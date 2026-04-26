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고양이 눈
[고양이 눈]100년을 산다는 것
동아일보
입력
2026-04-26 23:09
2026년 4월 26일 23시 09분
신원건 기자
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30년 넘게 동네를 지킨 가게가 문을 닫았습니다. 여러 장식을 떼고 나니 1980년대 유행한 필름 광고도 보입니다. 사진은 100년을 간다는데, 가게가 이를 따르지 못했네요.
―서울 강동구 상일동에서
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#폐업
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#1980년대
#서울
신원건 기자 laputa@donga.com
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