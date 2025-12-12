파라디 “익숙하면서도 새로운 퓨전 K-푸드 밀키트” [SBA 글로벌]

[SBA X 동아닷컴 공동기획] 서울시와 서울경제진흥원(SBA)은 창업의 요람 서울창업허브를 운영한다. 유망 스타트업을 투자자와 함께 선발하고, 창업지원 전문가와 전문기관의 체계적인 프로그램을 더해 이들의 성장을 이끈다. 대·중견 기업과 스타트업의 동반 성장을 이끄는 개방형 혁신도 포함한다. 동아닷컴은 서울시, SBA와 함께 서울창업허브 공덕에서 두각을 나타낸 우수 스타트업을 소개한다.
파라디(paradis)는 퓨전 K-푸드 밀키트를 제공하는 스타트업이다. 한국과 프랑스에서 조리학을 공부하고 한식, 일식, 양식 레스토랑에서 경험을 쌓은 심은보 파라디 대표는 레스토랑에서 쌓은 경험을 기반으로 퓨전 K-푸드 밀키트를 선보였다. 한국 음식 고유의 소스나 조리법을 기반으로 새로운 요소를 더해 익숙하지만, 새로운 미식 경험을 제공하는 것이 파라디의 목표다.
파라디의 밀키트는 화학첨가물 없이 신선한 식재료만을 사용한 고식이섬유, 저당, 저지방의 건강식품으로, 언제 어디서나 간편하게 즐길 수 있다. 지난 2023년 첫 제품 출시 이후 국내 주요 백화점과 면세점, 온라인 마켓에 입점했고, 홍콩 등 해외 시장에도 진출했다. 파라디는 2026년 오프라인 매장을 통해 고객 접점을 확대하고, 해외 진출에도 속도를 낼 계획이다.
심은보 대표를 만나 파라디와 밀키트에 대해 이야기를 나눴다.
새로운 미식 경험 제공, 파라디
IT동아: 안녕하세요, 심은보 대표님. 대표님 소개 부탁드립니다.
심은보 대표: 안녕하세요, 파라디 심은보입니다. 저는 프랑스 요리 교육기관 르 꼬르동 블루에서 조리학을 공부하고, 2016년 한국에 돌아온 후 한식, 일식, 양식 등 다양한 레스토랑, 호텔에서 셰프로 근무했습니다. 미슐랭 가이드에 오른 레스토랑에서는 R&D 셰프로 메뉴를 개발하기도 했습니다. 그러다 지난 2021년 11월 퓨전 다이닝바 파라디를 오픈했습니다. 현재 오너 셰프로 메뉴 개발, 밀키트 제품화 및 컨설팅 업무를 총괄하고 있습니다.
IT동아: 파라디를 오픈한 계기는 무엇인가요?
심은보 대표: 모든 셰프는 자신의 매장을 운영하고 싶어 합니다. 저 역시 저의 매장에서 제가 만들고 싶은 메뉴를 온전히 보여드리고 싶었고, 이를 실현하기 위해 파라디를 오픈했습니다.
IT동아: 파라디를 통해 선보이고 싶은 메뉴는 무엇인가요?
심은보 대표: 당시 국내 외식 시장을 보면서 다양성이 부족하다고 생각했습니다. 우리나라는 유행에 민감해서 하나의 음식이 인기를 얻으면 관련 음식점이 줄지어 생깁니다. 그래서 한식, 양식, 일식 등 다양한 국적의 요리를 아우르는 퓨전 음식을 통해 익숙하지만, 새로운 미식 경험을 제공하고 싶었습니다.
IT동아: 파라디에 대해 소개 부탁드립니다.
심은보 대표: 파라디는 프랑스어로 천국이라는 뜻입니다. 프랑스에서 공부할 때 ‘천국은 당신과 멀지 않은 곳에 있다’라는 문구를 본 적이 있는데, 매장 이름을 고민하다가 문득 그 문구가 생각나서 ‘언제 어디서나 천국에 온 듯한 미식 경험을 제공한다’라는 의미를 담아 파라디로 지었습니다. 도심 속에서 좋은 음식과 술을 즐길 수 있는 낙원 같은 공간을 만들겠다는 저희 의지도 담았습니다.
