오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]겨울의 인심
동아일보
입력
2026-01-19 23:06
2026년 1월 19일 23시 06분
변영욱 기자
칼바람을 꿋꿋이 견디고 있는 나뭇가지에 모과 한 알이 남았습니다. 절로 움츠러드는 강추위, 세상에 달콤한 향을 전해 마음을 풀어주려는 걸까요.
―서울 종로구 경운동에서
고양이 눈
겨울의 인심
변영욱 기자 cut@donga.com
