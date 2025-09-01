[이헌재의 인생홈런]‘천하장사’ 이태현 “날 다시 받아준 모래판은 내 운명”

‘모래판의 황태자’ 이태현(49)은 민속씨름 데뷔 첫해이던 1994년 천하장사에 올랐다. 영광스러운 꽃가마였지만 비난도 적지 않았다. 백승일과 치른 결승전(5판 3승제)은 지루한 무승부 끝에 12판이 지나서야 끝났다. 승리는 체중이 더 적게 나간 이태현에게 돌아갔다. 그에겐 한동안 ‘저울 장사’란 꼬리표가 따라다녔다.
하지만 인생 최대의 시련은 전성기를 지낸 뒤 도전한 종합격투기에서 찾아왔다. 씨름 인기 하락과 내부 알력 등으로 시끄러웠던 2006년 이태현은 전격적으로 일본 프라이드에 진출했다. 천하장사 3회, 백두장사 20회, 통산 497승에 빛나는 그였지만 제대로 된 준비 없이 도전한 종합격투기가 순조로울 리 없었다. 2006년 첫 경기에서 브라질 선수에게 일방적으로 얻어맞고 TKO패를 당했다. 러시아 표도르 훈련장에서 6개월간의 맹훈련 후 가진 첫 경기에서 일본 선수를 상대로 첫 승을 거뒀지만 2008년 알리스타이르 오버레임(네덜란드)에게 1라운드 36초 만에 처참히 무너졌다. 이태현은 “씨름으로 쌓아 올렸던 부와 명예가 바닥까지 추락했다. 3개월 동안 아예 집 밖으로 나오지 못했다”라고 했다.
그를 수렁에서 꺼내준 건 아내 이윤정 씨와 친구들이었다. 친구들은 그를 데리고 오토바이 여행을 다녔다. 헬멧을 쓰고 있으면 사람들이 알아보지 못했기 때문이다. 어느 날 초등학교 은사에게 인사를 하러 갔다가 다시 모래판으로 돌아오라는 제의를 받았다. 아내 이 씨도 “오빠가 가장 잘하고, 즐거웠던 것을 하라”며 힘을 보탰다.
한창 때 140kg을 넘겼던 몸무게는 종합격투기를 하면서 120kg까지 빠져 있었다. 아내는 요리 학원에 다니면서 맛있는 걸 해 먹였다. 다시 몸무게가 140kg대로 올라온 그는 승승장구하며 두 차례 더 백두장사를 차지했다. 이태현은 “종합격투기를 하면서 지독한 악성 댓글에 시달렸다. 그런데 돌아온 씨름판에서는 팬들이 격려를 해 주시더라. 나를 다시 일으켜준 씨름을 위해 남은 인생을 살아야겠다고 결심했다”고 했다.
2011년 은퇴한 그는 그해 용인대 교수로 임용돼 지금까지 무도스포츠학과 교수로 일하고 있다. 용인대 씨름부를 이끌면서 대한체육회 이사와 대한씨름협회 이사직도 맡고 있다. 인류무형문화유산씨름진흥원 이사장직도 수행하고 있다. 그의 모든 활동은 오직 씨름을 향해 있다.
처음 씨름을 시작할 때부터 부모님은 그에게 공부를 함께 시켰다. 경북 의성으로 씨름 유학을 간 그는 주말에 집에 오면 과외 수업을 받았다. 용인대에 입학해서는 친구들이 “자더라도 강의실에서 자라”며 그를 수업에 데리고 들어갔다. 그렇게 책을 가까이한 덕분에 바쁜 와중에도 석사와 박사 학위를 받을 수 있었다. 이태현은 “씨름을 국내외 여러 곳에 많이 알리기 위해 애쓰고 있다. 재작년에 미군들을 상대로 씨름을 가르쳤고, 몽골에도 씨름을 전파했다. 최근에는 태권도의 품새라 할 수 있는 씨름의 ‘겨룸새’를 개발하고 있다”라며 “전 세계적으로 씨름과 유사한 종목들이 많다. 씨름을 아시안게임을 넘어 세계선수권대회 종목으로 만드는 게 목표”라고 말했다.
