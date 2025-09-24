“세계 1위 멀티비타민 센트룸, 홈쇼핑 진출… 중장년층 공략” [만나러 갑니다]

김유섭 헤일리온 마케팅 전무
한국서 개발 ‘타마플렉스 올인원’
관절-연골-근육 한번에 관리 가능
개인 맞춤형 건기식 제품 등 확대
헤일리온은 건강기능식품, 구강건강, 일반의약품 등 일상 건강관리 제품을 판매하는 글로벌 컨슈머 헬스케어 기업이다. 센트룸, 센소다인, 파로돈탁스, 오트리빈, 테라플루, 드리클로 등 40년 이상 전 세계 170여 개국에서 소비자와 의료 전문가에게 인정받아 온 유수의 브랜드를 보유하고 있다.
헤일리온 브랜드 마케팅을 총괄하고 있는 김유섭 헤일리온 마케팅 전무에게 세계 판매 1위 멀티비타민 센트룸의 유통 채널 전략과 한국 시장에서의 제품 출시 전략, 차별화 포인트 등을 들어봤다.
―디지털 커머스 위주로 판매하던 센트룸이 처음으로 홈쇼핑 채널에 진출했다고 들었다.
“헤일리온은 소비자를 최우선에 두고 많은 소비자가 건강과 웰니스 혜택을 누릴 수 있도록 노력하고 있다. 이번 홈쇼핑 진출 역시 이 같은 전략의 일환이다. 센트룸이 홈쇼핑에 첫선을 보이는 제품은 관절 건강기능식품인 ‘센트룸 타마플렉스 올인원 관절·연골·근육’이다. 제품 특성상 50대 이상 중장년층이 주요 고객층이다. 이분들에게 가장 익숙하고 관련 정보를 자세하게 들을 수 있는 유통 채널을 선택했다. 홈쇼핑은 최근 건강기능식품의 대표적인 판매 채널로 부상하고 있다. 관련 방송이 지속해서 확대되고 있고 관련 사업을 확장하는 등 홈쇼핑 채널이 건강기능식품의 새로운 판매 창구로 주목받고 있다. 홈쇼핑은 30대부터 중장년층까지 폭넓게 즐기고 소비자 충성도도 비교적 높아서 건강기능식품 판매 채널로서의 경쟁력이 높다는 평가를 받는다. 쇼호스트의 일목요연한 설명도 큰 장점이다. 타마플렉스와 같은 새로운 성분의 특징을 누구나 알기 쉽게 설명해 주는 것은 소비자의 이해에 많은 도움이 된다. 센트룸은 이 같은 점 때문에 타마플렉스 올인원의 온오프라인 판매 채널 외에 새로운 유통 채널로 홈쇼핑을 선택했다.”
―타마플렉스 올인원에 대해 간단히 소개한다면….
“관절·연골·근육을 한 번에 관리할 수 있는 복합 건강기능식품이다. 주요 성분인 타마플렉스 외에도 비타민 K2, 비타민 D, 칼슘을 한 알에 담아낸 것이 큰 특징이다. 무엇보다 이 제품은 한국에서 독자적으로 개발했다는 것에 큰 의의가 있다. 주요 성분의 발굴과 선택, 포뮬러 개발, 제조·생산까지 모두 한국에서 이뤄낸 ‘한국형’ 관절 제품이다. 우리는 이 제품을 통해 국내 소비자에게 현실적이고 체감할 수 있는 건강 솔루션을 제공하려고 한다. 4월에 판매된 제품이라 얼마 지나지는 않았지만 소비자에게 좋은 반응을 얻고 있다.”
―헤일리온이 바라보는 한국 시장은 어떤가.
