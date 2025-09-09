돼지 신장 이식받고 6개월간 ‘멀쩡’ …이종이식 최장 생존 신기록

유전자 변형 돼지 신장을 이식받은 67세 미국인 남성이 6개월 이상 투석 없이 살아가고 있다고 국제 학술지 네이처(nature)가 8일(현지시각) 밝혔다.
이는 살아 있는 사람에게 이식 된 돼지 장기가 가장 오랫동안 유지된 사례다. 연구자들은 이번 결과가 동물 장기를 사람에게 이식하는 이종(異種)이식 분야에서 중요한 이정표라고 평가했다.
수혜자인 팀 앤드류스 씨는 말기 신부전을 앓고 있었다. 신장이 제대로 기능하지 못해 소변을 만들지 못하는 상태. 이렇게 되면 혈액에 노폐물이 쌓여 수분과 염분 불균형이 일어나 몸이 심하게 붓고 호흡 곤란까지 겪게 된다. 칼륨이 쌓이면 급성 심장마비가 올 수도 있다. 생명 유지를 위해 수술 전 2년 동안 투석 치료를 받던 그는 지난 1월 매사추세츠종합병원(Massachusetts General Hospital)에서 신장을 이식받은 이래로 더 이상 투석이 필요하지 않게 됐다. 그는 바이오테크 기업 e제네시스(eGenesis)가 제공한 유전자 변형 돼지 신장을 자비로 이식받은 세 명 중 한 명이다.
호주 시드니 대학교의 이식외과 전문의 웨인 호손 교수는 “6개월 생존은 놀라운 성과”라며 “이식 후 첫 6개월은 환자와 장기 모두에게 가장 위험한 시기”라고 설명했다. 이종이식 후 빈혈, 면역체계가 새 장기를 공격하는 이식편 거부 반응 등의 합병증이 생길 수 있다.
호손 교수는 “6개월 고비를 넘겼다는 것은 매우 좋은 결과를 의미 한다”며 “만약 12개월까지 생존한다면 또 다른 중요한 이정표가 될 것이고, 장기적인 관점에서 환상적인 성과”라고 말했다.
돼지 신장은 이식 전 세 가자 주요 유전자 변형을 거쳤다. 첫째, 거부 반응을 막기 위해 세 가지 항원을 제거했다. 둘째, 염증과 출혈 위험을 줄이기 위해 7개의 인간 유전자를 추가했다. 셋째, 돼지 유전체 내에 존재하는 내인성 레트로바이러스도 비활성 했다.
앤드류스 씨에 앞서 유전자 변형 돼지 장기 이식후 최장 기간 기능이 유지된 인물은 미국의 53세 여성 토와나 루니 씨로, 4개월 9일 동안 돼지 신장을 달고 살았다. 그러나 올해 초 면역체계가 거부 반응을 보인 탓에 장기를 제거했다. 이후 다시 투석을 받고 있다.
앤드류 씨를 수술한 매사추세츠종합병원은 이날 e제네시스가 제공한 돼지 신장을 이식한 세 번째 환자의 사례를 발표했다.
CNN에 따르면 수혜자는 54세의 빌 스튜어트 씨로 지난 6월 14일 수술을 받았으며, 현재 퇴원해 직장에 복귀했다.
스튜어트 씨는 성인기 내내 고혈압을 앓았다. 고혈압은 신장 주변 혈관을 수축시켜 신장의 기능을 떨어뜨릴 수 있다. 신장 검사 결과 정상 기능의 10~15%만 작동한다는 진단을 받았고, 투석을 하다 돼지 신장 이식 기회를 잡았다.
이종이식 임상시험은 미국은 물론 중국 등 전 세계에서 활발히 이뤄지고 있다.
미국에는 3700만 명의 성인 만성 신장 질환 환자가 있으며, 그 중 약 80만 명이 말기 신부전에 해당한다.
미국 신장 환자 협회(American Association of Kidney Patients)의 조사에 따르면, 식품의약국(FDA)이 승인한 돼지 신장이 제공된다면 응답자의 70% 이상이 이식을 받겠다고 답했다.
국내의 경우 2024년 기준 장기 이식 대기자 수가 약 4만 4200여명으로 2019년 대비 29% 증가했다. 최근 5년간 뇌사자 장기기증은 연간 400명대에 불과해 대안이 절실한 상황이다.
