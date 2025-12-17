‘물-전기 먹는 하마’ 데이터센터는 ‘Hot-Button Issue’[이창수의 영어&뉴스 따라잡기]
미국에서는 인공지능(AI), 스트리밍, 클라우드 서비스 확산으로 폭증하는 인터넷 수요를 뒷받침하기 위한 데이터센터 건설 붐(boom/frenzy)이 한창이다. 동시에 막대한 물과 전기를 소모하는 데이터센터 건설에 대한 지역사회의 반발(pushback)도 거세지고 있다. 최근 환경단체 ‘푸드 앤드 워터 워치’는 의회에 신규 데이터센터 건설의 일시적 중지를 요구하는 서한을 보냈고, 230여 개 시민단체가 이에 서명했다.
데이터센터는 수천 개의 서버를 수용한 대형 건물을 말한다. 뉴스에서 데이터센터는 ‘스마트 기술에 대한 사회의 끊임없는 중독을 충족하는 데(serve society’s insatiable addiction to smart technology)’ 필요한 ‘디지털 생활의 인프라(the infrastructure of our digital lives)’, ‘테크 산업의 중추(the tech industry’s backbone)’ 등으로 묘사된다.
데이터센터 건설에는 대규모 자본이 투입되고 일자리가 창출돼 지역사회에 ‘생명줄을 제공한다(offer a lifeline to communities)’는 평가도 받는다. 하지만 일단 완공되면 대부분 자동화되면서 ‘웅’ 하는 서버 소음만 남은 유령 마을(humming ghost towns)이 된다는 비판도 많다.
미국에서는 버지니아, 조지아, 네바다, 오하이오, 메릴랜드주를 중심으로 데이터센터가 우후죽순 생겨나고 있다(∼ are popping up/mushrooming). 특히 세계 최대 데이터센터 밀집 지역인 버지니아 북부에는 자금이 쏟아져 들어오고(with money flooding in∼), 개발업자들도 몰려들고 있다(developers are flocking to ∼). ‘flood in’은 말 그대로 ‘홍수처럼 민원, 신청서, 자금 같은 것이 몰려오다’, ‘flock to’는 ‘사람이나 기업이 ∼로 몰리다’라는 뜻이다.
데이터센터 붐은 관련 업계에 ‘노다지(a windfall)’가 되고 있다. 라스베이거스가 있는 네바다는 외국인 관광객 감소로 고용이 위축되고(weak international tourism stunted hiring) 지역경제가 타격을 받았지만(took a toll on the local economy), 데이터센터 붐이 그 충격을 완화하는(soften the blow) 역할을 했다. ‘stunt’는 ‘성장을 멈추게 하다’라는 뜻이며, ‘take a toll on’은 ‘경제, 건강 등에 타격을 주다’라는 뜻이다.
그러나 데이터센터는 막대한 환경 부담을 초래한다(have a big environmental footprint). 한 개의 데이터센터는 10만 가구가 쓰는 전기를 소비하고, 서버를 냉각시키기 위해 수십억 갤런의 물을 사용한다. 데이터센터는 ‘물에 목말라 있는(thirsty for water)’, ‘전기/에너지에 굶주린(power/energy-hungry)’ 시설이다. 이로 인해 에너지 비용이 급등하고 있다. 미 언론에서는 ‘∼ are driving bills through the roof’(전기료가 지붕을 뚫고 올라가게 한다), ‘balooning costs’(풍선처럼 부풀어오르는 비용) 같은 표현이 사용됐다.
조지아주는 데이터센터 지원을 위해 향후 6년간 전기 생산량을 50배 늘리는 방안을 놓고 고민에 빠져 있다. 이 과정에서 비용이 엉뚱한 소비자에게 전가(stick other ratepayers with the bill)될 수 있다는 우려 때문이다. ‘stick A with B’는 ‘A에게 B를 전가하다’는 뜻으로 B 자리에는 the hotel bill(호텔 사용료), the blame(책임) 같은 단어를 넣어 쓴다.
이런 배경에서 전기요금 인상은 정치적으로 뜨거운 이슈(a hot-button issue)가 되고 있다. 조지아주에서는 공화당이 장악했던 공공서비스위원회의 전기요금 인상 결정에 대한 유권자 반발로 공화당 소속 위원 2명이 재선에서 민주당 후보에게 대패했다.
정책 당국자들도 전기요금 상승과 물 사용, AI 붐이 초래할 환경 피해를 우려한다. 그러나 당장 일자리를 창출하는 투자를 거절하기 어려운(∼ are hard-pressed to turn down job-creating investments) 딜레마에 빠져 있다. 데이터센터 확산에 따른 에너지 수요와 환경 문제는 미국만의 이슈가 아니다. AI 선진국을 목표로 내세운 한국 역시 풀어야 할 난제다.
