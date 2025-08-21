동아일보

[고양이 눈]“하나 둘 셋!”

얕은 물 위로 엄마 아빠가 태워주는 ‘그네’에 아이는 신이 납니다. 가족은 이렇게 또 하나의 추억을 만들어 냅니다.

―서울 영등포구 여의도공원에서
#가족#그네#아이#추억#여의도공원
장승윤 기자 tomato99@donga.com
