마디, CES 2026에서 ‘AI 임상시험 디지털 트윈’ 기술 공개 [SBA CES]

[SBA X IT동아 공동기획] IT동아는 서울경제진흥원(SBA)과 함께 CES 2026에 참가, 세계에 자신의 역량을 드러낼 중소·중견기업·스타트업을 소개합니다.
서울시의 창업 생태계 활성화 및 우수 스타트업 발굴을 위해 힘쓰는 중소기업 지원기관 서울경제진흥원(SBA, 대표 김현우)이 2026년 1월 CES 현장에 서울통합관을 운영한다. CES 2026 서울통합관은 SBA를 필두로 자치구, 유관기관, 대학 등 서울 소재 19개 창업지원기관이 참여해 총 70개 스타트업을 지원한다. 서울통합관은 참가 기업에 현장 투자 상담, 바이어 매칭, 글로벌 IR 피칭, 전시 부스 운영 등 다양한 비즈니스 프로그램을 지원하며 글로벌 진출의 발판을 마련한다.
AI-CRO(임상시험수탁기관) 스타트업 마디(MADI Inc., 대표 김성환)가 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·IT 전시회 ‘CES 2026 서울통합관’에 중앙대학교 소속 기업으로 참가한다. 마디는 현장에서 생성형 AI 기반의 임상시험 가속화 플랫폼 ’마디 DT(MADI-DT)‘를 선보인다.
마디 DT는 생성형 AI로 실제 환자의 임상 결과를 모사해 ‘합성 환자(Synthetic Patients)’를 생성한다. 이를 통해 신약 개발 과정에서 필수적인 위약(플라시보) 대조군을 가상 환자로 대체할 수 있다. 덕분에 실제 환자 모집 수를 20%~25% 줄일 수 있어 평균 230만 달러(약 33억 원)의 비용 절감과 6개월 이상의 임상 기간 단축 효과를 기대할 수 있다.
마디 관계자는 “서구권 데이터 위주의 기존 경쟁사와 달리, 한국인 코호트 데이터를 솔루션에 학습시켜 아시아 환자 특성에 최적화한 높은 정확도를 보이는 게 마디 DT의 강점”이라며 “ 중앙대병원 의대 교수진과 서울대 AI 전문가들이 공동 창업한 마디는 삼성화재와 인포뱅크로부터 시드 투자를 유치하며 기술력을 검증받았다”고 강조했다.
마디는 CES 2026 참여를 계기로 ’데이터 다양성(Diversity Gap)‘ 문제를 해결할 핵심 파트너로서의 입지를 다질 계획이다.
김성환 마디 대표(현 중앙대학교병원 정형외과 교수)는 “마디는 4만 건 이상의 고순도·시계열 임상 데이터(EMR, Blood Lab, CT/MRI 등)를 바탕으로 기술을 개발했다. 우리의 목표는 단순히 임상 과정을 보조하는 것이 아니라, AI 기술을 통해 글로벌 제약사들의 아시아 시장 진출을 가속하는 AI-CRO 플랫폼이 되는 것”이라며 “이번 CES 참가를 기점으로 미국 및 글로벌 파트너사와의 협력을 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.
