국방부, SKT ‘국가대표 AI’ 모델 도입… 민관군 협력 ‘K-AI’ 첫 사례

국방부가 SK텔레콤이 참여하는 과학기술정통부 ‘독자 AI 파운데이션 모델’을 도입한다. 사업에서 국방 부문 활용을 추진하는 첫 사례다.
SKT는 서울 중구 을지로 SKT타워 본사에서 국방부와 국방 AI 전환(AX) 촉진을 위한 ‘과기정통부 독자 AI 파운데이션 모델 국방 분야 활용’ 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다. 이날 행사에는 김명국 SKT Industrial AI 본부장, 전준범 국방부 국방인공지능기획국장이 참석했다.
이에 따라 SKT와 국방부는 ▲독자 AI 파운데이션 모델 기반 국방 특화 AI 모델 개발 및 실증 ▲국방 분야 공개데이터 수집·제공 및 활용 ▲국가 AI 프로젝트와 연계한 GPU 활용 지원 등 영역에서 협력을 추진하기로 했다.
이번 협약은 ‘국가대표 AI’ 프로젝트라고도 불리는 독자 AI 파운데이션 모델 사업의 일환으로, 국방 분야에 AI를 적용해 디지털 전환을 가속화하기 위한 후속 조치로 마련됐다. SKT 정예팀은 국내 최초 매개변수 5000억개를 넘긴 519B급 초거대 AI 모델 ‘A.X K1(에이닷엑스 케이원)’을 통해 독자 AI 파운데이션 모델 2단계에 진출한 바 있다.
SKT는 대규모언어모델(LLM) 개발 역량과 서비스형 GPU(GPUaaS) 인프라를 바탕으로 국방 특화 AI 모델 개발을 주도할 예정이다. 용량은 줄이고 처리 속도는 높이는 경량화 기술을 적용하고, 국방 데이터를 추가 학습해 국방 환경에 최적화된 AI 모델을 구현해 국방부에 제공한다.
국방부는 2분기 중 과기정통부 ‘국가 AI 프로젝트’를 통해 확보한 GPU 자원을 SKT에 지원한다. SKT는 이를 활용해 고성능 AI 모델 개발 및 실증을 추진하고, 국가 연구개발(R&D) 인프라 기반 협력 체계를 강화할 방침이다.
한편 SKT 정예팀이 선보이는 A.X K1은 고난도 수학과 코딩 영역에서 매개변수 규모가 비슷한 DeepSeek-V3.1 등 글로벌 오픈소스 모델과 비교해 성능이 대등하거나 우수하다는 평가를 받았다. 또한 ‘아파치 2.0(Apache 2.0)’ 라이선스로 공개돼 규정상 상업적 이용이 가능하고, 모델을 수정해 재배포할 수 있는 등 높은 개방성을 갖추고 있다.
SKT 정예팀은 2단계 평가부터 이미지 데이터를 시작으로 멀티모달을 순차 적용할 예정이다. 이어 하반기 이후부터는 음성 데이터와 영상 데이터도 처리할 수 있도록 고도화할 계획이다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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