파라디에서는 화학첨가물을 최소화하기 위해 감칠맛과 향을 지닌 발효식품과 지역의 신선한 식재료를 활용해 음식을 만듭니다. 메뉴는 한식 기반의 퓨전 음식이며, 고객은 30대부터 60대까지 다양합니다.
화학첨가물 없이 신선 식재료만으로 구현한 밀키트
IT동아: 밀키트를 개발하게 된 계기는 무엇인가요?
심은보 대표: 파라디는 영업시간 제한이 있던 코로나19 팬데믹 기간에도 좋은 반응을 얻었고, 매출도 만족할 만한 수준이었습니다. 하지만 소비심리가 위축되는 추세여서 장기적으로는 변화가 필요하겠다는 생각이 들었습니다. 그래서 밀키트를 개발하는 식품 사업에 관심을 갖게 됐습니다. 당시 저희 인기 메뉴 중 하나인 메밀국수를 밀키트로 만들어 매장에서 경험하던 음식을 가정이나 야외에서도 즐길 수 있도록 하면 어떨까 하는 생각을 하고 있었기 때문입니다.
결국 직접 연구개발하면서 2023년 말 첫 제품을 선보였는데, 생각보다 반응이 좋았습니다. 전시회에서는 대형 백화점으로부터 입점 제안까지 받았습니다. 이를 통해 시장성과 발전 가능성을 확신하고, 좀 더 본격적으로 사업을 전개하기 위해 2024년부터 밀키트 파트에 집중하고 있습니다.
IT동아: 밀키트에 집중하고 있다면 현재 매장은 어떻게 운영하고 있나요?
심은보 대표: 매장은 리뉴얼을 위해 잠시 영업을 중단한 상태입니다. 처음에는 매장 운영과 밀키트 사업을 병행했는데 공간이나 시간 등 여러 가지 면에서 여의치 않았습니다. 그래서 우선 밀키트 사업에 집중하면서, 메뉴, 매장 컨셉 등을 재정비하기로 했습니다. 현재 편하게 식사를 즐길 수 있는 면 요리에 특화된 누들바 컨셉으로 기획하고 있습니다. 한켠에는 밀키트 제품을 바로 구매할 수 있는 공간도 마련하고자 합니다. 새로운 매장은 2026년 중 오픈할 예정입니다.
IT동아: 파라디가 개발한 밀키트에 대해 소개 부탁드립니다.
심은보 대표: 저희는 한국 음식 고유의 소스나 조리법을 기반으로 새로운 요소를 가미한 퓨전 K-푸드 밀키트를 만듭니다. 저희는 매장에서 요리하던 방식을 그대로 적용해 신선한 식재료만으로 맛을 냅니다. 화학첨가물을 사용하지 않고, 마늘, 양파, 과일 등을 직접 갈아 소스를 만듭니다. 그러다 보니 자연스럽게 식이섬유가 높고, 당과 지방이 낮은 건강식이 됩니다. 열량이 낮고 조리 시간은 2분 30초로 짧아 부담 없이 간편하게 먹을 수 있어요.
처음 선보인 제품은 ‘들기름 타레 소바’입니다. 들기름 막국수를 일본식 타레 소스와 조합한 퓨전 메뉴입니다. 초기에는 냉장 제품으로 만들었습니다. 하지만 유통이 어렵고 포장에 필요한 부자재가 많은 문제가 있었습니다. 이에 2024년 8월 실온 유통이 가능한 제품으로 새롭게 출시했습니다. 지난 4월에는 들기름 막국수를 홍콩식 XO 소스와 조합한 ‘마라 XO 소바’도 선보였습니다.
밀키트용 레시피 개발, 전시회·팝업스토어 참가하며 판로 확보
IT동아: 밀키트 레시피는 직접 개발했나요?
