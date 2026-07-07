인공지능(AI)이 세상을 바꾸고 있습니다. AI는 이제 우리 일상에서 떼려야 뗄 수 없는 핵심적인 요소입니다. 한 주간 세계를 들썩이게 만든 글로벌 빅테크 기업부터 우리 일상에 직접 영향을 미칠 새로운 AI 소식까지 핵심만 짚어드립니다.
메타, AI 글래스 실시간 번역에 한국어 추가
글로벌 빅테크 기업 메타(Meta)가 지난 5월 말 국내 출시한 AI 글래스 ‘레이밴 메타(Ray-Ban Meta)’와 ‘오클리 메타(Oakley Meta)’의 실시간 번역 기능에 한국어 지원을 7월부터 시작했습니다. 동시에 온라인 중심이던 판매 채널을 오프라인 가전 매장과 이동통신 3사 유통망으로 넓히며 대중 소비자 접점 확대에 나섰습니다.
레이밴 메타와 오클리 메타는 메타가 글로벌 아이웨어 기업 에실로룩소티카(EssilorLuxottica)와 협력해 선보인 제품입니다. 사진·영상 촬영과 블루투스 스피커를 통한 오디오 감상은 물론 “헤이 메타”라는 음성 호출로 메타 AI와 대화할 수 있는 것이 특징입니다. 예를 들어 눈앞에 있는 음식의 영양 정보나 유적지 역사가 궁금할 때 음성으로 질문하면 오픈이어 스피커를 통해 답변을 들을 수 있습니다. 사용자의 시선 높이에서 실시간으로 주변 상황과 맥락을 파악해 정보를 제공하는 방식입니다.
이번에 추가된 기능은 실시간 번역입니다. 메타는 한국어를 포함해 러시아어, 중국어(만다린), 일본어, 태국어, 힌디어 등 14개 언어를 새로 도입해 지원 언어를 기존 6개에서 20개로 늘렸습니다. 번역 내용은 안경에 탑재된 오픈이어 스피커로 음성 전달되며, 메타 AI 앱에서는 텍스트로도 확인할 수 있습니다. 스피커가 안경다리에 위치해 있어 상대방의 말이나 주변 소리를 들으면서도 번역 음성을 함께 들을 수 있다는 것이 메타 측 설명입니다. 또 해외여행이나 즉석 통역이 필요한 상황에서 스마트폰을 꺼내지 않고도 대화를 이어갈 수 있다는 점을 강점으로 내세웠습니다.
메타는 한국어 번역 지원과 함께 국내 유통망도 넓힙니다. 그동안 메타 공식 홈페이지를 통한 온라인 구매만 가능했지만 7월 22일부터는 일렉트로마트, 하이마트를 비롯해 SKT·KT·LG유플러스 등 이동통신 3사의 공식 온라인 스토어와 일부 대리점에서도 제품을 구매할 수 있게 됩니다.
이와 관련해 메타 관계자는 “AI 글래스는 인공지능과 상호작용하는 방식을 새롭게 정의하는 폼팩터”라며 “스마트폰 등 기기를 내려다보는 대신, 눈앞의 세상에 집중한 채 AI와 소통하며 일상을 자연스럽게 이어갈 수 있습니다”라고 전했습니다. 이어 “더 많은 이용자들이 메타 AI 글래스를 통한 생활의 편의를 경험할 수 있도록 소프트웨어를 계속 업데이트할 계획”이라고 덧붙였습니다.
메타가 한국어 번역 지원과 유통 채널 확대를 동시에 발표한 것은 우연이 아니라는 시각이 지배적입니다. 삼성전자와 구글이 각각 스마트글래스·XR 진영에서 대응 제품을 준비 중인 것으로 알려진 상황에서, 메타가 국내 소비자 접점을 먼저 넓혀 초기 사용자 기반을 확보하려는 움직임으로 해석할 수 있습니다.
특히 번역 지원 언어를 6개에서 20개로 한 번에 확장한 점도 눈에 띕니다. 이는 단순한 기능 추가가 아니라, AI 글래스를 ‘해외여행·비즈니스 통역기’라는 구체적 사용 시나리오로 포지셔닝하려는 전략으로 읽힙니다. 스마트폰 번역 앱과 정면으로 경쟁하겠다는 신호이기도 합니다.
게다가 AI 기능 추가 등이 사후 소프트웨어 업데이트로 나오는 구조는 AI 글래스가 스마트폰처럼 ‘사서 쓰는 기기’에서 ‘계속 진화하는 서비스’로 성격이 바뀌고 있음을 보여줍니다. 이는 메타 입장에서 상당히 유리한 사업 모델입니다. 신제품을 내지 않고도 기존 판매 기기의 가치를 계속 높일 수 있고, 사용자는 자연스럽게 메타 AI 생태계에 더 오래 머물게 됩니다. 하드웨어 제조사가 소프트웨어 플랫폼 기업처럼 움직이는 사례로 볼 수 있습니다.
