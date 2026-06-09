[IT하는법] 노트북 터치스크린, 비활성화하는 법

터치스크린을 지원하는 노트북은 직관적인 조작이 가능해 편리하지만, 오히려 작업을 방해하는 경우도 있습니다. 그럴 때는 터치스크린 기능을 비활성화하면 불편을 해소할 수 있습니다. 이번 시간에는 노트북의 터치스크린 기능을 비활성화하는 방법을 알아보겠습니다.
편리한 듯 불편한 터치스크린
터치스크린을 지원하는 노트북은 스마트폰이나 태블릿처럼 손가락으로 화면을 조작할 수 있어 편리합니다. 웹 페이지를 스크롤하거나 프레젠테이션 슬라이드를 넘길 때 마우스를 움직이는 대신 화면을 직접 터치하면 되니 빠르고 직관적이죠. 작업창 전환이나 특정 영역을 선택할 때도 유용합니다.
하지만 실제 사용하다 보면 불편한 경우가 생깁니다. 대표적인 것이 의도하지 않은 터치입니다. 화면에 묻은 이물질을 제거하기 위해 무심코 손을 대면 페이지가 이동하거나 원하지 않는 앱이 실행됩니다. 키보드를 타이핑하거나 터치패드를 조작하다 손등이 화면에 살짝 닿는 경우에도 오작동이 발생하죠. 집중해서 작업하는 중에 이런 일이 반복되면 여간 불편한 게 아닙니다. 화면을 닦을 때도 마찬가지입니다. 천으로 화면을 닦았을 뿐인데 터치