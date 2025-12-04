“지구 어디든 연결”…스타링크 국내 개통, 얼마면 쓸까

일론 머스크의 위성 인터넷 서비스 스타링크(Starlink)가 4일부터 국내 공식 서비스를 시작하면서, 도서·산간 지역을 중심으로 ‘지상 통신망의 한계를 메울 새로운 인터넷 대안’으로 주목받고 있다.
LTE보다 느린 속도에도 불구하고, 기존 통신망이 닿지 않는 지역까지 무제한으로 인터넷을 제공한다는 점에서 산업·기업·가정용 수요가 빠르게 확대될 것으로 전망된다.
● “월 8만7000원이면”…무제한 위성 인터넷 사용 가능
업계에 따르면 스타링크는 이날부터 저궤도(LEO) 위성을 활용한 인터넷 서비스를 국내에 본격 개시한다. 가정용 기본 요금제는 월 8만7000원으로, 데이터는 완전 무제한이다. 다운로드 속도는 최대 135Mbps, 업로드 속도는 최대 40Mbps로 LTE(4G)에 가까운 수준이다.
다만 한국통신사업자연합회(KTOA)가 발표한 국내 이동통신 3사의 평균 다운로드 속도(1025.52Mbps)와 비교하면 속도 차이는 크다. 이는 신호가 지상 기지국이 아닌 고도 530~570km의 저궤도 위성을 거쳐야 하는 구조적 한계 때문이다. 전송 거리가 길어질수록 지연시간과 신호감쇠가 나타날 수밖에 없다.
그럼에도 위성 기반이라는 특성은 분명한 장점을 갖는다. 지상 기지국이 설치되지 않은 도서·산간·해상·사막·극지·임도 지역 등에서도 안정적 연결이 가능해, 군·해양·산업 인프라와 응급 통신망 보완 등에서 활용도가 높다는 평가가 나온다.
서비스를 이용하기 위해서는 ‘스탠다드 키트(Standard Kit)’로 불리는 기본 장비 구매가 필요하다. 안테나·전원장치·공유기가 포함된 장비 가격은 55만 원이며, 30일 체험 후 불만족 시 전액 환불도 가능하다.
가정용과 별개로 기업용 위성통신 요금제 상품도 선보일 예정이다. 국내에서는 공식 계약을 맺은 SK텔링크, KT 샛(SAT) 등이 스타링크 요금제 상품을 공급하게 된다.
● 정부 승인과 장비 인증 모두 통과…국내 서비스 공식 개시
스타링크의 국내 진출은 정부 승인·국경 간 공급계약·장비 인증 등 법적 절차를 모두 통과하며 추진됐다. 과학기술정보통신부는 지난 5월 스타링크코리아와 스페이스X 간 국경 간 공급계약을 승인했고, 이어 8월에는 서비스 핵심 장비인 안테나가 국립전파연구원의 적합성 평가를 통과하면서 국내 서비스 개시가 사실상 확정됐다.
현행 전기통신사업법상 해외 사업자가 한국에서 직접 통신 서비스를 제공할 수 없기 때문에, 스페이스X는 2023년 ‘스타링크코리아’를 설립해 국내 기간통신사업자와 공급계약을 체결하는 방식으로 국내 진출을 준비해왔다.
현재 스타링크 홈페이지에서는 한국이 ‘서비스 예정’ 국가로 표시돼 있으나, 이번 공식 출시에 따라 지도 표기 역시 조만간 업데이트될 것으로 보인다. 이미 선주문을 완료한 고객들은 4일부터 장비를 설치해 바로 위성 인터넷을 이용할 수 있다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0