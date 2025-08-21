본문으로 바로가기
[고양이 눈]"하나 둘 셋!"
동아일보
입력
2025-08-21 23:06
2025년 8월 21일 23시 06분
장승윤 기자
얕은 물 위로 엄마 아빠가 태워주는 '그네'에 아이는 신이 납니다. 가족은 이렇게 또 하나의 추억을 만들어 냅니다.
―서울 영등포구 여의도공원에서
구독
구독
“하나 둘 셋!”
준법정신 일깨우는 땡볕
꽃과 우산의 우정
장승윤 기자 tomato99@donga.com
