K-테크 뷰티의 정수, DDP 체험형 전시 공간 ‘비더비(B the B)’에 가다

수많은 콘텐츠를 온라인으로 향유하는 시대지만, 여전히 오감의 경험이 주는 만족감은 즐겁다. 호기심을 자극하는 공간은 사람들의 발길을 잡아끄는 법이다. 최근 기업들이 팝업 스토어를 여는 이유도 직접 체험해봐야 직성이 풀리는 인간의 본능을 공략하기 위함이다.
서울의 중심이자 디자인·문화의 아이콘인 동대문디자인플라자(DDP)에 K-뷰티를 몸소 체험할 수 있는 특별한 공간이 자리 잡았다. 서울경제진흥원(SBA)이 운영하는 뷰티 복합문화공간 ‘비더비(B the B)’다.
SBA는 서울의 유망 중소 뷰티기업들의 오프라인 마케팅 활동을 지원하기 위해 2022년 9월 비더비를 개관했다. 누적 방문객 220만 명, 그 중 외국인 방문객만 35만 명 이상을 기록할만큼 인기를 모은 덕분에 글로벌 K-뷰티 성지로 급부상했다.
비더비는 제품 구경부터 테스트, 구매까지 한 곳에서 가능한 K-뷰티 체험형 전시 공간이다. 이 곳의 가장 큰 경쟁력은 첨단 뷰티 테크다. 제품뿐만 아니라 뷰티 테크를 체험해볼 수 있다는 점이 특히 매력적이다. 방문객은 인공지능(AI)과 증강현실(AR)을 활용해 내 피부나 두피 상태, 퍼스널 컬러를 진단하고, 개인 맞춤형 제품을 추천받을 수 있다. 퍼스널 컬러 분석과 가상 메이크업까지, ‘나에게 맞는 K-뷰티’를 데이터 기반으로 찾아가는 여정 자체가 하나의 매력적인 콘텐츠가 된다.
도심 속 체험 공간…누구나 무료 입장
DDP 내 위치한 비더비는 매일 정오부터 오후 8시까지 운영된다. 누구나 무료 입장 가능하며, 사전 예약하지 않아도 된다. 비더비의 공간은 서울의 매력적인 뷰티 브랜드를 감각적으로 큐레이션한 상설 전시공간 ‘업타운(UP-TOWN)과, 뷰티 브랜드와 콘텐츠가 만나 새로운 스토리를 만들어가는 참여형 전시공간 ‘다운타운(DOWN-TOWN)’으로 구분된다.
3월부터 약 3개월간 업타운에서는 ‘Beauty For All(아름다움에 경계는 없다)’을 주제로, 연령과 국적, 취향의 경계를 넘어 모두가 함께 즐길 수 있는 체험형 뷰티 공간을 조성한다.
비더비는 매 시즌 트렌드에 맞춰 공간 콘셉트와 참여 브랜드를 새롭게 구성해 관광객을 매료한다. 테마는 매번 달라지지만 ‘아름다움 그 자체가 되는 것(Be the Beautiful)’이라는 철학은 변함없다. 단순히 화장품으로 외형을 가꾸는 것을 넘어 패션과 문화 전반을 아우르는 가치를 제안한다.
비더비에서 소개되는 제품과 서비스들은 독특한 컨셉과 기술력을 가진 서울시 중소기업 뷰티 브랜드 위주로 구성된다. 대형 유통 채널에서는 쉽게 만날 수 없는 K-뷰티 신생 브랜드 제품을 직접 사용해보고, 현장 이벤트를 통해 샘플도 받아갈 수 있다. 관람객은 이곳에서 시중에서 흔히 볼 수 없는 숨은 진주같은 제품들을 발견하는 재미를 느낄 수 있다.
기술과 감성이 어우러진 공간…체험하며 미션 수행
상설 전시가 열리는 업타운에 들어서면 가장 먼저 자연을 옮겨놓은 듯한 인테리어와 곳곳에 위치한 포토존이 눈길을 끈다. 싱잉볼을 두드리며 마음을 가라앉히는 이번 전시의 ‘모닝 큐레이션’을 시작으로, ▲수분케어 ▲미백&선케어 ▲트러블케어 ▲베이스&색조 ▲모공&탄력케어 ▲클렌징 및 헤어&바디케어 등 일상의 뷰티 루틴을 옮겨놓은 동선이 이어졌다.
스탬프를 찍으며 이동하다 보면 마치 미션을 수행하는 듯한 재미가 쏠쏠하다. 입구에서 QR을 스캔하면 나에게 맞는 뷰티 루틴과 추천 동선을 안내받을 수 있어, 마치 나만을 위한 뷰티 여행을 하는 기분이 든다.
스킨핏(SkinFit)의 AI 피부 분석 기기가 배치된 1구역, 피부 스캐너를 이마, 코, 턱 등에 대면 내 피부 상태를 분석해준다. 건조한지, 트러블이 있는지, 어떤 케어가 필요한지 진단이 나온다. 결과에 따라 자판기에서 음료수 나오듯 맞춤형 샘플이 툭 떨어진다. 기자의 피부는 건성으로 판명됐고, 피부결 정돈과 진정에 좋은 티트리 폼클렌징을 받았다.
