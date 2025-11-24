SBA·아우모비오 “초격차 스타트업 링크업, 모빌리티 혁신 마중물로”

[IT동아 X SBA공동기획] IT동아가 서울경제진흥원(SBA)과 함께 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트를 알립니다. 우리나라의 미래를 이끌 초격차 10대 부문에서 두각을 나타내는 유망 스타트업, 이들과 수요기업이 동반 성장하며 성과를 만드는 모습을 생생하게 전달합니다.
SBA가 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트 링크업 프로그램의 일환으로 우리나라 초격차 스타트업 7곳을 ‘콘티넨탈 이노익스피리언스 2025(Continental InnoXperience 2025)’에 보냈다.
중소벤처기업부와 창업진흥원이 진행하는 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트는 10대 초격차 기술(시스템반도체·바이오와 헬스·미래 모빌리티·친환경과 에너지·로봇·빅데이터와 인공지능·사이버 보안과 네트워크·우주항공과 해양·차세대 원전·양자 기술) 스타트업을 지원 육성하는 프로젝트다.
이 가운데 링크업 프로그램은 미래 모빌리티·피지컬 AI 로봇·로봇·친환경·에너지 등 5개 부문의 스타트업을 세계 대기업과 연계해 동반 성장을 이끄는 프로그램이다. 콘티넨탈 이노익스피리언스 2025는 세계 기술 기업 콘티넨탈이 매년 여는 모빌리티 특화 개방형 혁신 지원 행사다.
SBA는 콘티넨탈 오토모티브 그룹인 ‘아우모비오(Aumobio)’와 손 잡고 초격차 스타트업 7곳의 기술 실증과 세계 진출을 도왔다. 이번 콘티넨탈 이노익스피리언스 2025 참가 지원도 그 연장선상에 있다.
콘티넨탈 이노익스피리언스 2025에 참가한 초격차 스타트업은 ▲위성통신과 방산용 소재 기술력을 가진 윌코 ▲레이더 생체 신호 기반 탑승자 감지 기술을 선보인 에이유 ▲음성 기반 인지장애 선별 설루션 개발사 보이노시스 ▲인공지능 3D 센싱 설루션 전문 기업 딥인사이트 ▲모빌리티 서비스 소프트웨어 전문 기업 옐로나이프 ▲인공지능 리테일테크·모빌리티 기업 딥핑소스 ▲자동차 외장형 커뮤니케이션 디스플레이 스마트페이스 제조사 모플랫 등 7곳이다.
이들은 콘티넨탈 이노익스피리언스 2025에 전시관을 마련하고 자사의 기술과 성장 방향을 공개했다. 아우모비오와 함께 고도화한 기술을 시연하며 세계 모빌리티 업계 관계자와 업무 미팅도 했다. 이 과정에서 세계 시장에서의 사업 확장 가능성을 확인하고 파트너십의 범위도 넓혔다.
이어 초격차 스타트업 7곳은 콘티넨탈 이노익스피리언스 2025의 기술 세미나에 참여했다. 기술 세미나는 클라우디오 롱고(Claudio Longo) 아우모비오 엔지니어링 부사장의 기조 연설 ‘스마트, 연결성, 지속가능 혁신을 통한 미래 재구성’을 시작으로 ▲자동차 산업의 다음 단계 : 소프트웨어, AI, 생태계 그리고 경쟁력 확보 패널 토론 ▲아우모비오와 파트너 스타트업의 기술 시연 ▲비전통적인 동맹 - 모빌리티 생태계의 협업 방안 구축 강연 ▲커넥티드 차량의 보안 과제와 진화하는 데이터 규제 탐색 ▲내장형 AI가 실시간 의사결정과 전자 장치의 효율을 높이는 방법 등의 순서로 이뤄졌다.
아우모비오는 기술력을 갖춘 초격차 스타트업과 협력, 세계 시장에서의 모빌리티 경쟁력을 꾸준히 강화할 각오를 밝혔다.
SBA는 이번 행사 참가 지원을 포함, 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트에 참여한 스타트업의 성장을 이끌 프로그램을 꾸준히 열 예정이다. 특히 세계 유수의 대기업과의 개방형 혁신에 주력, 초격차 스타트업의 실력을 세계에 소개하는 동시에 잠재 비즈니스 파트너와 판로를 함께 얻도록 도울 계획도 밝혔다.
댓글 0