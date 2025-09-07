‘씨름 천국’-‘종합격투기 지옥’ 오간 이태현 “멈추지 않으면 하늘이 도와”[이헌재의 인생홈런]

“누구나 성공할 수 있고, 누구나 실패할 수 있다. 하지만 실패했다고 멈춰있으면 안 된다. 멈춰있는 사람을 도와주는 사람은 없다. 뭔가 해보려고 하는 사람은 하늘이 돕는다. 아무리 힘들고 어려워도 다시 희망을 가졌으면 좋겠다.”
이런 교수님 같은 말을 한 사람은 다름 아닌 이태현 용인대 무도스포츠학과 교수(49)다. 누구나 할 수 있는 뻔하고 상식적인 말로 들릴 수 있다. 하지만 이태현이기에 할 수 있는 말이기도 하다. 이태현은 천당과 지옥, 천국과 밑바닥을 모두 경험한 몇 안 되는 사람이기 때문이다. ‘모래판의 황태자’라는 별명으로 군림했던 이태현이지만 지금 이 자리까지 오기까지는 그는 산전수전을 다 겪어야 했다.
이태현은 일명 ‘이만기 키즈’다. 이만기가 화려한 기술을 앞세워 모래판을 휩쓰는 걸 보면서 씨름을 시작했다. 이태현 뿐 아니라 신봉민, 김경수, 김영현, 황규연 등 걸출한 장사들이 한국 민속씨름의 마지막 전성기를 함께 했다.
그중에서도 이태현은 단연 특별한 선수였다. 의성고 3학년이던 1993년 때 7관왕을 달성하며 ‘모래판의 지존’으로 불렸다. 민속씨름에 데뷔한 1994년에도 선전을 거듭하더니 그해 9월 곧바로 천하장사에도 등극했다.
하지만 꿈에 그리던 천하장사가 영광스러운 것만은 아니었다. 5판 3선승제로 치러진 백승일과의 결승전이 팬들의 기대와는 동떨어진 내용을 보였기 때문이다. 서로를 너무 잘 알던 두 선수는 공격보다는 방어에 치중했다. 무승부에 무승부가 이어졌다. 무려 12판까지 승부를 가리지 못하자 주최 측은 체중이 더 적게 나가는 선수가 이기는 걸로 규칙을 정했다. 승리는 체중이 적게 나간 이태현에게 돌아갔다. 이 때문에 한동안 그의 이름 앞에는 ‘저울장사’란 꼬리표가 따라다녔다. 이태현은 “처음 천하장사가 됐을 때 마치 구름 위를 걷은 기분이었다. 경기를 마치고 휴게소에 갔는데 팬들이 박수를 치면서 환호해 줄 때 ‘이게 바로 천하장사구나’라고 느꼈다”고 했다. 하지만 하루 자고 일어나자 상황이 바뀐 걸 알았다. 그는 “다음 날 거의 모든 신문이 ‘저울장사’라는 표현을 썼더라. 환영받지 못하는 천하장사라는 걸 깨닫고 다음부터는 정말 공격적인 씨름을 하려고 애썼다. 실제로 이듬해 경기부터는 이기던 지던 공격적으로 임했다”라고 말했다.
타고난 힘에 기술까지 겸비하고 있던 이태현은 승승장구했다. 2006년 처음 은퇴할 때까지 그는 천하장사 3차례와 백두장사 18번을 차지했다.
모래판을 떠나면서 그는 인생 일대의 도전에 나섰다. 종합격투기인 일본 프라이드 진출을 선언한 것이다.
한국에서 씨름은 점점 인기가 저물어가고 있었다. 씨름협회는 내부 알력으로 시끄러웠다. 한창 주가를 올리고 있는 일본 종합격투기계는 이미 이전부터 그에게 손을 내밀었다. 쉽게 결정을 내리지 못하고 있던 어느 날 그는 일본에서 초청을 받았다. 일본프로야구 요미우리 자이언츠에서 뛰고 있는 이승엽의 경기도 볼 겸 구경이라도 해보라는 것이었다. 이태현은 “경기장에 들어섰을 때는 느낌을 지금도 잊을 수 없다. 10만 관중의 환호가 내 도전 의식을 자극했다. 이렇게 큰 무대에 한 번 서보고 싶다는 생각이 들었다”고 했다.
하지만 당시 그의 나이는 벌써 30대 초반이었다. 나름 팀을 꾸려 열과 성을 다해 훈련을 했다. 그는 “얼마나 열심히 했던지 이런 정성이었으면 천하장사 다섯 번은 더 했겠다”고 말할 정도였다.
하지만 수십 년 씨름에 익숙해진 몸이 종합격투기형 몸으로 단시간에 바뀔 리 없었다. 머리로는 알아도 몸이 따라가질 않았다. 그해 9월 히카르도 모리아스와의 데뷔전에서 그는 1라운드 8분 8초만에 TKO로 패했다. 훤칠하게 잘 생겼던 그의 얼굴은 피와 멍으로 가득 찼다. 몸보다 더 아픈 건 마음이었다. 당시 그는 무지막지한 악플에 시달렸다.
