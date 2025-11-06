[광화문에서/조종엽]‘영원의 공간’ 종묘를 고층빌딩이 막아서서야

서울 종묘에 들어서서 고전 건축의 백미로 꼽히는 정전(正殿) 앞에 서면, 그 숭엄한 분위기에 방문객은 숨이 잠깐 멎는 느낌을 받기 마련이다. 건물 자체의 아름다움도 아름다움이지만 보는 이를 압도하는 이 공간의 힘은 ‘단절’에서 나온다. 정전은 담장 뒤 노거수들에 둘러싸여 현대 도심의 번잡함으로부터 거의 완벽하게 분리된 것처럼 느껴진다. 새들의 지저귐 속에서, 이곳에 조선 왕과 왕비의 신주가 봉안돼 있다는 것을 되새기는 순간 관람객은 자연스레 영원에 대한 사색에 빠져들게 된다.
불멸을 상상하게 하는 이만한 공간이 서울에 또 있을까.
다만 월대 위에 올라서면 ‘시간여행’의 환상은 아슬아슬해진다. 청계천 남쪽 ‘세운3구역’을 재개발해 세운 ‘힐스테이트 세운 센트럴 1·2단지’(지상 27층)와 을지로 남쪽 ‘세운6구역’에 들어선 을지트윈타워(높이 약 90m)가 우듬지 위로 머리를 내미는 탓이다. 그래도 아직은 참아줄 수 있다. 현대 서울의 건축물이란, 스리슬쩍 종묘를 엿보며 질투하고 싶지 않겠는가.
문제는 종로와 청계천 사이, 이들 건물보다 종묘에 220m 이상 가까운 ‘세운4 재개발구역’이다. 코앞에 이와 비슷하거나 더 높은 고층건물이 들어선다면 종묘는 이에 짓눌린 듯한 인상을 받게 될 것이다. 한 건축문화유산 전문가는 “그럴 경우 종묘의 경관은 고층건물에 압도당할 것”이라고 단언했다.
서울시가 최근 ‘세운4구역’ 재개발지구의 높이 규제를 완화한 것이 걱정되는 건 이 때문이다. 시는 지난달 30일 새 정비계획을 고시하고 종묘 쪽은 55m에서 98.7m로, 청계천 쪽은 71.9m에서 141.9m로 건축물의 고도 상한을 높였다.
경복궁 안에서도 고층 빌딩은 보인다. 하지만 종교적 장엄함이 중시돼야 하는 종묘는 그 성격이 다르다. 일각에선 일본이 도쿄역 주변의 높이 제한을 완화해 업무지구로 탈바꿈시킨 것을 예로 드는데, 근대 건축물인 역사(驛舍)와 종묘는 비교 자체가 성립이 안 된다. 정말 ‘종묘에 그늘을 드리우지 않으면’ 충분한 것일까.
오늘날의 번영은 중요하지만 서울시의 행보는 언뜻 잘 이해가 되진 않는다. 높이 규제를 완화하지 않으면 ‘사업성’이 낮아 걸림돌이 된다는데, 규제 완화 전 국가유산청과 협의해 마련된 정비계획상 용적률이 660%다. 원래 단층∼저층 건물이 차지했던 도심 땅을 이 정도 용적률로 재개발하는데 사업성이 안 나온다니 고개를 갸우뚱하게 된다.
더구나 세운지구는 남북으로 길게 뻗어 있는 구조여서 종묘의 영향을 직접적으로 받는 구역도 종로에 붙은 2구역과 4구역뿐이다. 녹지 확보를 위해 고층 개발하자는 건 이해가 가지만 굳이 종묘 코앞까지 그래야 할까.
대법원이 6일 국가유산청과 협의 없이 역사문화환경 보존지역 밖에서의 개발 규제를 완화한 서울시 조례 개정이 유효하다고 판결한 것은 개정 권한을 따졌을 뿐 중요 문화유산의 보존과 관련해 가치 판단을 한 것은 아니다. 1995년 종묘의 세계유산 등재 당시 유네스코는 ‘경관에 악영향을 미칠 수 있는 인근 지역에서의 고층건물 인허가는 없음을 보장할 것’을 명시한 바 있다. 현대적 건물이 종묘를 발밑으로 내려다보는 구도가 우리가 정신문화를 대하는 수준을 보여주는 상징으로 박제되지나 않을까 걱정된다.
