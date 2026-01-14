KT엠모바일, 국내 알뜰폰 첫 190만 가입자 돌파… 혜택늘자 가입자도 증가

국내 알뜰폰 가입자 5명 중 1명이 KT엠모바일
생활형 혜택·간편 개통·AI 상담으로 차별화
비대면 셀프개통 확산으로 편의성 강화
KT엠모바일은 14일 국내 알뜰폰 사업자 중 처음으로 가입자 190만 명을 달성했다고 밝혔다. 이는 국내 알뜰폰 사용자 다섯 명 중 한 명이 KT엠모바일을 이용하고 있다는 뜻으로, 2024년 12월 170만 명이었던 가입자가 1년 만에 20만 명 이상 늘었다고 한다.
성장의 배경에는 단순한 요금 인하를 넘어, 일상에서 실질적인 혜택을 체감할 수 있도록 한 이용자 중심 전략이 있었던 것으로 풀이된다. KT엠모바일은 뷰티, 쇼핑, 콘텐츠 구독 등 다양한 제휴 서비스를 묶은 요금제를 확장하고, 추가 통신비 절감이 가능한 ‘M쇼핑할인’ 등 회원 전용 혜택을 강화해왔다.
개통과 이용 과정의 편의성도 주요 요인으로 꼽힌다. 고객은 온라인 셀프개통과 AI 자동개통 서비스를 통해 매장 방문이나 대기 없이 손쉽게 가입할 수 있다. AI 상담 기능을 통해 요금 납부, 사용량 조회, 요금제 변경 등 다양한 업무를 비대면으로 처리할 수 있어, 이용자 만족도를 높였다. KT엠모바일은 이번 성과에 대한 감사의 의미로 ‘190만 고객 달성 기념 감사 대잔치’를 이달 31일까지 진행한다고 설명했다.
구강본 KT엠모바일 대표는 “그동안 가격 경쟁이 아닌, 고객이 직접 체감할 수 있는 가치와 편의성에 집중해온 노력이 결실을 맺었다. 앞으로도 고객 중심의 서비스를 강화해 알뜰폰 시장의 새로운 기준을 만들어가겠다”고 말했다.
