“거위털인 줄 알았는데”… 노스페이스, 충전재 오기재로 13종 전량 환불

노스페이스 “제품 목록 공개 후 전량 환불 조치 진행”
무신사에서 판매된 노스페이스 패딩 ‘1996 레트로 눕시 자켓’의 충전재가 ‘거위털(구스다운)’로 잘못 표기된 채 판매된 사실이 드러났다. 이후 노스페이스 본사가 다운 제품 전체를 전수조사한 결과, 총 13개 제품에서도 동일한 혼용률 오기재가 확인되면서 소비자 불만이 확산되고 있다.
● “거위털로 알고 샀는데”…실제론 리사이클 다운
2일 무신사는 자사 홈페이지를 통해 “고객 문의를 계기로 노스페이스 패딩 상품의 성분 정보를 재확인한 결과 일부 제품에서 혼용률 오기재가 확인됐다”며 “해당 상품은 모두 환불 처리하겠다”고 밝혔다.
무신사 측은 “노스페이스가 새 시즌 상품을 발매한 이후 외주 판매대행사가 상품 정보를 업데이트하는 과정에서 기존 정보를 제대로 수정하지 않아 충전재 혼용률이 잘못 기재됐다”고 설명했다.
이로 인해 소비자들은 해당 제품의 충전재를 거위 솜털 80%, 깃털 20%로 알고 구매했지만, 실제 검수 결과 리사이클 다운 충전재가 사용된 것으로 확인됐다.
다운은 일반적으로 오리나 거위의 아랫배에서 채취한 부드러운 솜털을 의미한다. 이 중 구스다운(거위털)은 덕다운(오리털)보다 보온성이 뛰어나 ‘프리미엄 소재’로 여겨진다. 이에 충전재 정보를 잘못 표기한 것은 소비자 신뢰를 흔들 수 있는 사안이라는 지적이 나온다.
● 13개 추가 오기재 확인… 노스페이스 “전량 환불 진행”
3일 노스페이스 운영사 영원아웃도어도 공식 홈페이지에 공지를 올려 혼용률 오기재 사실을 인정하고, 전수조사 결과 추가로 확인된 13개 제품 목록을 공개했다.
오기재된 상품은 ▲남성 리마스터 다운 자켓 ▲남성 워터 실드 눕시 자켓 ▲1996 레트로 눕시 베스트 ▲1996 레트로 눕시 자켓 ▲눕시 숏 자켓 ▲노벨티 눕시 다운 자켓 ▲1996 눕시 에어 다운 자켓 ▲로프티 다운 자켓 ▲푸피 온 EX 베스트 ▲클라우드 눕시 다운 베스트 ▲아레날 자켓 ▲스카이 다운 베스트 ▲노벨티 눕시 다운 베스트 등 총 13종이다.
노스페이스 측은 “해당 제품의 충전재 오기재를 인지한 즉시 추가 피해를 막기 위해 관련 정보 표기를 즉각 수정했다”며 “오기재 기간 동안 해당 제품을 구매한 고객에게는 문의 번호와 함께 환불 절차를 순차적으로 개별 안내하겠다”고 밝혔다.
● “포인트 지급” 발언 혼선… 최종 보상은 환불만
보상안을 둘러싼 혼선도 있었다. 앞서 2일 연합뉴스TV 보도에서 노스페이스 측이 “담당자의 실수”를 인정하며 “구매 고객에게 10만 원 상당의 무신사 포인트를 지급하겠다”고 밝힌 것으로 알려졌지만, 실제 공식 공지문에는 포인트 보상 내용이 포함되지 않았다.
이에 대해 영원아웃도어 관계자는 “홍보 담당자가 급하게 내용을 확인하는 과정에서 완전히 확정되지 않은 보상안을 전달한 것”이라며 “무신사 공지가 최종 보상안”이라고 설명했다.
이번 오기재 사태로 브랜드 신뢰도 하락 가능성이 제기되는 가운데, 노스페이스와 무신사가 어떤 방식으로 소비자 신뢰 회복에 나설지 주목된다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
