기온 떨어지면 관절 컨디션도 ‘뚝’… 소 연골 콘드로이친으로 지킨다

편한관절 뮤코다당단백 콘드로이친1200
상어 연골 유래 성분보다 흡수 빨라… 염증 유발 물질 억제하고 통증 완화
망간-비타민D, 관절-뼈 건강 도움
아침 찬바람이 벌써 매섭다. 뚝 떨어진 기온에 몸이 굳고 움직일 때마다 여기저기 안 아픈 곳이 없다. ‘나이 들어 그런가 보다’라고 넘기기 쉽지만 사실 이 통증은 추운 날씨에 관절 주변 근육과 인대가 굳기 때문이다. 관절은 온도 변화에 매우 민감하다. 기온이 떨어지면 체온을 지키기 위해 혈관이 수축하면서 관절 주변의 혈액순환이 둔해지고 근육과 인대가 뻣뻣해진다. 여기에 관절을 매끄럽게 움직이게 하는 윤활액까지 걸쭉해지면 움직일 때마다 관절이 뻑뻑하고 통증은 더 심해진다. 특히 65세 이상 4명 중 1명이 퇴행성관절염을 앓고 있을 정도로 노년층의 관절은 약해져 있어 추운 계절이 더욱 힘겹다.
뻣뻣하게 붓고, 열 나는 관절… 찜질해도 근본적 해결 안돼
추위로 굳은 관절은 작은 자극에도 쉽게 염증이 생긴다. 문제는 이 염증이 바로 관절염의 시작이라는 점이다. 염증이 생기면 관절을 부드럽게 감싸고 있는 연골이 닳기 시작하고 떨어져 나온 연골 조각이 관절 속에서 마찰을 일으켜 통증을 더 키운다. 그 과정이 반복되면 관절의 뼈가 울퉁불퉁하게 변하고 결국 뼈끼리 직접 부딪치며 극심한 통증이 나타난다.
이때 우리 몸은 손상된 관절을 스스로 회복시키기 위해 관절 내 윤활액을 과도하게 만들어 내며 관절이 점점 붓고 열이 난다. 이럴 때는 냉찜질로 부기와 통증을 완화하고 반대로 관절이 뻣뻣할 때는 온찜질로 근육과 인대를 풀어주는 것이 좋다. 이때 많은 사람이 찜질로 통증이 줄면 괜찮아졌다고 착각하기 쉽지만 이는 어디까지나 일시적인 완화일 뿐 염증의 근본 원인은 그대로 남아 있다. 오히려 찜질에만 의존하면 염증이 잠시 가라앉은 사이 치료 시기를 놓쳐 병을 키우는 꼴이 된다.
소 연골 추출 콘드로이친, 4배 빠른 흡수력으로 통증 잡아
관절 건강을 지키려면 연골 성분을 제대로 보충해 마모를 늦추고 관절액의 윤활 작용을 되살려야 한다. 식품의약품안전처에서 기능성을 인정받은 뮤코다당(콘드로이친) 단백은 연골 재생을 돕고 관절 내 염증을 완화하며 관절액의 윤활 기능을 회복시킨다. 특히 소 연골에서 추출한 뮤코다당단백 콘드로이친은 히알루론산, 글루코사민과 함께 연골 윤활과 염증 조절, 통증 완화에 기여한다. 효소 분해 공정을 거쳐 저분자 구조로 만들어 흡수가 빠르다. 연구에 따르면 소 유래 콘드로이친은 체내 흡수 시간이 약 2.4시간으로 상어 연골 유래(8.7시간) 대비 4배 빠르게 체내에 도달해 염증을 줄이고 통증을 빠르게 완화해준다.
콘드로이친 섭취 후 무릎 통증 36% 줄고 무릎 기능도 좋아져
항산화 기능도 주목할 만하다. 돼지 연골에 비해 항산화력이 5배 이상 높은 것으로 나타났다. 염증 유발 물질(사이토카인)의 분비를 억제하고 연골 세포를 산화 스트레스로부터 보호하는 항산화 기능까지 수행하는 것으로 밝혀졌다. 무릎 골관절염 환자를 대상으로 한 1년간의 임상시험에서 소 유래 콘드로이친 섭취 후 무릎 통증 지수가 36% 감소했으며 섭취 3개월 후에는 통증 감소와 무릎 기능 개선 효과가 지속되는 것으로 나타났다.
다른 인체적용시험 결과에서도 섭취 70일 만에 △무릎 관절 통증과 퇴행성관절염 환자의 건강 정도를 평가하는 △WOMAC 총점 △WOMAC 계단 내려가기 △WOMAC 신체적 기능 등 4가지 항목에서 개선 효과를 증명했다.
소 연골 콘드로이친 1200㎎으로 관절·연골 관리하자
소 연골 콘드로이친 1200㎎을 주원료로 관절과 연골 건강을 집중적으로 관리할 수 있는 건강기능식품이 출시됐다. JW중외제약의 ‘편한관절 뮤코다당단백 콘드로이친1200’은 소 연골 유래 뮤코다당(콘드로이친 황산) 단백을 하루 권장량 기준으로 담은 제품이다. 여기에 뼈 형성에 필요한 망간과 뼈의 무기질 흡수를 돕는 비타민 D를 더해 관절·연골·뼈 건강을 종합적으로 고려했다. 제품은 △관절 사용량이 많은 중장년층 △무릎 사용량이 많거나 움직임이 많은 사람 △평소 관절 유연성 관리가 필요한 사람에게 권한다. jw중외제약 편한관절 뮤코다당단백 콘드로이친1200은 추워진 날씨로 관절 관리에 신경 쓰는 분들을 위해 4개월분을 구매하는 고객에게 2개월분을 추가로 드린다.
