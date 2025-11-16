AI 시대, 시니어가 예상을 깨고 살아남는 이유[정경아의 퇴직생활백서]

인공지능(AI) 시대가 오면 중장년층이 먼저 밀려날 것이라는 예측이 많았다. 당연한 결과처럼 보였다. 하지만 최근 한 보고서는 이와는 다른 이야기를 들려줬다. 보고서에 따르면 AI 도입이 시작된 이후 50대 시니어의 고용은 오히려 증가했다. 믿기지 않았다. 더 놀라운 점은 늘어난 50대 일자리의 70%가량이 AI에 노출된 업종이라는 사실이었다. 왜 이런 현상이 나타났을까. 보고서는 중장년층이 가진 두 가지 특성으로 이를 설명했다.
첫째, 중장년층은 암묵적 지식으로 일한다. 이는 매뉴얼로는 설명되지 않는 노하우를 말한다. 실제 일하다 보면 같은 수치라도 현장마다 의미가 다르고, 같은 문제여도 해법이 다르다는 것을 알게 된다. 그 차이를 중장년층은 자연스럽게 읽어낸다. 예를 들면 고객이 항의할 때 진짜 원인이 무엇인지, 어떻게 대처할지를 순간적으로 판단해 낸다. 반면 AI는 이런 미묘한 상황까지 대응하기 어렵다. 현장을 통해서만 축적되는 감각이 없기 때문이다.
둘째, 중장년층은 사회적 기술을 활용할 줄 안다. 직장이라는 조직도 결국 사람으로 이뤄진 곳이다. 사람은 규정된 틀보다는 서로 간 신뢰에 더욱 끌린다. 일례로 팀의 분위기를 읽고, 결정적인 순간에 적절한 한마디를 건네고, 모두를 아우르는 리더가 있다면 그 팀은 확실히 다르다. 제아무리 AI가 발달하고 있다고 해도 아직은 AI에 그런 리더십을 기대하기 어렵다.
청년층의 고용이 줄어든 이유도 동일한 맥락이었다. 사회 초년생인 그들이 주로 담당하는 업무는 AI가 가장 잘하는 분야였다. 정해진 규칙에 따라 교과서적으로 처리하는 일. 이렇게 정형화된 작업은 경력이 중요하지 않았다. 그리고 AI가 인간보다 훨씬 빠르고 정확했다. 그래서 청년들의 자리가 사라졌다. AI 시대의 주인공일 줄 알았던 젊은 세대가 제일 먼저 타격을 입은 것이다.
다만 여기서 오해해선 안 될 점이 있다. 중장년층의 일자리가 늘었다고 해서 모든 중장년층에게 다 적용되는 것은 아니라는 사실이다. AI와 더불어 생산성을 높일 수 있는 사람들에게만 해당한다. 이는 앞으로도 AI와 함께 나아가야 한다는 뜻이다. 현실이 이런데도 여전히 디지털을 외면하는 사람들이 있다. 첨단기술은 복잡하고 본인과는 맞지 않는다고 결론 내버린다. 이제껏 잘해왔으니 굳이 바꿀 필요가 없다고 여긴다. 그러다 보면 어느 순간, 나는 그대로인데 세상은 저만치 가버린 듯한 느낌을 받을지도 모른다. 그때는 정말 돌이킬 수 없다.
결국 AI 시대는 AI를 활용할 줄 아는 중장년층에게만 유리하다. 보고서의 결론도 이 부분을 강조한다. 주어진 영역에서 성과가 드러날 때 중장년층의 경험은 비로소 경쟁력이 될 수 있다. 그렇다면 시간이 지날수록, 변화를 따라가며 배우려는 이들과 배우지 않는 이들 간의 격차는 벌어질 수밖에 없다.
다행히 요즘 중장년층들은 달라지고 있다. 주변을 보면 과거에 갇혀 사는 것이 아니라 지금 당장 할 수 있는 것들을 찾으려는 움직임이 늘고 있다. 환경을 탓하며 멈추는 대신 가능성을 찾기 위해 애쓰는 사람들이 눈에 띈다.
최근 내가 수강한 AI 과정을 보면 알 수 있다. 프롬프트 실습 과정이었는데 신청자는 모두 50대 이상이었다. 오픈한 지 세 시간 만에 마감될 정도로 인기가 높은 강좌이고, 강의실은 늘 학구열로 뜨거웠다. 수강생들은 수업 중에는 집중력을 유지했고, 쉬는 시간에는 각자 연습하느라 바빴다. 강사에게 던지는 질문들은 하나같이 깊은 이해를 요구하는 수준이었다. 배운 지식을 그 즉시 삶에 적용해 보려는 실행력도 대단했다.
그렇다면 이 시점에서 퇴직자들은 무엇을 해야 할까. 자신이 가진 지식과 지혜를 AI 시대에 맞춰 빛나게 만드는 법을 익혀야 한다. 돌아보면 퇴직 후 실패하는 이유는 거의 비슷했다. 전혀 모르는 분야에 뛰어들었다가 낭패를 보는 경우가 대부분이었다. 평생 회사원으로만 살다가 갑자기 창업을 한다거나, 주어진 용돈 범위 내에서 생활하다가 퇴직금을 위험한 곳에 몽땅 쏟아붓는 식이었다. 부끄럽게도 나도 그중 한 명이었다.
하지만 요즘 똑똑한 퇴직자들은 무리수를 둬 미래를 덜컥 열지 않는다. 자신의 경력을 십분 살려 저마다의 길을 개척한다. 내가 만났던 전직 PD는 퇴직 후 유명 크리에이터가 됐다. 회사를 떠난 뒤 영상 편집 프로그램을 배워 좋아하는 콘텐츠를 매주 올리고 있다. 또 다른 지인은 대학원에서 교편을 잡았다. 직장에서의 홍보 경력에 빅데이터 분석을 더하자 강의 요청이 끊이질 않았다. 둘 다 가지고 있던 역량에 신기술을 더해 스스로를 재탄생시킨 사례였다.
AI 시대의 퇴직자들은 살아남기 위한 절반의 조건을 이미 갖추고 있다. 경험이라는 자산이 그것이다. 이제는 그 자산을 갈고닦기만 하면 된다. 능동적으로 자신을 계속 업그레이드하는 사람. 그런 이들에게 노후는 새로운 기회가 될 것이다.
