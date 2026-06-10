[주간스타트업동향] 업스테이지, AI 에이전트 플랫폼 ‘타임리’ 인수 外

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업스테이지, AI 에이전트 플랫폼 ‘타임리’ 인수…솔라 기반 에이전트 사업 본격화
AI 기업 업스테이지(대표 김성훈)가 생성형 AI 멀티 플랫폼 기업 타임리(대표 김대환)를 인수했다고 6월 9일 밝혔다.
타임리는 별도 코딩 없이 누구나 업무에 필요한 AI 에이전트를 구축할 수 있는 플랫폼 ‘타임리AI’를 운영하는 기업으로, 다양한 LLM(대규모언어모델, Large Language Model) 기반의 프롬프트, 이미지·영상 생성, 문서 변환 등 업무용 AI 기능을 통합 제공한다. 서울시 종량제 AI 서비스 ‘서울AI챗’을 비롯해 전국 지자체·공공·교육기관에서 활용되고 있다.
업스테이지는 이번 인수를 통해 자체 LLM ‘솔라(Solar)’를 탑재한 타임리AI를 앞세워 AI 에이전트 사업을 본격 확대한다. 앞서 업스테이지는 포털 ‘다음’ 운영사 AXZ를 인수해 자체 AI 모델 배포 채널을 확장한 바 있으며, 여기에 타임리를 더해 기존 기업간거래(B2B) 산업군 기반에서 공공·교육 및 일반 사용자까지 잇는 AI 생태계 확산 전략을 가속화한다는 방침이다.
김성훈 업스테이지 대표는 “AI 산업의 경쟁은 이제 성능을 넘어 모델이 얼마나 빠르고 깊이 있게 실제 현장에 배포되어 일을 해내느냐에서 승부가 갈릴 것”이라며 “이번 결합을 통해 전국민 AI 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 계기로 만들어 나가겠다”고 말했다.
리벨리온, 에코피스와 국산 NPU 기반 ‘K-수상로봇 사업’ MOU 체결…중동 시장 공략
AI 반도체 스타트업 리벨리온(대표 박성현)과 수질정화 로봇·AI 전문기업 에코피스(대표 채인원)가 ‘국산 NPU(신경망처리장치, Neural Processing Unit) 기반 K-수상로봇 사업’ 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 6월 9일 밝혔다.
양사는 이번 협약에 따라 ▲국산 NPU 기반 K-수상로봇 솔루션의 기술 개발 및 사업화 ▲수질정화 로봇·AI 분야 공동 사업 모델 발굴 ▲국산 NPU 기반 수상 정화 로봇 솔루션의 해외 시장 공동 진출을 추진한다.
앞서 양사는 과학기술정보통신부가 주관하고 정보통신산업진흥원(NIPA)이 시행한 ‘AI 반도체 해외실증지원 사업’을 통해 아랍에미리트(UAE) 현지 해역에서 실시간 수상 오염원 탐지 및 자율 정화 솔루션의 통합 동작 검증을 마쳤다. 회사 측에 따르면 해당 사업에서 기존 시스템 대비 처리 성능 향상과 전력 효율 개선을 입증하며 현지 정부 당국 및 항만 관리 기관들의 관심을 이끌어냈다.
이번 협약은 중동 시장 공략과도 맞닿아 있다. 사우디아라비아를 비롯한 중동 산유국들은 원유 생산 현장의 해수 오염이 심화되는 가운데 인력 접근 제한과 오염 위치 예측 어려움을 겪고 있어, 아람코(Aramco) 등 주요 기업을 중심으로 자율 수상로봇 솔루션 수요가 증가하고 있다. 양사는 실시간 영상 분석, AI 기반 거리 측정, 자율 경로 최적화 등 피지컬 AI(Physical AI, AI 기술을 물리적 기기에 적용하는 분야) 모듈을 결합한 중동 해양 환경 최적화 솔루션 개발에 나선다.
박성현 리벨리온 대표는 “이번 업무협약으로 양사가 보다 적극적으로 협력해 국산 AI 반도체와 K-수상로봇의 성과를 사우디 등 중동을 포함한 글로벌 무대에서 본격적으로 증명해 나갈 것”이라고 밝혔다.
노타, 107억 원 규모 온디바이스 AI 도시안전망 실증 사업 선정…천안시 재난안전 대응 고도화
AI 모델 경량화 및 최적화 기술 기업 노타(대표 채명수)가 과학기술정보통신부·정보통신산업진흥원(NIPA)이 추진하는 ‘2026년 온디바이스 AI 서비스 실증·확산 사업’ 중 ‘환경적응형 다목적 온디바이스 AI 기반 도시안전망 실증·확산’ 과제에 선정됐다고 6월 9일 밝혔다.
