가정에서도 쉽게 초음파로 잇몸 염증 완화

의료기 제조 전문 기업인 메디렉스(대표 이도영)가 초음파 및 보강 음파(LIPUS)를 이용한 잇몸 마사지기 개발에 성공해 많은 관심을 받고 있다.
평소 관절 통증 및 잇몸 염증 문제로 고민하고 있다면 저주파 펄스형 초음파 및 보강 음파 치료에 대해 관심을 가져볼 만하다. 관련 논문에 의하면 초음파로 생성되는 케비테이션(空洞) 현상이 피부 깊숙이 존재하는 염증 원인균의 세포벽을 파괴하고 염증 부위의 혈관 확장으로 혈액순환을 촉진하며 혈관 신생을 통해 염증 부위 재생과 유착을 강하게 함으로써 염증매개물질을 제거한다.
‘티스미 음파 잇몸 마사지기’는 무릎이나 팔, 어깨 등 신체 통증 부위는 물론 치아 관리까지 적용 가능해 사용 방식에 따라 다각적인 활용이 가능하다. 음파 마사지의 원리는 접촉 부위 조직 세포의 기능을 향상시켜 혈액순환을 원활하게 하고 모세혈관이 확장되며 혈류량이 평소보다 증가하는 데 있다. 세포 진동에 의한 국소 부위 체온의 상승은 NK세포의 활성도를 높이며 혈류 변화는 염증성 통증 및 신경성 통증 등을 완화시켜 준다.
특히 이러한 음파는 근육과 관절 통증 완화와 염증 감소에 효과가 있어 어깨, 팔꿈치, 무릎 등 다양한 근골격계 질환 및 관절 통증에 사용할 수 있다. 반복적인 움직임으로 인해 발생하는 건염 및 건초염 역시 관리할 수 있다. 건조성 건염, 아킬레스건염 및 발바닥 통증을 유발하는 족저근막염에도 좋다. 테니스 엘보, 골프 엘보, 햄스트링 부상 등 다양한 스포츠 손상에도 효과적이다.
한편 치주질환은 잇몸과 잇몸 뼈를 파괴하는 만성질환으로 방치하면 잇몸 뼈가 녹아 이가 흔들리고 심한 경우에는 발치까지 이어질 수 있다. 이러한 치주질환의 원인인 구강 세균은 입속 음식물 찌꺼기를 먹고 성장하며 치태와 치석을 만들고 잇몸 염증과 치주염을 유발한다. 틀니나 임플란트도 잇몸이 버티지 못하면 의미가 없다.
평소 잇몸 염증을 앓던 이도영 대표가 연구개발한 시제품인 티스미 음파 잇몸 마사지기는 일반인이 가정에서 사용할 수 있도록 출시됐다. 치주질환의 주요 증상인 입냄새 및 잇몸 출혈, 잇몸 부종, 치아 흔들림 및 임플란트 후 조직 재생 및 통증 완화 등에 도움이 될 것으로 기대된다. 티스미 잇몸 마사지기는 저출력 모드와 함께 고출력 모드로 전환 가능한 2단계 모드를 제공한다. 고출력 모드는 무릎이나 팔, 어깨 등의 통증 완화에 쓸 수 있다. 가정에서 한 대로 온 가족 모두 사용할 수 있는 제품이다.
연구 논문에 따르면 초음파 및 보강 음파(LIPUS)는 잇몸 염증을 완화하고 세균 제거를 보조하는 효과가 있다. 초음파 진동은 미세 자극을 통해 국소 혈액순환을 촉진하고 염증매개물질 제거를 도와준다. 2023년의 메타분석에서는 치과 임플란트 주위 골 형성을 유의하게 증가시키는 것으로 나타났다. 또한 2형 당뇨병 모델에서 LIPUS가 임플란트 골 유합에 긍정적인 영향을 미친다는 연구 결과도 있다. LIPUS의 적용 가능 사례로는 스케일링 후 회복 촉진, 치은염 초기 치료 보조, 무통 자극 치료 등이 있다. 이러한 치료는 특히 초기 2∼4주 반복 적용할 경우 효과적이며 임플란트 성공률을 높이는 데 기여할 수 있다. 택배비 4000원은 소비자 부담이며 신용카드 무이자 3개월 할부가 가능하다.
