50대 남성에 흔한 전립선비대증… 최소 침습 ‘프로게이터’ 시술 각광

전립선비대증은 50대 이후 남성에게 흔히 나타나는 대표적인 비뇨기 질환이다. 나이가 들수록 전립선이 서서히 커지면서 요도를 압박해 배뇨 장애를 유발한다. 소변 줄기가 가늘어지고 힘이 약해지며 잔뇨감, 빈뇨, 야간뇨가 동반돼 삶의 질이 크게 떨어진다. 특히 한밤중 여러 번 깨어 화장실을 가야 하는 야간뇨는 수면 부족과 피로로 이어져 일상생활에도 영향을 준다.
많은 환자가 “아침마다 화장실에서 한참을 씨름한다”거나 “밤마다 여러 번 깨어 잠을 제대로 못 잔다”고 호소한다. 단순한 노화 현상으로 여기기 쉽지만 방치할 경우 요로 감염, 방광 손상, 심하면 신장 기능 저하까지 초래할 수 있어 조기 치료가 필요하다.
그동안 치료는 주로 약물요법과 수술요법으로 진행돼 왔다. 약물치료는 증상 완화에 도움이 되지만 장기간 복용해야 하고 어지럼증, 혈압 저하, 성기능 장애 등의 부작용으로 인해 중단하는 경우가 많다. 전립선 절제술은 확실한 치료 효과가 있지만 출혈, 요실금, 발기부전 등 부작용 때문에 환자 부담이 크다. 이러한 이유로 최근에는 절개 부담이 적은 최소침습 시술(MIS)이 대안으로 주목받고 있다.
그중에서도 최근 주목받는 치료가 ‘프로게이터’다. 프로게이터는 기존 전립선 결찰술을 발전시킨 새로운 의료기기로 환자의 안전과 시술 효율을 높이기 위해 개발됐다. 내시경을 통해 전립선 상태를 실시간으로 확인하면서 결찰 위치를 정밀하게 조정할 수 있어 전립선 크기나 요도 구조가 개인마다 달라도 맞춤형 시술이 가능하다. 불필요한 조직 손상을 최소화하기 때문에 통증과 출혈이 적고 시술 후 부작용 발생 가능성이 낮다.
특히 요도 내부에 금속이 남지 않는 구조는 큰 장점으로 꼽힌다. 기존 일부 방식에서는 금속 앵커가 남아 요도결석이나 염증의 위험이 있었지만 프로게이터는 이를 제거해 안전성을 한층 높였다. 또한 절개가 거의 없어 회복이 빠르고 대부분 환자는 시술 다음 날 일상생활로 복귀할 수 있다. 배뇨 개선 효과도 시술 직후부터 나타나는 경우가 많아 환자 만족도가 높다.
임지석 원장은 “프로게이터는 전립선비대증 치료의 새로운 전환점”이라며 “시술 중 결찰 위치를 실시간으로 조정할 수 있어 다양한 환자에게 최적의 치료를 제공할 수 있다”고 설명했다. 그는 이어 “약물 부작용이나 수술 부담으로 치료를 미뤘던 환자들에게 안전하고 효과적인 새로운 선택지가 될 것”이라고 강조했다.
실제 임상 현장에서도 긍정적인 반응이 이어지고 있다. 약물치료에 한계를 느끼거나 수술을 망설이던 환자들이 프로게이터 시술 후 “밤에 깨지 않고 푹 잘 수 있어 행복하다”고 말하며 삶의 질이 향상됐다고 전한다. 의료진 역시 시술 과정이 간단하고 회복이 빠르며 합병증 위험이 낮다는 점에서 높은 만족도를 보인다.
전문가들은 전립선비대증 치료가 기술적 완성도뿐 아니라 환자의 안전과 편안함을 중시하는 방향으로 발전해야 한다고 강조한다. 프로게이터는 이러한 흐름 속에서 환자 맞춤형, 저부담 치료의 새로운 패러다임을 제시하고 있다. 전립선비대증으로 오랜 기간 불편을 겪어온 환자들에게 프로게이터는 수술의 두려움을 줄이고 편안한 일상을 되찾게 해주는 새로운 희망이 되고 있다.