약 107억 원 규모로 추진되는 이번 과제는 충남테크노파크를 주관기관으로 노타가 충청남도, 천안시 등과 컨소시엄을 구성해 참여한다. 사업 대상지는 천안시의 하천, 지하차도, 하상도로, 우범지역 등으로, 각 현장의 센서 데이터와 CCTV 영상을 활용해 침수, 차량 진입, 이상행동 등 재난·생활안전 상황을 조기에 감지하는 것을 목표로 한다. 노타는 자사 AI 모델 경량화·최적화 플랫폼 ‘넷츠프레소’를 활용해 VLM(비전 언어 모델, Vision Language Model, 시각 정보와 언어를 함께 이해하는 AI 모델)을 모빌린트 NPU 환경에 맞게 경량화하고, 도시 안전 현장의 다양한 위험 요소를 신속하게 인식하는 AI 솔루션을 구현할 예정이다. 이번 사업의 핵심은 기존 중앙 서버·관제 인력 중심의 구조를 현장 AI 단말이 위험 상황을 직접 인지하고 차단기·전광판·스피커 등 설비와 연계해 즉각 대응하는 온디바이스(On-device, 클라우드 서버 없이 기기 자체에서 AI를 처리하는 방식) 체계로 전환하는 데 있다.
채명수 노타 대표는 “이번 사업은 온디바이스 AI가 시민 안전과 직결되는 공공 인프라에 적용되는 중요한 사례”라며 “재난 상황을 현장에서 빠르게 인지하고 대응할 수 있는 도시안전망 구현에 기여하겠다”고 말했다.
마키나락스, 한국군사과학기술학회서 ‘Physical AI for Defense’ 국방 특화 솔루션 공개
산업용 피지컬 AI 기업 마키나락스(MakinaRocks, 대표 윤성호)가 6월 10일부터 12일까지 제주 국제컨벤션센터(ICC)에서 열리는 ‘2026 한국군사과학기술학회(KIMST) 종합학술대회’에 참가해 국방 특화 AI 솔루션을 선보인다고 6월 8일 밝혔다.
마키나락스는 이번 행사에서 ‘Physical AI for Defense’를 주제로 ▲AI 운영체제(AI OS) 기반 함정용 장비 운용·관리 AI 에이전트 ▲도면 의사결정 AI 에이전트 ‘드로우엑스(DrawX)’ 등 2종의 핵심 솔루션을 공개한다. 함정용 AI 에이전트는 함정별 맞춤 데이터를 학습해 숙련자 부재 상황에서도 비숙련자가 현장에 즉각 대응하고 안전하게 장비를 운용할 수 있도록 지원한다. 드로우엑스는 파편화된 도면 데이터를 표준 지식 자산으로 전환해 설계부터 정비까지 복잡한 의사결정 프로세스를 자동화하는 에이전트다.
윤성호 마키나락스 대표는 “공장에서 검증된 마키나락스의 AI 기술력을 국방 현장에 이식해 전장의 복잡한 데이터가 정확하고 신속한 결심으로 이어지는 ‘Physical AI for Defense’를 실현해 나가겠다”고 밝혔다.
에임, 이용 맥락 기반 선제 응대 AI 에이전트 출시…이름 공모도 진행
AI 자산관리 플랫폼 에임(대표 이지혜)이 이용자가 질문하기 전에 먼저 필요한 정보를 제안하는 ‘AI 에이전트’를 출시하고, 해당 에이전트의 이름 공모를 진행한다고 6월 9일 밝혔다.
기존 모바일 금융 앱의 디지털 상담은 이용자가 먼저 질문을 입력하면 정해진 답변을 제공하는 방식이 일반적이었다. 에임의 AI 에이전트는 이용자가 앱을 열면 그간의 이용 내역을 바탕으로 맥락을 먼저 파악한 뒤, 도움이 필요한 지점에 선제적으로 응대하는 구조다. 예를 들어 이용자가 추가 계약을 진행하다 멈췄을 경우 에이전트가 먼저 재무설계 도움 여부를 묻는 방식이다. 에임은 사내에서 해당 에이전트를 ‘카스(CAAS, Context-Aware Agent System, 맥락을 이해하는 에이전트 시스템)’라는 코드명으로 부르고 있다.
이름 공모는 6월 10일부터 20일까지 진행되며, 에임 이용자는 물론 일반인도 응모할 수 있다. 대상 1명에 상금 1000만 원, 우수상 50명에 브랜드 굿즈를 수여한다.