심은보 대표: 밀키트의 경우 매장에서 사용하던 레시피를 그대로 적용할 수 없습니다. 식재료는 쉽게 수급할 수 있는 것으로 대체해야 하고, 대량 조리 공정이 가능한 레시피를 따로 만들어야 합니다. 저의 경우 다양한 레시피를 개발한 경험이 있지만 주로 매장용 레시피였습니다. 그러다 보니 식품 제조 공정에 대한 이해가 전혀 없었어요. 저에게 맞는 공장을 찾기도 쉽지 않았습니다. 식품 제조 분야를 새롭게 공부하고, 관련자들을 직접 찾아가 물어보면서 레시피를 완성했습니다. 첫 제품 개발에만 1년 정도 걸렸습니다. 그렇게 발품을 판 덕에 지금은 하루 약 5000개 생산이 가능한 설비를 확보했습니다.
IT동아: 제품 개발 이후 판로는 어떻게 확보했나요?
심은보 대표: 사실 판로 개척이 가장 어려웠습니다. 좋은 제품을 만들었다고 생각했지만, 유통 방법을 몰랐습니다. 식품 유통 관련 지식이나 네트워크도 전혀 없었어요. 그래서 일단 최대한 많이 알리자는 생각에 전시회, 지역 장터, 팝업스토어 등 가리지 않고 참가해 브랜드와 제품을 알렸습니다.
올해 초까지는 일반 소비자 대상 판매가 주를 이뤘습니다. 대형 유통사를 만나지 못해 SNS나 인플루언서 자사몰 위주로 판매했습니다. 그러다 지자체 지원 프로그램을 통해 대형 백화점 팝업 스토어 참가 기회를 얻었습니다. 당시 30여 개 기업이 참가했는데, 그중 현장 매출 1위를 기록했어요. 이를 계기로 다른 백화점과도 연결되었고, 지금은 대형 백화점, 면세점, 온라인 마켓 등 다양한 판로를 확보했습니다. 처음 타깃으로 설정했던 프리미엄 고객층을 확보하며 차근차근 팬덤을 형성하고 있습니다.
IT동아: 현재 SBA 서울창업허브 공덕의 지원을 받고 있습니다. 어떤 지원이 있었나요?
심은보 대표: 저희는 SBA가 지난 2024년 9월 진행한 ‘2024 키친인큐베이터 프랜차이저 1기’에 참여했습니다. 서울 소재 식음료(F&B) 매장을 대상으로 가맹본부화를 통한 스케일업을 지원하는 프로그램입니다. 해당 프로그램을 통해 프랜차이즈 사업 진행에 필요한 실질적인 정보를 얻을 수 있었습니다. 관련 지식이 전혀 없었는데 매장 확대 계획을 세우는데 많은 도움이 됐습니다. 오는 2026년 파라디 매장 리뉴얼 이후 프랜차이즈로 발전시킬 계획인데, 그때 유용하게 활용할 수 있을 것 같습니다.
IT동아: 마지막으로 향후 계획과 목표에 대해 말씀 부탁드립니다.
심은보 대표: 국내 시장에서는 더 많은 고객과의 소통을 위해 오프라인 매장을 준비하고 있습니다. 파라디만의 특별한 퓨전 면 요리를 선보이고, 현장에서 밀키트를 직접 구매할 수 있도록 구성할 예정입니다. 향후에는 매장 수를 더 늘려 고객 접점을 확대하고자 합니다.
해외 시장 진출도 준비하고 있습니다. 해외 바이어의 제안으로 지난 10월 홍콩 대형 백화점에서 2주간 팝업 스토어를 열었는데, 그곳에서도 판매량 1위를 차지했습니다. 이를 계기로 12월 초 해당 백화점에 입점했습니다. 현재 중국 대형 마트와도 입점 관련 논의 중입니다. 이를 시작으로 점차 시장을 확장해 수출 물량을 늘리려고 합니다.
메뉴도 지속적으로 개발할 계획입니다. 현재 해산물을 활용한 국물 요리를 준비하고 있는데, 앞으로도 특별한 음식을 통해 새로운 미식 경험을 제공하고자 노력할 것입니다. 이를 통해 전 세계 어디서든 편하게 먹을 수 있는 퓨전 K-푸드를 제공하고자 합니다.
