[고양이 눈]100년을 산다는 것

  • 동아일보

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30년 넘게 동네를 지킨 가게가 문을 닫았습니다. 여러 장식을 떼고 나니 1980년대 유행한 필름 광고도 보입니다. 사진은 100년을 간다는데, 가게가 이를 따르지 못했네요.

―서울 강동구 상일동에서
#동네가게#필름광고#폐업#30년#1980년대#서울
신원건 기자 laputa@donga.com
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