함양 산불 강풍에 다시 악화…주민 대피령

현재까지 인명 피해는 파악되지 않았지만 함양군은 만일의 상황에 대비해 마을 주민들을 대피시켰다.

21일 경남 함양군 마천면 창원리 야산에 불이나 연기가 피어오르고 있다. (경남소방본부 제공)

산림청 중앙사고수습본부는 “기상 여건과 지형 특성을 종합적으로 고려해 주민 안전 확보를 최우선으로 대응하고 있다”고 했다.그러면서 “추가 확산 가능성에 대비해 산불 대응 단계를 유지 중”이라며 “산불이 조기에 진화될 수 있도록 주불 진화 완료 시까지 가용 가능한 인력과 장비를 총동원해 총력 대응하겠다”고 덧붙였다.