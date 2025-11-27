넷마블 611만명 개인정보 유출…“주민번호는 유출 안돼”

넷마블은 ‘바둑’, ‘장기’ 등과 같은 PC 게임을 서비스하는 자사 포털사이트 등에서 발생한 고객 및 일부 임직원 정보 유출 건에 대한 자체 조사 결과를 27일 밝혔다.
유출된 정보는 이름과 생년월일, 암호화된 비밀번호 등이다. 넷마블 측은 주민등록번호 등과 같은 고유식별정보나 민감정보 유출은 없다고 강조했다.
넷마블 측은 또 현재는 휴면 처리된 채로 남아 있던 ID와 암호화된 비밀번호 3100만여 개도 유출됐다고 밝혔다. 해당 정보는 이름과 생년월일 등 개인정보가 이미 삭제돼 개인을 식별할 수 있는 정보는 아니라고 설명했다. 해당 ID들은 PC포털 사이트에서 회원 1인당 5개까지 중복해 생성된 것으로 보인다.
이와 함께 2015년 이전의 PC방 가맹점 6만6000여 곳의 사업주 명, ID와 이메일 정보, 전현직 임직원의 이름, 생년월일, 회사 이메일주소 등 1만7000여 건으로 잠정 집계됐다.
넷마블은 침해 사실의 구체적인 규모를 공개한 데 대해 고객들의 혼선을 최소화하고 정보 공개의 투명성을 확보하기 위해서라고 밝혔다. 넷마블 관계자는 “이번 해킹 사건으로 인해 개인정보가 유출된 점에 대해 진심으로 사과드린다”며 “고객분들께 실질적인 피해가 가지 않도록 최선의 노력을 다하고 있으며, 관계기관의 조사에도 최대한 성실히 임할 것을 약속드린다”고 말했다.
