했다. 이에 ‘수직정원도시(Vertical Garden City)’를 핵심 철학으로 발전시켰다.
방문했던 도라노몬 힐스 내 4번째 빌딩 ‘스테이션 타워’는 지하철과 건물이 연결되는 곳에 매우 높은 층고의 실내 광장을 만들고, 광장 곳곳에 나무를 배치했다. 광장과 이어지는 식당가는 물론이고, 에스컬레이터를 타고 올라가는 각 층마다 내부와 외부를 연결하는 조경이 세심하게 계획돼 있었다. 특히 건물과 건물을 잇는 부분은 통로라기보다 소공원에 가까웠다. 건물과 도로도 경계 없이 자연스럽게 연결된 것 같은 느낌이 들었다.
복잡한 도시의 물리적 기반을 크게 나누면 결국 건물, 도로, 자연이다. 여행 중 느꼈던 지점은 도시와 건축을 빚어내는 수많은 인과관계 중 미미한 것일 수 있다. 하지만 이런 작은 차이들이 도시의 풍경을 만든다. 현재 서울에는 용산, 한남동, 을지로, 성수 등 많은 지역에서 재건축이 진행되고 있다. 각각의 건물과 도로, 자연의 경계를 살피는 세심함은 즉각 드러나지 않더라도 앞으로 서울의 풍경에 큰 차이를 만들 것이다.
댓글 0