“한국은 매우 중요한 시장이다. 센트룸 전 세계 매출에서도 한국은 10위 안에 든다. 특히 건기식에 대한 소비자의 관심과 기준이 다른 국가에 비해 매우 높은 편이다. 글로벌 본사도 한국 시장의 피드백과 성과를 적극 반영하고 있다. 최근 몇 년간 한국 시장 변화를 보면 전통적인 정제 형태뿐만 아니라 파우더, 구미, 복합 제형 등 다양한 제형의 진화를 겪고 있다. 이렇게 다양한 소비자의 요구가 존재하기 때문에 적극적으로 현지화와 맞춤형 제품 개발이 가능하고 필요한 시장이다. 그 덕분에 원데이팩과 타마플렉스 올인원과 같은 제품을 다른 어느 시장보다 빠르게 출시할 수 있었다. 한국에서 성공한 제품은 다른 국가의 모범 사례로 꼽히며 타마플렉스 올인원 역시 한국 시장에서의 반응을 기반으로 향후 글로벌 확장을 모색하고 있다.”
―센트룸은 전 세계적으로 다양한 연구를 진행하는 브랜드로도 유명하다.
“센트룸은 40년 이상 영양을 연구해 온 브랜드다. 전 세계 멀티비타민 브랜드 가운데 가장 많은 연구를 진행하고 미국 국립보건원이 후원한 대규모 장기 연구에 선정된 유일한 멀티비타민이다. 세계 1위 멀티비타민 브랜드로서 시장을 이끌어가는 리딩 브랜드인 만큼 소비자에게 제품에 대한 신뢰를 심어주고 과학에 근거한 효과적인 솔루션을 제공하기 위한 전략이다. 한국은 이번에 처음으로 전문 연구기관과 함께 센트룸을 섭취해 본 경험이 있는 소비자 1000명을 대상으로 실사용 자료를 조사했다. 단순 만족도 조사가 아닌 임상 영양 전문가에게 직접 문항 구성과 분석을 의뢰한 객관적이고 신뢰도 높은 관찰 조사였다. 결과의 일반화 가능성이나 실제 적용 가능성에 중요하다고 평가하는 ‘외적 타당도’가 높은 연구로 진행한 것에 의의가 있다. 앞으로도 센트룸은 소비자가 적합한 영양을 보충하는 데 도움을 주는 솔루션을 제공하도록 꾸준히 연구를 진행할 계획이다.”
―그동안 진행했던 프로젝트도 궁금하다.
“브랜드 마케팅, 제품 이노베이션 등에 25년 이상 몸담아 왔다. 대부분의 시간을 코카콜라, 유니레버 등 소비재와 사노피 아벤티스, 화이자 등 제약사의 컨슈머 헬스케어 부문에서 일했다. 헤일리온에 와서 센트룸에 합류한 이후에는 타마플렉스 올인원, 원데이팩 등 한국 주도로 개발한 제품의 기획과 출시를 총괄했다. 소비자가 어떤 고민을 가지고 있을까, 어떠한 신제품이 한국에 필요할까, 우리가 개발할까 아니면 혁신 제품을 해외에서 가져올까 등을 고민하는 데 가장 많은 시간을 들이고 있다. 항상 소비자를 중심에 놓고 생각하는 것은 헤일리온이 강조하는 점이다. 어떤 신제품을 개발할지, 그 제품이 가진 판매 포인트를 어떻게 소비자 눈높이에 맞춰 풀어낼지, 어떤 유통 채널을 통해 더 많은 소비자에게 다가갈지 등 전략의 흐름이 생기기 때문이다. 센트룸의 변치 않는 본질과 소비자 요구를 잘 결합해서 소통하는 것을 팀에 주문하고 있다. 센트룸은 일상 건강을 유지하는 보충제인 만큼 소비자의 셀프케어에 대한 필요성과 인식 강화도 메시지로 담아내고자 노력하고 있다.”
―앞으로 계획은….
“소비자 추세는 빠르게 변화하고 있다. 특히 건강기능식품에 있어서는 개인 맞춤형, 편의성, 제형 다양화가 핵심이라고 볼 수 있다. 센트룸도 이에 발맞춰 다양한 제형과 복합 기능성 제품을 준비하고 있다. 남녀 성별에 따른 기초 멀티비타민뿐만 아니라 타마플렉스 같은 신성분이나 제형에 변화를 준 제품으로 계속 확장해 나갈 계획이다. 원데이팩처럼 간편하게 섭취할 수 있는 제품이나 특정 라이프스타일에 맞춘 맞춤형 제품 출시도 검토하고 있다.”