메타가 AI 글래스를 스마트폰 보완 액세서리가 아니라 장기적으로 스마트폰을 대체할 차세대 컴퓨팅 플랫폼으로 자리매김시키려 한다는 전략 역시 보여줍니다. 다만 이런 비전이 실현되려면 배터리 지속시간, 프라이버시 우려(항상 켜져 있는 카메라·마이크), 그리고 안경이라는 폼팩터 특유의 착용 저항감 같은 현실적 장벽을 함께 넘어야 합니다. 이번 발표에서 이런 한계에 대한 언급은 없었다는 점도 기사에서 균형 있게 짚을 만한 대목입니다.
앤트로픽, 3주 만에 ‘페이블5’ 재배포···서비스 정상화
글로벌 AI 기업 앤트로픽(Anthropic)이 6월 12일(이하 현지 시간) 미국 정부의 수출통제로 전 세계 서비스가 중단됐던 최상위 모델 ‘클로드 페이블5(Claude Fable 5)’를 3주 만인 7월 1일부로 전면 재배포했다고 밝혔습니다.
앤트로픽에 따르면 이번 사건을 계기로 사이버보안 안전장치를 전면 재점검했으며, 업계 공동의 탈옥(jailbreak) 심각도 평가 체계를 새로 제안했습니다.
이번 수출통제의 발단은 아마존 연구팀이 페이블5에서 발견한 안전장치 우회 기법이었습니다. 특정 소프트웨어의 취약점을 찾아내도록 유도하는 프롬프트였고, 한 사례에서는 실제로 해당 취약점을 악용하는 코드까지 생성된 것으로 알려졌습니다.
주목할 점은 앤트로픽이 자체 검증에서 내놓은 결과입니다. 앤트로픽에 따르면 동일한 우회 기법은 페이블5뿐 아니라 자사의 ‘클로드 오퍼스 4.8(Claude Opus 4.8)’, 글로벌 AI 기업 오픈AI의 ‘GPT-5.5’ 등 이미 시중에 나와 있는 다른 프런티어 모델에서도 재현됐습니다. 앤트로픽은 이를 두고 이번에 발견된 우회 기법이 최상위 모델인 클로드 미토스(Claude Mythos)급 모델에서나 볼 수 있는 고유한 사이버 공격 역량을 노출한 것이 아니라, 여러 모델이 공유하고 있던 경계선상의 행동(대체로 방어적 보안 작업)에 정부가 처음으로 제동을 건 사례라고 설명했습니다.
이 설명을 근거로 앤트로픽은 정부와 협력해 실시간으로 위험한 요청과 결과물을 걸러내는 안전 분류기(safety classifier)를 새롭게 훈련시켰고, 해당 우회 기법을 99% 이상 차단하도록 조치했다고 밝혔습니다. 미 상무부 산하 AI 표준·혁신 센터(CAISI)도 새 안전장치를 자체 테스트해 견고성을 확인했다고 앤트로픽은 전했습니다.
또 앤트로픽은 페이블5가 다른 어떤 모델보다 넓은 안전 마진을 두고 설계됐다고 강조했습니다. 이는 애매하거나 잠재적으로 위험할 수 있는 요청까지 폭넓게 차단하는 방식입니다. 다만 이 때문에 무해한 요청까지 차단되는 부작용(false positive)이 발생할 수 있다는 점도 함께 인정했습니다. 능력과 안전성을 동시에 담보하는 과정에서 발생하는 트레이드오프를 회사가 공개적으로 시인한 셈입니다.
특히 앤트로픽은 탈옥 심각도를 객관적으로 평가할 업계 표준이 부재하다는 문제의식 아래 프로젝트 글래스윙(Project Glasswing) 파트너인 아마존(Amazon), 마이크로소프트(Microsoft), 구글(Google)과 함께 공동 평가 프레임워크 초안을 마련했다고 밝혔습니다. 평가는 ▲기존 대비 역량 향상 정도 ▲적용 가능한 공격 유형의 범위 ▲실제 공격으로 전환하는 데 드는 노력(무기화 용이성) ▲해당 기법의 발견 용이성 등 네 가지 기준으로 이뤄집니다. 전력망이나 은행 시스템 등에 치명적 피해를 줄 수 있는 최고 등급 사례가 확인될 경우 즉시 예비 완화 조치에 들어가는 24시간 모니터링 전담팀도 새로 꾸렸으며, 보안 연구자들이 탈옥 사례를 제보할 수 있는 해커원(HackerOne) 프로그램도 함께 열었다고 전했습니다.
한편 미토스5는 6월 26일 미국 정부 승인에 따라 일부 미국 내 기관에 한해 접근이 복원된 상태입니다. 신뢰 기관 대상 접근 확대를 위한 정부와의 협의는 계속 진행 중입니다.
앤트로픽은 AI 행정명령 이후 10주간 이어진 정부와의 협의 내용을 근거로 향후 방침도 함께 밝혔습니다. 국가안보와 관련된 최전선 모델에 대해서는 공개 전 정부에 사전 접근권을 제공하고 독립 평가를 지원하고, 중대한 탈옥·오남용 사례 발견 시 신속히 정부와 공유하며, 정부와의 공동 연구를 위한 전담 인력과 컴퓨팅 자원을 배정하겠다고 전했습니다. 아울러 이번에 제안한 업계 공동 표준 마련에도 계속 참여할 뜻을 드러냈습니다.
