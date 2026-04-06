학교폭력 해법, 교실 아닌 운동장에 있다[유상건의 라커룸 안과 밖]

자녀가 대학에 들어가는 순간 교육에 대한 관심을 끊어 버리는 사람들이 많다. 고스톱에서 한 명이 거듭 ‘고’를 외치며 폭주하는 가운데 가장 먼저 피박과 광박을 면했을 때의 심정과 비슷하다. ‘다른 사람은 모르겠고 어쨌든 나는 탈출했다’는 느낌 말이다. 그러나 대학 입시가 교육의 전부는 아니며, 특히 학교에서 벌어지는 폭력은 계속적 관심이 필요하다. 우리 사회 전체에 영향을 미칠 수밖에 없는 사안이기 때문이다.
지난달 학교폭력 예방 세미나를 위해 BTF푸른나무재단(청소년폭력예방재단) 관계자들과 회의를 했다. 재단은 1995년 설립 이후 학교 현장에서 폭력을 없애기 위해 상담과 치유, 예방 활동을 해왔다. 학내 폭력은 여전히 사회의 큰 문제다. 재단은 교실에서 폭력을 완화하는 방안으로 신체 활동(체육)의 가능성을 모색하고 있다. 체육 교육 분야 교수들과 정신건강의학과 의사들이 참여해 다양한 의견과 대안을 확인할 수 있을 것으로 기대된다.
놀이 경험이나 신체 활동이 어릴 적 인격 형성과 정서에 미치는 영향에 대한 많은 연구가 있다. 지난 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 유행이 미친 영향은 없을까. 2020년 3월 팬데믹(세계적 대유행)으로 공식화되면서 가장 중요한 사회적 발달 시기의 유치원과 초등학교 저학년 학생들은 온라인 수업과 격주 등교, 짝꿍 없이 혼자 앉기, 쉬는 시간 대화 금지, 급식실 가림막 등 극도로 제한된 환경에서 생활했다. ‘모처럼 등교한 학생들이 술래잡기를 하다 친구 몸에 손이 닿자 서로가 소스라치게 놀라더라’는 내용의 기사는 특히 놀라웠다. 이들은 지금 초등학교 고학년이나 중학생이 됐다. 이 세대가 20대가 됐을 때 어떤 특징을 나타낼지 지켜볼 필요가 있다. 일정 기간의 신체 활동 결여가 과연 큰 문제가 될까 싶을 수도 있다. 그러나 살다 보면 특정 시기에 해야 할 경험의 결핍이 큰 차이로 나타나는 경우를 종종 봤던 것도 사실이다.
사람들은 운동 중 규칙이라는 틀 안에서 전술을 짜고 취해야 할 행동을 결정할 때 자율성을 느낀다. 뇌가 활성화되면서 상대의 고통을 내 감각으로 이해하는 ‘정서적 공감’ 능력 역시 발달된다. 서울대가 2023년 발표한 연구에 따르면 9개월간 초등학교 고학년과 중학교 저학년 학생 150명에게 주 2회 1시간 정도 운동을 시킨 결과, 주의력결핍과잉행동장애(ADHD) 개선에 유의미한 효과가 있었다. 주의집중력도 운동을 하지 않은 집단보다 더 높게 나타났다. 운동은 충동을 억제하고 이성적 판단을 내리는 전두엽 기능을 활성화한다. 운동할 때 분비되는 도파민과 세로토닌은 우울감을 줄이고 정서적 안정감을 높여 공격성을 억제한다. 이를테면 운동은 심리적 긴장을 완화하는 환기구 같다.
체육 활동은 자존감이 낮은 아동이 방어기제로 폭력성을 드러내기 전에 자기통제력을 향상시키고 공격성을 감소시킨다. 체육 활동은 몸으로 익히는 실천적 치료제이자 예방제다. 아이들은 운동장에서 더 나아지기 위한 실험을 하는 것이다. 아이들의 건강한 성장과 어울림을 위해 체육 활동은 필수적이다. 코로나 시절 체육 활동 공백이 어떤 영향을 끼쳤을지 예측하고 대응하는 것은 학교폭력을 줄이고 건강한 청소년을 만들어 내는 데 꼭 필요한 일이다.
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