이지혜 에임 대표는 “데이터와 맥락을 결합해 AI만이 만들어낼 수 있는 혁신이 무엇인가에 주목했다”며 “묻기 전에 먼저 답하는 AI 에이전트를 통해 기존 금융에서 경험하지 못한 새로운 가치를 만들어 보겠다”고 말했다.
모넷코리아, 바이오 의약품 전 공정 무선 실시간 모니터링 솔루션 출시
산업용 무선 IoT(사물인터넷) 센서 전문기업 모넷코리아(Monnit Korea, 대표 염정훈)가 바이오 의약품 제조 전 공정에 적용 가능한 무선 실시간 모니터링 솔루션을 출시했다고 6월 8일 밝혔다.
이번 솔루션은 ▲유틸리티 ▲세포 배양(업스트림) ▲정제(다운스트림) ▲무균 충전 ▲콜드체인(냉장·냉동 물류) 등 바이오 제조 5대 공정을 하나의 플랫폼으로 통합 관리할 수 있도록 설계됐다. 분산제어시스템, 공정제어장치, 빌딩관리시스템 등 기존 유선 인프라와 충돌하지 않는 비침투형 구조를 적용해 별도 배선 공사나 설비 가동 중단 없이 8주 이내에 도입할 수 있다는 것이 특징이다.
기존 모니터링 시스템 대부분은 임계치를 초과한 시점에 알람을 발령하는 방식이어서 이상 징후를 사전에 파악하기 어려웠다. 이번 솔루션은 임계치·지속시간·변화율을 동시에 분석해 전조 증상 단계에서 감지하는 구조를 채택했으며, 머신러닝 기반 예지보전(PdM, Predictive Maintenance, 데이터 분석으로 설비 고장을 사전에 예측하는 방법) 모듈을 탑재했다. 모넷코리아에 따르면 해당 모듈을 제약사 회전 설비에 적용한 결과 다운타임 25% 감소, 운영비 10% 절감, 설비 가동률 99% 달성이 확인됐다. 미국 식품의약국(FDA)가 규정한 데이터 무결성 요건(21 CFR Part 11)도 충족한다.
네오덱스, 중기부 ‘글로벌 강소기업 1000+’ 선정
치과 의료기기 기업 네오덱스(대표 윤성준)가 중소벤처기업부가 주관하는 ‘글로벌 강소기업 1000+’ 사업에 선정됐다고 6월 8일 밝혔다.
글로벌 강소기업 1000+ 사업은 수출 경쟁력과 기술 혁신성을 갖춘 유망 중소기업을 발굴해 글로벌 전문기업으로 육성하는 중소벤처기업부의 지원 사업이다. 선정 기업은 수출 확대·해외 시장 진출·기술 고도화·금융 및 마케팅 지원 등의 혜택을 받는다. 네오덱스는 1인 석션이 가능한 구강개구기 히포디(Hippo-D)와 안정적인 시야 확보를 지원하는 구강개구기 히포유(Hippo-U)를 주력 제품으로 글로벌 시장 공략을 강화할 계획이다.
윤성준 네오덱스 대표는 “앞으로도 지속적인 연구개발과 품질 혁신을 통해 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 의료기기 전문 기업으로 성장해 나가겠다”고 말했다.
소풍커넥트, ‘K-ROBOTICS STARTUP CUP’ 최종 피칭 6월 10일 대전 개최
스타트업 액셀러레이터 소풍커넥트(대표 최경희)가 운영을 맡은 KAIST 로봇 분야 창업경진대회 ‘K-ROBOTICS STARTUP CUP-FINAL LEAGUE’가 6월 10일 오후 2시 대전컨벤션센터에서 열린다고 6월 5일 밝혔다.
이번 대회는 과학기술정보통신부·대전광역시·연구개발특구진흥재단·KAIST·KAIST홀딩스·대전테크노파크·대전창조경제혁신센터가 공동 추진한다. 최종 본선에는 ▲소프티오닉스 ▲나노포지에이아이 ▲자이스웍스 ▲인피니트몽키즈 ▲와에이아이 ▲아이돌로보틱스 ▲SHAPE ▲엥지유니버스 ▲택로봇 ▲파티클헌트 등 10개 로봇 스타트업이 참여해 핵심 기술과 사업화 전략을 발표한다. 참여팀들은 전기장 변화 감지 기반 공간 인지 센싱, AI·로보틱스 기반 소재 연구개발, 비정형 농작업 자동화 로봇, 군집 로봇 기반 광물 데이터 플랫폼 등 피지컬 AI 분야 핵심 기술을 다룬다.
KAIST홀딩스 관계자는 “이번 최종 경진대회를 통해 KAIST와 대전의 로봇 창업 생태계를 기반으로 초기 로봇 기업들의 투자 유치 및 후속 성장 기회를 넓혀가겠다”고 말했다.
