KT, 아이폰17 시리즈에 5G SA 도입…달라지는 점은?

KT가 아이폰17 시리즈를 대상으로 5G SA(단독모드) 서비스를 제공한다. 지난 26일 KT 발표에 따르면, 아이폰17, 아이폰17 프로, 아이폰17 프로 맥스, 아이폰 17 에어, 아이폰 17e 등 총 5종의 모델에서 iOS 26.4 업데이트를 통해 SA 모드를 이용할 수 있게 된다.
5G SA는 기지국부터 코어망까지 전 과정을 5G 전용 장비로 구축하는 방식이다. 현재 NSA(비단독모드)가 5G 기지국을 사용하면서도 제어와 인증은 LTE 코어망에 의존했던 것과 달리, SA는 모든 신호와 데이터를 5G 망에서 처리한다. 5G SA는 LTE 망의 간섭에서 벗어나 5G 본연의 성능을 구현할 수 있게 된다.
글로벌 주요 통신장비 제조사와 표준단체는 이를 6G로 진화하기 위한 핵심 기술로 평가한다. 5G SA는 네트워크 슬라이싱 등을 기반으로 다양한 산업 분야의 핵심 인프라로 활용될 것으로 기대된다. 네트워크 슬라이싱은 물리적인 네트워크를 가상으로 분리해 특정 용도(자율주행, 스마트팩토리 등)에 맞춤형 네트워크를 제공하는 기술이다. 올해 정부가 5G SA 구축을 통신 정책의 핵심 과제로 내걸면서 이통 3사의 SA 전환도 속도를 내는 모양새다.
2021년 삼성전자 갤럭시 단말로 국내 최초 SA 상용화를 시작한 KT는 애플과의 협력 및 망 검증을 거쳐 이번에 아이폰까지 범위를 넓혔다. 그렇다면 소비자가 체감할 변화는 무엇이 있을까. 가장 큰 점은 ‘배터리 효율’과 ‘저지연성’이다. NSA 방식은 LTE와 5G 신호를 이중으로 유지해야 하므로 배터리 소모가 크지만, SA는 5G 망만 사용해 전력 효율이 높다. 또한 LTE 망을 거치지 않아 지연 시간이 단축되므로 모바일 게임이나 실시간 스트리밍 시 비교적 빠른 반응 속도를 기대할 수 있다.
KT는 “5G SA에서는 LTE 망을 같이 쓰지 않기 때문에 데이터 응답속도가 빠르고, LTE 연결을 별도로 시도하지 않아도 돼서 배터리 효율이 올라간다는 장점이 있다”며, “이용자가 눈에 띄게 체감할 만한 정도는 아니더라도, 근소하지만 배터리가 덜 소모되는 것이 당장 느낄 수 있는 변화”라고 덧붙였다. 다만 “실제 이용자가 체감하는 NSA/SA 모드에서 (망 접속까지의) 초기 속도 차이는 미미한 수준”이라고 설명했다.
한편, 일각에서 제기돼 왔던 SA 전환 시 최대 속도 저하 우려는 기술 구조상 발생하는 현상이다. NSA는 5G와 LTE 대역을 합쳐 속도를 내는 반면, SA는 5G 전용 주파수만 활용되기 때문이다. 또한 5G SA의 커버리지가 충분하지 않으면 음영 지역에서 품질 저하가 체감될 수 있다. 이에 대해 과학기술정보통신부도 “전환 초기에는 일부 속도 차이가 있을 수 있으나, 기지국 재배치와 최적화를 통해 품질 유지를 추진할 것”이라고 밝혔다. 정부가 2026년부터 품질평가 체계를 5G SA 중심으로 개편하는 것도 이러한 품질 고도화를 유도하려는 조치로 풀이된다.
향후 통신사들의 SA 방식에 맞는 소프트웨어 및 하드웨어 최적화를 통한 5G 품질 개선은 꾸준히 이뤄질 것으로 기대된다. KT는 “SA 기반 기술을 고도화 중이며, 향후 AI 서비스 확산을 뒷받침할 핵심 인프라를 이미 확보했다”고 밝혔다.
KT 마케팅혁신본부장 권희근 상무는 “KT는 고객이 체감할 수 있는 진정한 5G 서비스를 제공하기 위해 지속적으로 노력하고 있다”며, “이번 아이폰 5G SA 상용화를 계기로 6G로 이어지는 통신 기술 진화 흐름 속에서 고객에게 최상의 서비스를 제공해 나가겠다”고 말했다.
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