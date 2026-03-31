[리뷰] 360 카메라에 강력한 기본기 더한 신차원 플래그십 드론, ‘DJI 아바타 360’

크게보기 DJI 아바타 360(DJI Avata 360) / 출처=IT동아

영상 콘텐츠 제작 업계에서는 시각적인 한계를 넘기 위해 끊임없이 새로운 장비를 도입한다. 최근 가장 주목받는 도구는 단연 하늘을 나는 ‘드론’과 사각지대 없이 모든 곳을 담는 ‘360도 카메라’다. 그렇다면 이 두 가지를 하나로 합친다면 어떨까?

크게보기 작고 가벼운 본체에 위쪽과 아래쪽으로 전방위 촬영을 하는 듀얼 렌즈를 탑재했다 / 출처=IT동아

크게보기 단일 렌즈 모드로 전환하면 일반 드론처럼 쓸 수 있다 / 출처=IT동아

물론 예전에도 360도 카메라가 일체화된 드론이 출시된 바가 있지만 단순히 360도 영상 촬영만 가능할 뿐, 비행 안정성이나 영상 품질 등이 다소 아쉬운 경우가 많았다. 그래서 기존 드론에 360도 카메라를 억지로 매달아서 쓰는 사용자도 있었다. 하지만 DJI가 새롭게 선보인 ‘아바타 360(DJI Avata 360)’은 고성능 드론과 360도 카메라를 별도의 개조 없이 완전한 일체형 시스템으로 통합한, 그러면서도 우수한 기본기까지 더한 8K 360° 플래그십 드론이다.이 작은 기체에는 위쪽과 아래쪽으로 전방위 촬영을 하는 듀얼 렌즈가 탑재되어 있다. 놀랍게도 촬영된 360도 결과물에서는 드론 본체의 모습이 감쪽같이 사라진다. DJI가 ‘인비저블 바디’라 부르는 이 설계 덕분에 시야를 가리는 구조물 없이 온전한 풍경을 담아낼 수 있다.물론 항상 360도 촬영만 고집할 필요는 없다. 듀얼 모드를 지원하므로, 평범한 항공 촬영이 필요할 때는 ‘단일 렌즈 모드(Single Lens Mode)’로 즉시 전환해 전방만 주시하며 4K/60fps HDR 일반 영상을 깔끔하게 기록할 수도 있다.

크게보기 한 장의 이미지에 모든 각도의 영상 데이터가 담겨있다 / 출처=IT동아

무엇보다 큰 장점은 정해진 화각만 기록하는 기존 드론과 비교해, 360도 전 방향의 영상 데이터가 고스란히 담겨있기 때문에 같은 시간 동안 촬영하더라도 수집하는 정보량 자체가 압도적이라는 것이다. 한 번의 비행으로 1억 2000만 화소의 전방위 파노라마 영상을 즉시 촬영할 수 있어, 기존 항공 드론 대비 촬영 효율이 비약적으로 높다.

DJI 아바타 360(Avata 360) 으로 촬영한 360 영상 샘플입니다. 영상을 터치해서 움직이면 다양한 각도로 볼 수 있습니다

크게보기 360도 영상 편집에 특화된 PC용 앱인 ‘DJI 스튜디오(Studio)’ / 출처=IT동아

크게보기 장애물을 발견하면 자동으로 멈추거나 피해서 이동하는 기능을 갖췄다 / 출처=IT동아

크게보기 O4+ 영상 전송 시스템을 적용, DJI RC 2등의 조종기 화면에서 끊김이나 화질 저하 없는 실시간 영상을 표시할 수 있다 / 출처=IT동아

크게보기 총 3개의 배터리, 그리고 이를 한꺼번에 꽂아 충전하는 충전 허브가 포함된 DJI 아바타 360 플라이 모어 콤보의 구성 / 출처=IT동아