이번 페이블5 재배포 발표를 두고 업계에서는 단순한 서비스 정상화보다 업계 주도 안전 표준 경쟁, 정부와 프런티어랩 간 상시적 사전검증 체계 정착이라는 구조적 변화가 압축된 것이라는 평가가 나옵니다. 실제로 이번 조치가 보안 연구자·화이트해커 커뮤니티의 실사용성에 어떤 영향을 미치는지는 앞으로 지켜볼 지점입니다.
마이크로소프트, ‘프론티어 컴퍼니’ 출범 “대규모 AI 배치 전담 조직”
글로벌 IT 기업 마이크로소프트(Microsoft)가 7월 2일 25억 달러 규모의 신규 AI 특화 사업 조직 ‘마이크로소프트 프론티어 컴퍼니(Microsoft Frontier Company)’를 출범한다고 발표했습니다.
마이크로소프트 프론티어 컴퍼니는 자사 엔지니어와 산업 전문가 6000명을 고객사에 직접 투입해 AI 시스템을 함께 설계·구축·개선하는 조직입니다. 이번 발표로 마이크로소프트는 아마존, 오픈AI, 앤트로픽에 이어 대규모 AI 배치 전담 조직을 갖춘 네 번째 빅테크가 됐습니다.
저슨 알소프(Judson Althoff) 마이크로소프트 커머셜 비즈니스 최고경영자(CEO)는 AI 도입 속도가 매우 빨라지면서 기업 고객들이 이미 실험 단계를 넘어 측정 가능한 비즈니스 성과와 투자 대비 수익(ROI)을 요구하는 단계에 접어들었다고 짚었습니다. 동시에 자사의 고유한 데이터·업무 노하우(인텔리전스)는 키우면서도 지식재산(IP)은 지켜야 하는 이중 과제에 직면해 있다는 것이 마이크로소프트의 진단입니다.
이러한 배경에서 나온 프론티어 컴퍼니는 산업별 전문지식, 변화관리 경험, 엔터프라이즈급 AI 엔지니어링 역량을 결합한 조직이라고 할 수 있습니다. 알토프는 이를 두고 업계에서 통용되는 ‘현장 배치 엔지니어링(Forward Deployed Engineering·FDE)’ 개념을 넘어서는, 업계 최대 규모의 성과 중심 엔지니어링 조직이 될 것이라고 밝혔습니다. 이 조직은 마이크로소프트 아시아 사장을 지낸 로드리고 케데 리마(Rodrigo Kede Lima)가 이끕니다.
발표문에서 반복적으로 등장하는 표현은 ‘인텔리전스(Intelligence)’와 ‘신뢰(Trust)’입니다. 마이크로소프트는 기업이 보유한 독자적 데이터·전문성·의사결정 프로세스가 시간이 지날수록 내부에서 축적돼야 한다는 의미에서 ‘인텔리전스 플랫폼’을, 기술 스택 전 계층에서 AI 솔루션을 관찰·통제·보안할 수 있어야 한다는 의미에서 ‘신뢰 플랫폼’을 강조했습니다. 이 두 가지를 연결하는 것이 바로 프론티어 컴퍼니의 역할이라는 설명입니다.
마이크로소프트는 ‘모델 다양성(model-diverse)’을 갖춘 개방형 플랫폼을 핵심 차별점으로 내세웠습니다. 고객이 특정 기술 벤더에 묶이지 않아야 하는 것처럼 특정 AI 모델에도 묶여서는 안 된다는 논리입니다. 시나리오에 따라 오픈AI, 앤트로픽, 마이크로소프트 자체 모델, 오픈소스, 산업 특화 모델 중 원하는 것을 자유롭게 선택할 수 있도록 하겠다고 밝혔습니다. 목표한 규모에 도달하기 위해 액센츄어, 캡제미니 등 기존 파트너 생태계와도 긴밀히 협력해 전 세계 고객사로 서비스를 확장하겠다는 계획도 덧붙였습니다.
마이크로소프트에 앞서 오픈AI와 앤트로픽은 지난 5월 각각 외부 사모펀드·은행·컨설팅사와 손잡고 유사한 조직을 선보인 바 있습니다. 아마존의 경우 6월 30일 10억 달러 규모의 자체 FDE(Forward Deployed Engineering, 전방 배치 엔지니어링) 조직을 발표했습니다. 불과 두 달 사이 프런티어 AI 기업들이 나란히 모델을 넘어 구현·배치 역량으로 경쟁의 축을 옮기고 있는 모습입니다.
업계에서는 이런 움직임을 두고, AI 모델의 성능이 상향평준화되면서 실제 승부처가 ‘누가 기업 내부에 더 깊이, 더 빠르게 들어가 성과를 만들어내느냐’로 옮겨갔다는 해석이 나옵니다. 마이크로소프트도 이번 프론티어 컴퍼니로 어떤 성과를 낼지 관심이 모아집니다.
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