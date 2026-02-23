샘 올트먼 “기업들이 해고를 우리 탓?…‘AI 워싱’ 존재한다”

인공지능(AI)이 일자리를 뒤흔드는 가운데, 일부 기업들은 경영상 이유로 단행하는 해고를 AI 탓으로 돌리는 현상이 있다고 오픈AI 설립자 샘 올트먼이 말했다.
올트먼은 19일 CNBC와의 인터뷰에서 “정확한 비율은 알 수 없지만, 기업들이 다른 이유로 진행했을 해고를 AI 때문이라고 몰아가는 ‘AI 워싱(AI Washing)’이 존재한다”고 주장했다. 실제 AI가 일자리를 대신하는 면도 있으나, 지금 당장 일어나고 있는 해고 중 일부는 기업이 AI를 구실 삼아 책임을 떠넘기고 있다는 것이다.
그러면서도 그는 “시간이 흐를수록 AI가 실제로 일자리를 대체하는 현상은 뚜렷해질 것”이라며 향후 몇 년 안에 그 영향이 본격화될 것이라고 내다봤다.
최근 아마존, IBM, 세일즈포스, HP 등 주요 빅테크 기업들은 AI 도입을 이유로 인력을 줄여왔다. 이들 기업이 의도적으로 ‘AI 워싱’을 했다는 증거는 없으나, 업계에서는 경영진이 비난을 피하기 위해 AI를 방패막이로 쓰는 게 아니냐는 의혹이 나왔다. 실제로 아마존 또한 대규모 감원을 단행하며 비판이 제기되자 AI 도입으로 인한 해고가 아니라고 해명하기도 했다.
다만 업계 전문가들은 채용 시장에서의 AI 영향이 매우 빠르게 나타나고 있다고 보고 있다. 앤스로픽 CEO 다리오 아모데이는 “5년 안에 사무직 신입 일자리의 절반이 사라질 수 있다”고 경고했으며, 구글 딥마인드 CEO 데미스 허사비스 또한 이미 신입 사원 채용 둔화가 관찰되고 있다고 밝혔다.
올트먼도 이번 인터뷰 전 “기술이 일자리 구조를 바꾸겠지만 사람들은 새로운 일을 찾아 적응할 것”이라는 전망을 내놓기도 했다.