크게보기 DJI 고글 N3와 DJI RC 모션 3를 이용하면 한층 몰입감 있고 직관적인 제어가 가능 / 출처=IT동아

크게보기 작은 본체 크기에 플래그십급 성능을 결합한 것이 특징이다 / 출처=IT동아

덕분에 드론 조종에 능숙하지 않아 비행 중 원하는 구도를 놓쳤더라도 전혀 문제가 되지 않는다. 애당초 주변 공간 전체의 영상 데이터를 모두 품고 있기 때문이다. 촬영 후 ‘DJI 플라이(DJI Fly)’ 모바일 앱이나 ‘DJI 스튜디오(DJI Studio) PC 앱’의 편집 기능을 통해 카메라 이동 방향이나 화각(FOV) 등을 자유롭게 조정해 리프레임(Reframe)하면 문제가 해결된다.또한 움직이는 피사체를 자동으로 추적하는 ‘액티브트랙 360°(ActiveTrack 360°)’와 복잡한 수동 조작 없이 피사체를 프레임 중앙에 고정해 주는 ‘스포트라이트 프리(Spotlight Free)’ 기능이 탑재되었다. 또한, DJI가 독자 개발한 고성능 무선 전송 규격인 O4+를 적용해 최대 20km 떨어진 거리에서도 드론이 촬영하는 영상을 조종기 화면을 통해 1080p/60fps의 고화질로 끊김이나 화질 저하 없이 실시간으로 보며 안정적인 조종이 가능하다.다만 완벽해 보이는 이 기기의 옥에 티를 꼽자면 비행시간이다. 기존의 플래그십 드론은 아주 긴 비행시간을 강조하는 것과 달리, 아바타 360의 배터리 1개당 최대 비행시간은 약 23분으로 평범한 수준이다. 8K급 듀얼 센서와 고성능 처리 장치 등을 이토록 작은 기체에 얹기 위한 불가피한 타협이었을 것이다.하지만 추가 배터리와 충전 허브를 활용한다면 이러한 비행시간의 아쉬움을 어느 정도 덜 수 있다. 이는 ‘DJI 아바타 360 플라이 모어 콤보’에 포함되어 있으며, 별도로 구매하는 것도 가능하다. 만약 360도 전방위 촬영 기능이나 좁은 공간 통과 능력이 굳이 필요하지 않고, 한 번의 이륙으로 장시간 광활한 풍경을 관찰해야 한다면 비행시간이 두 배 가까이 긴 DJI 매빅이나 DJI 에어 시리즈가 더 나은 선택일 수 있다.아바타 360은 스크린이 내장된 ‘DJI RC 2’ 조종기를 사용해 전통적인 방식으로 제어할 수도 있지만, 이 기체의 진가는 FPV(1인칭 시점) 비행에서 드러난다.헤드셋 형태의 디스플레이인 ‘DJI 고글 N3(Goggles N3)’와 한 손으로 직관적인 조종이 가능한 ‘DJI RC 모션 3(DJI RC Motion 3)’를 조합하면, 마치 드론 콕핏에 직접 앉은 듯한 엄청난 몰입감을 느낄 수 있다. 고개를 돌리거나 손목을 움직이는 등의 동작으로 드론을 직관적으로 조작하는 것도 가능하므로 일반 조종기로는 구현하기 힘든 독특한 움직임도 기대할 수 있다. 이 액세서리들은 별매품이지만, ‘모션 플라이 모어 콤보’를 선택하면 기본 패키지에 포함된다.DJI는 아바타 360을 ‘8K 360° 플래그십 드론’으로 소개하고 있다. 기존 DJI 매빅 시리즈 등이 안정적인 호버링과 정교한 광학 성능을 바탕으로 한 전통적인 플래그십 드론 이라면, 아바타 360은 작은 크기를 무기로 공간의 제약을 극복하고 역동적인 카메라 무빙과 전에 없던 시점을 창조해 내는 새로운 차원의 플래그십 드론이라 할 수 있겠다. 단순히 특이한 기능을 강조하는데 그치지 않고 비행능력이나 촬영 품질 등의 ‘기본기’가 충실한 점도 플래그십 제품 답다.DJI 아바타 360은 4월부터 배송이 시작되며, 기체 단독은 58만 8000원, DJI RC 2 조종기가 포함된 기본 세트는 92만 5000원이다. 여기에 추가 배터리와 충전 허브가 포함된 ‘DJI 아바타 360 플라이 모어 콤보(DJI RC 2)’, 그리고 RC 2 조종기 대신 고글 N3와 모션 컨트롤러 3가 포함된 ‘DJI 아바타 360 모션 플라이 모어 콤보’는 각각 115만 7000원에 판매된다.IT동아 김영우 기자 (pengo@itdonga.com)