베스핀글로벌, ‘AI 서비스 운영 과정’ 5기 교육생 모집…인턴십 연계
AI 서비스 및 솔루션 전문기업 베스핀글로벌(대표 김써니·허양호)이 서울시 청년취업사관학교 ‘새싹(SeSAC)’과 함께 ‘AI 서비스 운영을 위한 클라우드 데이터 엔지니어 과정’ 5기 교육생을 모집한다고 6월 9일 밝혔다.
이번 과정은 AI·클라우드 역량을 동시에 갖춘 엔지니어 양성을 목표로 하며, 우수 수료생에게는 베스핀글로벌 인턴십 연계 기회가 주어진다. 커리큘럼은 ▲파이썬 프로그래밍·리눅스 운영체제 등 기초 역량(1단계) ▲AWS 기반 인프라 설계·구성(2단계) ▲데이터 파이프라인 구축부터 머신러닝까지 심화 기술(3단계)의 3단계로 구성됐다. 베스핀글로벌 현직 기술 리더들이 현업 수요를 반영해 커리큘럼을 직접 구성했다. 회사에 따르면 2024년 운영 과정에서는 수료생 18명 중 16명이 취업에 성공해 88%의 취업률을 기록했다.
모집 기간은 6월 28일까지이며, 만 15세 이상 서울 시민 또는 서울 소재 대학(원) 재·휴학생 및 졸업생이라면 지원할 수 있다.
윤희정 베스핀글로벌 이사는 “베스핀글로벌의 현업 노하우가 집약된 프로젝트 중심 커리큘럼과 인턴십 연계를 통해 교육생들이 실전에 즉시 투입 가능한 핵심 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
모빌리티랩, 중기부·인텔코리아 ‘인지니어스 글로벌 기업 협업 프로그램’ 선정
AI 다중 자율비행 기술 전문기업 모빌리티랩(대표 천일준)이 중소벤처기업부와 인텔코리아가 공동 운영하는 ‘인지니어스(Ingenious) 글로벌 기업 협업 프로그램’에 최종 선정되었다고 전했다. 5월 13일에는 이와 관련된 협약식을 진행했다.
인지니어스 프로그램은 국내 유망 스타트업이 인텔의 기술 자원과 글로벌 네트워크를 활용해 첨단 기술 상용화 및 해외 진출을 가속화하도록 지원하는 사업이다. 모빌리티랩은 이번 선정으로 정부지원금 1억 500만 원을 포함한 총 1억 5000만 원 규모의 사업비를 확보했다.
모빌리티랩은 자율분산제어(ACACT) 원천기술을 기반으로 조종사 1명이 다수의 비행체를 동시에 관제해 이륙부터 임무 수행·복귀·착륙 전 과정을 자동화하는 1:N 군집 자율비행 시스템을 개발하는 딥테크 기업이다. 회사에 따르면 2024년 9월 설립 후 480여 일 만인 2025년 매출 6억 4800만 원을 달성했으며, TIPS·국방벤처기업·드론상용화사업 등 정부지원사업 6건 이상 선정으로 22억 원 이상의 R&D 자금을 확보했다.
이번 협업의 핵심 과제는 기존 AI 다중 자율비행 시스템을 인텔 기술 기반으로 전면 전환하는 것이다. 인텔의 엣지 컴퓨팅(Edge Computing, 데이터를 중앙 서버가 아닌 현장 기기에서 처리하는 방식) 플랫폼과 오픈비노(OpenVINO) 소프트웨어 툴킷을 활용해 핵심 AI 모듈을 인텔 환경에 최적화할 계획이다. 모빌리티랩에 따르면 플랫폼 전환을 통해 양산 단가 약 90% 절감(대당 170만 원→90만 원), 소비전력 약 60% 절감(25W→8.5W), 동일 예산 대비 테스트 기체 확보량 2배 이상 확대가 기대된다.
해외 시장으로는 일본과 미국을 우선 공략한다. 일본은 동경과학대(UEC)와의 MOU와 후쿠이현 네트워크를 활용해 현지 개념검증(PoC)을 협의 중이며, 미국은 NDAA(국방수권법, National Defense Authorization Act)에 따른 비중국산 군집 자율비행 솔루션 대체 수요를 타깃으로 한다.
천일준 모빌리티랩 대표는 “인텔 기술 기반의 안정적이고 효율적인 시스템 아키텍처를 확보해 드론을 넘어 무인헬기, 국방·산업용 무인기까지 적용 영역을 확장하고, 범용 AI 다중 자율비행 플랫폼 기업으로 성장하겠다”고 밝혔다.
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