절치부심한 그는 당대 최고의 종합격투기 선수였던 표도르가 운영하던 러시아로 전지훈련을 떠났다. 그곳에서 그는 또 다른 지옥을 경험했다. 천하장사건 뭐건 그곳에선 모든 게 실전이었다. 코뼈가 내려앉고, 눈가가 찢어졌다. 이태현은 “한 손에는 가족사진, 또 한 손에는 한국행 비행기 티켓을 들고 6개월을 버텼다. 죽고 싶은 마음을 아이들 사진을 보면서 다잡았다”고 말했다.
훈련의 성과는 놀라웠다. 비밀리에 한국 챔피언과 스파링을 했는데 주먹이 날아오는 게 다 보였다. 일본 도장에 가서 스파링을 했는데 두 명을 꼬꾸라뜨렸다. 그리고 복귀전으로 치른 야마모토 요시히사오의 경기에서 1라운드 TKO승을 거뒀다.
그의 앞에는 거칠 게 없어 보였다. 몸도 좋았고, 자신감도 넘쳤다. 하지만 자만심이 화를 불렀다. 다름 상대를 세계 최고 수준의 선수였던 알리스타 오브레임(네덜란드)으로 고른 것이다. 이태현은 “이왕 할 거면 제대로 된 선수랑 붙고 싶었다”고 했다. 하지만 1라운드 36초 만에 처참하게 무너졌다. 니킥을 맞고 기절한 것이다. 이태현은 “씨름으로 쌓아 올렸던 부와 명예가 바닥까지 추락했다. 사람들이 무서워 3개월 동안 아예 집 밖으로 나오지 못했다”라고 했다.
수렁에 빠진 그를 다시 꺼내 준 것은 씨름이었다. 친구들은 그를 데리고 오토바이 여행을 다녔다. 헬멧을 쓰고 있으면 사람들이 알아보지 못했기 때문이다. 어느 날 초등학교 은사에게 인사를 하러 갔다가 다시 모래판으로 돌아오라는 제의를 받았다. 아내 이윤정 씨도 “오빠가 가장 잘하고, 즐거웠던 것을 하라”며 힘을 보탰다.
이태현은 “복귀를 결심했을 때 반대하는 사람들도 있었다. 하지만 막상 내가 모래판에 올라오자 그런 분들도 나를 따뜻하게 안아주셨다”라며 “돌아온 씨름판에서는 모든 분들이 내게 좋은 말씀을 해주셨다. 나를 다시 일으켜준 씨름을 위해 남은 인생을 살아야겠다고 결심했다”고 했다.
복귀 첫해 그는 정상에 오르진 못했다. 10월 백두장사와 12월 천하장사에서 각각 준우승을 했다. 우승을 하지 못하고 2등을 해도 팬들을 그에게 아낌없는 박수를 보냈다.
한창때 140kg를 넘겼던 몸무게는 종합격투기를 하면서 120kg까지 빠져 있었다. 아내는 요리 학원을 다니면서 맛있는 걸 해 먹였다. 다시 몸무게가 140kg대로 올라온 그는 제 기량을 찾았다. 이듬해인 2010년 그는 1월 설날장사에 등극했고, 이후 백두장사에서 두 번 더 우승했다. 그는 천하장사 3회, 백두장사 20회, 통산 497승이라는 빛나는 기록을 뒤로 하고 2011년 3월 마지막으로 은퇴했다.
은퇴 후 그는 결심대로 씨름을 위한 인생을 살고 있다. 2011년 용인대 교수로 임용돼 지금까지 교수로 일하고 있다. 용인대 씨름부를 이끌면서 대한체육회 이사와 대한씨름협회 이사직도 맡고 있다. 문화재청 산하 인류문형문화유산씨름진흥원 이사장직도 수행하고 있다. 그의 모든 활동은 오직 씨름을 향해 있다.
처음 씨름을 시작할 때부터 부모님은 그에게 공부를 함께 시켰다. 경북 의성으로 씨름 유학을 간 그는 주말에 집에 오면 과외수업을 받았다. 용인대에 입학해서는 친구들이 “자더라도 강의실에서 자라”며 그를 수업에 데리고 들어갔다. 그렇게 책을 가까이한 덕분에 바쁜 와중에도 석사와 박사 학위를 받을 수 있었다. 이태현은 “씨름을 국내외 여러 곳에 많이 알리기 위해 애쓰고 있다. 재작년에 미군들을 상대로 씨름을 가르쳤고, 몽골에도 씨름을 전파했다. 최근에는 태권도의 품새라 할 수 있는 씨름의 겨룸새를 개발하고 있다”라며 “전 세계적으로 씨름과 유사한 종목들이 많다. 씨름을 아시안게임을 넘어 세계선수권대회 종목으로 만드는 게 목표”라고 말했다.
하루가 어떻게 가는 줄 모르고 바쁘게 살고 있는 그에겐 버킷리스트가 하나 있다. 실의에 빠져 집에만 머물던 그를 다시 세상 밖으로 꺼내진 바이크를 타고 유럽을 누벼보는 것이다. 이태현은 “바이크를 타면 앞만 봐야 한다. 잡생각이 끼어들 여지가 없다. 조용한 산길, 한적한 시골길을 달리며 자연과 하나가 될 수 있어 너무 좋았다”라며 “언젠가 조금 한가해지는 시간이 온다면 혼자서, 또는 마음을 나눌 수 있는 친구와 함께 한달 간 바이크 여행을 해보고 싶다”라고 말했다.