단계를 지나며 더 많은 뷰티 제품과 AI 뷰티 테크 서비스를 만났다. 비더비에 전시된 ‘테스터’ 표시가 붙은 모든 제품은 직접 사용해볼 수 있다. 제품 옆에 비치된 QR 코드를 통해 온라인으로 즉시 구매할 수 있으며, 이는 아마존(Amazon)이나 큐텐(Qoo10) 등 글로벌 플랫폼과도 연동돼 외국인들도 편리하게 이용 가능하다. 여행 중 발견한 K-뷰티 아이템을 바로 구매하고, 귀국 이후에도 지속적으로 구매할 수 있도록 한 것이다.
비더비에 방문한 러시아 출신의 인플루언서는 “비더비는 최신 트렌드를 직접 체험해볼 수 있는 곳입니다. AI 기기를 사용해보면서 전에는 몰랐던 새로운 뷰티를 발견할 수 있습니다” 라고 소감을 전했다.
이어진 베이스&색조 구역에서 딥픽셀(Deepixel)의 온라인 피팅 서비스 ‘스타일AR’과 ‘AR 가상 뷰티체험’ 서비스를 체험해봤다. 20만 건 이상의 글로벌 데이터를 학습한 AI가 전문가 부럽지 않은 컨설팅을 제공받는 듯한 기분을 줬다.
이외에도 ▲퍼스널 컬러를 진단해주는 ‘트위닛(Twinit)’ ▲나만의 시그니처 향을 만들어보는 ‘딥센트(Deepscent)’ ▲인생샷 남기는 미라트스튜디오의 ‘포토에어(Photoair)’ ▲가상 염색과 두피·피부 상태 진단 서비스 ‘위드비컨(withbecon)’ ▲최적의 헤어스타일과 컬러 추천하는 미러로이드의 ‘스마트미러(Smart Mirror)’ ▲정밀 두피 분석과 맞춤형 케어 ‘모나두(Monadoo)’ 등 즐길 거리가 가득했다.
업타운 공간의 중심에는 비더비의 상징인 ‘미(美)의 나무’가 자리하고 있다. 방문객은 나무에 손을 올리고 소원카드를 작성해 직접 걸어보는 참여형 체험을 즐길 수 있다. 사진 촬영과 함께 가볍게 추억을 남길 수 있는 인기 포토존이기도 하다.
이밖에도 라이브 커머스, 공간만족도 조사 등 여러 이벤트가 함께 진행되며, 참여자에게 경품을 제공한다. 다양한 브랜드의 팝업이나 DDP의 행사와 연계한 이벤트도 종종 열린다. 한편, 업타운의 맞은편 다운타운에서는 인기 브랜드와 최신 트렌드가 결합된 이색 콜라보레이션 팝업이 열려 특정 브랜드나 테마를 집중 조명한다.
글로벌 인플루언서들이 주목한 비더비
비더비는 매 시즌 해외 유명 인플루언서들의 방문이 이어지며 K-뷰티 콘텐츠를 제작하는 대표 촬영지로 주목받고 있다.
대표적으로 팔로워 약 1,200만 명을 보유한 중국의 뷰티 인플루언서(왕홍) ‘쉬샨(XuXian)’과 팔로워 2450만 명의 왕홍 ‘천지(陈洁KiKi)’가 육성한 인플루언서 팀이 비더비를 찾아 브랜드 체험과 콘텐츠 촬영을 진행했다. 또한 팔로워 약 2000만 명의 동남아 라이프스타일 인플루언서 ‘미지애’가 이곳에서 라이브커머스를 진행하며 전 세계 소비자와 실시간으로 소통했다.
지난해 12월에는 슈퍼주니어 은혁이 방문해 큰 화제를 모았고, 가수 경서가 팬미팅을 개최하는 등 비더비는 국내외 셀럽과 인플루언서가 찾는 K-뷰티 대표 공간으로 자리매김했다.
이제 비더비는 단순한 전시 공간을 넘어, 트렌드가 시작되고 콘텐츠가 만들어지는 글로벌 뷰티 허브로 진화하고 있다.
뷰티 중소기업 등용문…서울 넘어 세계로
비더비의 진정한 가치는 콘텐츠와 기술, 브랜드가 한데 어우러진 융합의 장이라는 데 있다. SBA 관계자는 “제품을 당장 팔기보다는 공간에서 느낀 긍정적인 경험이 브랜드에 대한 신뢰로 이어지길 바란다”고 말한다. 인지도가 낮은 중소기업 입장에서 비더비는 브랜드를 알릴 최적의 등용문인 셈이다.
비더비 전시공간에는 2025년 기준 503개 기업이 참여해 약 419억 원의 글로벌 매출 성과를 거뒀다.
하지만 비더비가 지난 3년 동안 거둔 결실은 숫자로만 환산하기 어렵다. 비더비는 서울을 넘어 세계로 뻗어나가고 있다. 지난해 9월 미국 뉴욕 팝업 스토어를 시작으로, 뉴저지에 플래그십 스토어를 개관했다. 12월에는 베트남 하노이의 대형 쇼핑몰 ‘빈컴 메가몰 로얄시티’에 플래그십 스토어를 선보였다. 서울에서 시작된 체험형 K-뷰티 공간이 해외에서도 큰 호응을 얻으며 인기가 그대로 이어지고 있는 셈이다.
SBA의 비더비가 일궈낸 체험형 전시 문화는 세계에서 K-뷰티의 새 지평을 열며 이정표를 세우고 있다.
