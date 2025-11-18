성북구 1인창조기업 지원센터에서 꿈을 키우는 스타트업 2025 (2)

서울 성북구 1인 창조기업 지원센터(센터장 최승철, 이하 센터)는 2011년 7월에 성북구청과 성북구상공회가 협력해 개원한 1인 창업지원 기관이다. 2025년 10월 현재 27개 창업기업 대표들이 입주해 있으며, 창조/문화/정보통신 분야 기업을 유치해 청년 일자리 창출과 지역경제 활성화를 도모하고 있다.
2011년~2024년 13회에 걸쳐 최우수 센터로 선정됐으며, 중소벤처기업부의 우수기관 선정, 장관상 수상 등의 성과를 올렸다. 지난 14년간 총 입주회원 384명, 졸업회원 361명, 신규창업자는 175개 사, 고용인원 창출 359명, 매출 569억 원의 실적을 거뒀다.
성북구 소재 대학교 및 유관기관과도 협력해, 전문가 멘토링과 자금지원 안내 등 창업 단계에 필요한 실질 서비스를 제공하며, 성북구(입주자 선정 및 관리)와 SH서울주택도시공사(입주건물 건축 및 유지관리), 서울지방중소벤처기업청(창업관련 연계프로그램 제공) 등과 ‘도전숙’ 사업에 협력하며 1인 창업자들의 업무 및 주거공간도 지원하고 있다. 이는 지방정부 주도 하에 정부 정책을 선도한 최초의 ‘직주혼합형 공공주택’이다. 이에 센터와 함께 성장하고 있는 주요 스타트업을 소개한다.
지역 농가와 상생하며 데이터 기반 식물 효능을 연구하는 주식회사 씨드코스메틱
씨드코스메틱(대표 이예원)은 2024년 12월에 설립된 신생 스타트업으로, 농업 기반의 원료 재배와 제품 생산, 온라인 유통 등을 일괄 연결하는 화장품 기업이다. 주변에서 흔히 볼 수 있는 식물인 도꼬마리의 추출물을 주원료로 생산한 도꼬마리 세럼과 크림, 마스크팩 등을 판매하며, 농가와의 상생과 식물자원 활용 ESG 경영을 추구한다. 최근 출세한 천연 항염 진정 효능이 가미된 제품이 민감 피부 소비자들에게 호응을 얻고 있다.
이예원 대표는 농식품가공업체인 ‘농가먹자’의 대표도 역임하며, 정부 창업지원 사업의 코치 및 멘토 활동을 통해 창업 관련 컨설팅도 활발히 진행하고 있다. 그는 지역 농가와 지속적인 교류를 통해 ‘농촌을 살리는 화장품 브랜드’로서 씨드코스메틱을 창업했으며, 향후 농가먹자의 판매/유통 플랫폼 등과 접목해 국내산 원료를 활용한 프리미엄 화장품 브랜드로 성장시킬 목표를 세웠다.
씨드코스메틱은 천연 화장품 시장에서 기술 중심의 스타트업으로 주목받고 있으며, 식물 생리활성 물질 분석 및 효능 입증 데이터를 토대로 뷰티테크 기업을 지향한다. 도꼬마리에 함유된 자연 항염 진정 활성 성분을 정량화해 피부 트러블 개선 효과를 과학적으로 검증한 바 있다.
이후 지역 농가와의 원료 재배 협력을 맺고 안정적인 원료 공급망을 확보하고, 국산 식물 자원의 기능성 데이터베이스를 구축함으로써 인공지능 기반의 피부 효능 매칭 기술로 확장할 계획이다. 또한, 농업 기반 바이오 소재 연구소와의 개발 협업으로 K-뷰티의 과학화 및 지속가능화를 이끌겠다는 포부를 밝혔다.
AI 기술로 코딩 취약점을 실시간으로 분석하는 주식회사 지티소프트
지티소프트(대표 손호영)는 인공지능, 클라우드, 데이터 기술 등을 활용해, 교육, EPR, 헬스케어 등 여러 산업 분야의 디지털 전환(DX)를 지원한다. 2009년 창업 후 각 산업 분야의 디지털 전환 포트폴리오를 보유하고, 국내외 대형 IT 프로젝트 수행 경력을 토대로 체계적 업무 프로세스 구축에 강점을 지닌 강소기업이다.
인공지능 기반 코딩 서비스 제공 시스템, 인공지능 기반 프로그램 개발 협업 코딩 시스템 등에 관한 특허 출원을 완료하고, 기업의 업무 형태에 따른 분석, 기획, 개발, 유지보수 등까지 통합 컨설팅을 제공하고 있다. 또한 중소기업기술정보진흥원 연구개발 사업에 선정되어, ‘인공지능 기반 실시간 코딩 취약점 및 개선점 분석 설루션’ 개발 과제를 수행했고, 성능 지표 통과 후 설루션 정식 출시를 앞두고 있다.
최근에는 정부 글로벌 서밋 영상 스트리밍 서비스, LS전기 전기자격시험 관리시스템, 환경부 푸른하늘의 날 영상 스트리밍 서비스, 인제대학교/서강대학교 교육시스템, 한국수자원공사 수도관리시스템, 삼성서울병원 암환자 관리시스템, SBS 빅데이터 시청관리시스템 등 정부기관, 교육기관, 방송/통신사, 의료기관 등 여러 산업 분야에서 시스템 구축 사업을 수주, 진행했다.
웹툰 작가를 위한 간편한 3D 배경 모델링 제공하는 툰메이트
허유진 대표가 창업한 툰메이트는 웹툰 작가가 좀더 쉽고 빠르게 3D 배경을 그릴 수 있도록 돕는다. 이에 웹툰 배경 솔루션 서비스 및 툴 개발을 사업 모델로 하여, 2026년 초 웹툰 제작의 모든 과정을 지원하는 인공지능 기반 챗봇을 출시할 예정이다.
툰메이트는 그동안 스케치업 기반의 3D 배경 에셋을 제작, 유통하며, 작가 맞춤형 수정 서비스를 통해 작가의 작업 효율을 높이는데 주력했다. 인공지능 기반 챗봇이 출시되면 배경 제공을 비롯해 작품 기획-연출-제작까지 유기적으로 통합 처리할 수 있다.
허유진 대표는 “개인 작가의 웹툰 창작부터 기업의 프로젝트까지, 효율적인 배경 제작 환경을 위한 B2C/B2B 통합형 워크플로우 완성을 목표로, 생산성과 전문성을 강화할 계획”이라 전했다.
댓글 0