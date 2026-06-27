“의사가 싫어해요” 성시경 ‘강추’ 건강 토마토 스프 레시피는

가수 성시경이 공개한 토마토 수프 레시피가 관심을 모으면서 토마토의 영양 효능도 주목받고 있다. 토마토는 항산화 성분인 라이코펜이 풍부한 식재료로, 기름을 곁들이거나 익혀 먹으면 체내 흡수율을 높일 수 있다. 특히 라이코펜은 혈압 관리에도 의미가 있다는 연구 결과가 있어 건강 식재료로 활용도가 높다.
성시경은 지난 19일 자신의 유튜브 채널을 통해 토마토 수프 레시피를 소개했다. 그는 “토마토를 먹으면 병원에 안 오기 때문에 의사가 가장 싫어하는 음식이라고 들었다“며 몸에 좋고 손님 대접용으로도 좋은 메뉴라고 설명했다.
성시경이 선보인 토마토 수프는 양파, 토마토, 마늘 등을 소금, 후추, 올리브유와 함께 오븐에 구운 뒤 갈아 만드는 방식이다. 그는 재료를 240도 오븐에서 약 40분간 충분히 익힌 뒤 믹서기로 갈고, 마지막에 생크림을 더했다.
성시경은 “시큼한 맛을 중화하기 위해 생크림을 약간 넣는 것이 포인트”라며 완성된 수프에 대해 “너무 깨끗하고 간단하다”고 말했다.
토마토가 건강 식재료로 꼽히는 이유는 붉은색을 내는 성분인 라이코펜 때문이다. 라이코펜은 토마토와 수박 등 붉은색 채소·과일에 풍부한 카로티노이드 계열 색소로, 항산화 작용을 하는 성분으로 알려져 있다. 우리 몸에서 노화를 유발하고 DNA를 손상시키는 활성산소를 제거해 노화 방지와 암 예방에 도움을 줄 수 있다고도 알려져 있다.
● 익히고 기름 더하면 흡수율↑…숙취·체중 관리에도 도움
한국농수산식품유통공사에 따르면 토마토는 당도가 있고 비타민과 미네랄 등 영양소가 풍부해 현대인의 식생활과 잘 맞는 채소다. 토마토에는 조미료의 주요 성분인 글루탐산도 들어 있어 다양한 요리의 감칠맛을 높이는 데 활용된다.
토마토는 생으로 먹어도 좋지만, 익혀 먹거나 기름과 함께 조리하면 라이코펜 흡수에 더 유리하다. 또 토마토는 굽거나 쪄도 영양성분이 크게 파괴되지 않아 수프, 소스, 구이 등 다양한 조리법에 활용하기 좋다.
토마토는 숙취 해소나 체중 관리에 도움이 되는 식품으로도 꼽힌다. 토마토의 칼슘은 알코올로 손상된 혈관을 보호하는 데 도움을 줄 수 있고, 라이코펜과 비타민은 알코올 분해에 관여하는 것으로 알려져 있다. 수분을 함께 보충할 수 있다는 점도 숙취 해소에 유리하다.
열량이 낮은 점도 장점이다. 토마토는 100g당 약 14kcal로 열량이 낮고, 수분과 식이섬유가 풍부해 포만감을 주기 쉽다. 배변 활동을 돕는 식품으로도 활용된다.
● 혈압 관리 돕는 라이코펜…방울토마토 한 컵이면 충분
심혈관 건강과 관련해 라이코펜 섭취가 혈압 관리에 의미가 있다는 연구 결과도 있다. 농촌진흥청은 국내외 임상 연구를 종합 분석한 결과, 라이코펜을 하루 5mg 이상 섭취하면 수축기 혈압과 이완기 혈압을 낮추는 데 효과가 있는 것으로 확인됐다고 밝혔다.
이 정도의 라이코펜은 방울토마토 한 컵 분량으로도 채울 수 있다. 농촌진흥청에 따르면 방울토마토 약 160g, 13~15g 크기 기준 12개 안팎을 먹으면 라이코펜 5mg을 섭취할 수 있다.
특히 방울토마토는 일반 토마토보다 수분 함량이 낮아 영양성분을 상대적으로 효율적으로 섭취할 수 있다. 철분, 칼슘, 아연, 식이섬유 등 일부 비타민과 미네랄 함량도 일반 토마토보다 많은 편이며, 비타민A 함량은 2배 이상인 것으로 알려져 있다.
다만 토마토나 방울토마토 섭취를 치료법처럼 받아들이는 것은 적절하지 않다. 고혈압 진단을 받았거나 약을 복용 중인 경우에는 식품 섭취만으로 관리하려 하지 말고 의료진과 상담하는 것이 필요하다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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