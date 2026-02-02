[신문과 놀자!/디지털 세상과 정보]말로 코딩하는 시대… 컴퓨터 언어보다 국어 잘해야

복잡한 프로그래밍 언어 몰라도 AI에 말로 명령하는 ‘바이브 코딩’
10시간 걸릴 일 1시간 만에 끝내
아이디어만 있으면 개발 가능해져… 프로그래머의 기획력-논리력 중요
“코딩을 배우려면 영어 단어도 많이 알아야 하고, 수학도 잘해야 하잖아요. 너무 어려워요.”
코딩에 관심은 있지만, 검은 화면에 가득 찬 복잡한 영어 때문에 지레 겁을 먹고 포기하는 친구들이 많습니다. 괄호 하나, 점 하나만 잘못 찍어도 ‘에러(Error)’가 나는 깐깐한 문법 때문이었죠. 하지만 이제 그런 걱정은 접어둬도 좋습니다. 인공지능(AI) 시대의 새로운 개발 방식, 바로 ‘바이브 코딩(Vibe Coding)’이 등장했기 때문입니다.
● 컴퓨터 언어 대신 ‘우리말’로 명령
바이브 코딩이란 전 테슬라 AI 책임자였던 안드레이 카르파티가 언급하며 유명해진 개념입니다. 쉽게 말해 복잡한 프로그래밍 언어(문법)를 몰라도, 우리가 평소 친구에게 말하듯 자연스러운 언어로 AI에 명령해 프로그램을 만드는 것을 말합니다.
예전에는 “화면에 ‘안녕’이라고 출력해”라는 명령을 내리기 위해 ‘print(“Hello”)’ 같은 정확한 문법을 외워야 했습니다. 하지만 바이브 코딩 시대에는 “버튼을 누르면 반갑게 인사하는 화면을 만들어 줘”라고 말을 하거나 글로 적으면, AI가 알아서 복잡한 코드를 순식간에 작성해 줍니다. 마치 알라딘의 요술 램프 지니에게 소원을 말하는 것과 비슷하죠.
그렇다면 이제 우리는 코딩 공부를 안 해도 될까요. 아닙니다. 공부의 방향이 바뀌는 것입니다. 과거의 프로그래머가 직접 재료를 썰고 불을 조절하며 요리를 만드는 ‘요리사’였다면, 바이브 코딩 시대의 프로그래머는 AI라는 요리사에게 “손님은 매운 걸 싫어하니 소스를 부드럽게 바꿔 줘”라고 지시하고 맛을 평가하는 ‘레스토랑 지배인’이나 ‘감독’이 되는 것입니다.
실제로 최근 깃허브(GitHub) 등 개발 현장에서는 AI 코딩 도구인 ‘코파일럿’을 이용해 개발 속도가 비약적으로 빨라지고 있습니다. 사람이 10시간 걸릴 일을 AI와 함께 1시간 만에 끝내기도 합니다. 이제 중요한 것은 코드를 한 줄 한 줄 짜는 기술이 아니라, 어떤 프로그램을 만들 것인지 상상하는 기획력과 AI가 짠 코드가 제대로 작동하는지 확인하는 논리력입니다.
● AI와 친해지는 3가지 방법
바이브 코딩을 잘하려면 어떻게 해야 할까요. 전문가들은 세 가지를 추천합니다. 첫째, 구체적으로 설명하기. ‘게임 만들어 줘’보다는 ‘사과가 위에서 떨어지는데, 캐릭터가 좌우로 움직이며 사과를 피하고, 점수가 올라가는 게임을 만들어 줘’처럼 자세하게 말하세요. 소프트웨어 업체 코드시(CodeSee)의 최고경영자(CEO) 셰이니아 리븐은 “적절한 동사를 선택하고 서술적으로 표현하면 높은 수준의 답변을 만드는 데 엄청난 도움을 받을 수 있다”고 조언합니다.
둘째, AI가 만든 결과를 꼭 확인하기. AI도 가끔 실수를 합니다. 여러분이 직접 실행해 보고 ‘여기는 이렇게 바꿔 줘’라고 다시 요청하세요.
셋째, 작동 원리에 관심 갖기. AI가 만든 코드를 들여다보면서 ‘아, 이렇게 작동하는구나’ 하고 이해하려고 노력하면, 자연스럽게 코딩 실력이 늘어납니다.
바이브 코딩은 여러분에게 강력한 무기가 될 수 있습니다. 평소 ‘내 용돈 기입장은 내가 직접 만들고 싶어’ 혹은 ‘우리 반 당번 정하기 게임이 있었으면 좋겠어’라고 상상만 했던 아이디어들이 있나요.
이제 여러분의 아이디어(Vibe)만 있으면 됩니다. AI라는 똑똑한 파트너가 여러분의 상상을 현실로 만들어줄 준비를 마쳤으니까요. 복잡한 문법은 AI에 맡기고, 여러분은 무엇을 만들지 즐거운 상상만 하세요. 그게 바로 미래의 개발자가 갖춰야 할 진짜 실력입니다.
