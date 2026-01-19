[이헌재의 인생홈런]‘10초07’의 사나이 김국영 “큰 꿈 꾸면 뭔가는 이뤄져”

0.08초. 눈을 깜빡이는 것보다 짧은 시간이다. 한국 대표 스프린터 김국영(35)은 바로 그 찰나의 시간을 단축하기 위해 달리고 또 달렸다. 하지만 끝내 목표를 이루지 못한 채 지난해 말 은퇴하면서 100m 9초대 진입은 한국 육상의 미완의 숙제로 남고 말았다.
김국영은 19세이던 2010년 전국육상선수권 남자 육상 100m 예선에서 10초31을 뛰어 고 서말구가 1979년 세웠던 종전 한국기록(10초34)을 31년 만에 경신했다. 김국영은 이후 네 차례나 더 한국기록을 깨뜨렸다. 최고 기록은 2017년 세운 10초07이었다.
10초 벽을 넘기 위해 그는 갖은 노력을 다했다. 트랙 위에서뿐 아니라 일상생활도 9초대 진입에 맞췄다. 목욕탕에서 그는 숫자 9가 들어간 9번이나 99번 로커를 사용했다. 그의 자동차 번호 뒷자리에도 숫자 9가 3개나 포함돼 있다.
그만큼 간절하고 절박했지만 하늘은 끝내 그에게 9초대를 허락하지 않았다. 김국영은 “돌이켜 보면 평생 목표가 9초대 진입이었기에 그나마 10초07을 뛸 수 있었던 것 같다”라며 “만약 올림픽이나 아시안게임 금메달을 꿈꿨다면 9초대에 들어갈 수 있었을 것이다. 후배들에게도 ‘꿈을 크게 가지라’고 조언한다”라고 했다.
김국영은 은퇴에 대해 “미련도 없고, 아쉬움도 없다”고 했다. 자신이 할 수 있는 모든 걸 쏟아부었기에 할 수 있는 얘기다. 그는 “9초대 선수가 나오기 위해선 무엇보다 재능을 타고나야 한다. 여기에 선수의 노력, 지도자의 열정, 당일 날씨와 컨디션 등이 더해져야 나올 수 있다”라고 했다.
2019년 전국육상선수권은 어쩌면 그에게 다시 못 올 기회였다. 준결선에서 맞바람을 뚫고 10초12를 끊을 정도로 컨디션이 좋았다. 하지만 하루 뒤 열린 결선에서 10초18에 그쳤다. 그는 “뒷바람이 조금만 불어줬으면 9초대가 나왔을 것이다. 그런데 그날은 바람 한 점 없이 정말 고요한 날이었다”고 했다.
작년 10월 초 은퇴한 김국영은 두 달 휴식 후 12월 국가대표 지도자가 돼 다시 진천선수촌으로 돌아왔다. 여자 단거리 국가대표팀 코치가 그의 새 직함이다. 김국영은 “내 몸에 스프린터의 기운과 경험이 남아 있을 때 후배들을 지도하는 게 낫겠다고 생각했다”라며 “최근 남자 선수들은 많이 성장했지만 여자 선수들은 그렇지 않다. 격차가 더 벌어지기 전에 도와야겠다고 생각해 여자 대표팀에 지원했다”고 말했다. 이영숙(61)이 1994년 세운 여자 100m 한국기록 11초49는 올해로 32년째 깨지지 않고 있다.
올해 김국영은 지도자 및 아빠로 ‘제2의 인생’을 시작한다. 둘 다 가본 적 없는 길이다. 김국영은 “가을에 열리는 아이치-나고야 아시안게임 육상 여자 400m 릴레이에서 선수들이 시상대에 설 수 있도록 돕고 싶다”라고 했다. 장기적으로는 자신이 이루지 못한 9초대의 벽을 후배 선수들이 깨는 데 힘을 보태려 한다. 중국과 일본은 이미 9초대 선수가 나왔고, 작년 말에는 태국의 푸리폴 분손이 9초94를 뛰며 동남아 선수 최초로 10초 벽을 깼다.
국가대표 멀리뛰기 선수 출신 김규나(36·은퇴)와 결혼한 그는 조만간 쌍둥이 아들의 아빠가 된다. 김국영은 “우리 부부보다 주변에서 더 기대하시는 것 같다”라면서 “아이들이 운동을 좋아하고 잘한다면 한 명은 단거리 선수, 또 한 명은 멀리뛰기 선수로 키워볼 것”이라며 웃었다.
