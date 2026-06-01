슬리퍼-샌들로 만능 변신… 170g 초경량으로 ‘발 해방’

장시간 서서 일하다 보면 발과 종아리가 뻐근하고 신발은 천근만근 무거워진다. 족쇄처럼 무거운 압박에서 탈출하고 싶다면 ‘투웨이 초경량 샌들’을 신어 보자.
투웨이 초경량 샌들은 병원, 쇼핑몰, 관공서 등에서 일하는 현장 근무자들이 입을 모아 품질 만족감을 표한 제품이다. “온종일 서서 바쁘게 움직여야 하는데 이 샌들을 신고 피로감이 크게 줄어들었어요.”
압도적인 탄성력의 EVA 소재가 폭신한 매트를 밟는 듯한 편안함을 선사한다. 눌리고 구부러져도 재빨리 원래 형태로 돌아오는 복원력도 좋다. 지면과 부딪치는 충격을 그대로 흡수해 발을 편하게 한다. 신었다는 사실조차 잊게 만드는 170g 초경량으로 발의 피로를 덜어준다. 이에 따라 날렵하게 움직이는 기동성을 높이고 장시간 신어도 최상의 컨디션을 유지한다. 바닥창은 촘촘한 홈을 파 넣은 논슬립 구조로 미끄러짐을 방지했다.
여름철 관리가 편한 점도 매력이다. 수분에 강한 방수 기능과 쾌속 건조 기능으로 늘 산뜻한 착화감을 유지한다. 땀이 차올라도 발등의 에어홀이 신속히 배출해 고온다습한 날씨에도 쾌적하게 신을 수 있다. 오염 물질이 묻어도 물로 간편하게 씻어낼 수 있다. 뒤축 스트랩을 내리면 샌들이 되고 앞으로 올리면 슬리퍼로 변신한다.
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