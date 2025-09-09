독감, 노인에게 더 치명적인 이유 찾았다 …“치료 열쇠는 ApoD 억제”

고령자가 왜 독감에 더 심하게 걸리는 지 그 이유가 밝혀졌다. 아울러 이러한 위험을 줄일 수 있는 새로운 치료 가능성도 제시됐다.
미국 국립과학원회보(PNAS)에 게재된 새로운 연구에 따르면, 노인들은 젊은 사람들보다 훨씬 더 높은 수준으로 폐 세포에서 아포지질단백질 D(apolipoprotein D·ApoD)라는 당화 단백질을 생성하는 것으로 나타났다.
ApoD는 지질대사와 염증에 관여하는 데, 이 단백질이 과도하게 생성되면 바이러스 감염에 대한 저항 능력이 떨어져 질병이 더 심각하게 진행된다.
연구진은 나이가 들수록 폐에서 ApoD 생성이 크게 증가하며, 이로 인해 독감 바이러스 감염 시 광범위한 조직 손상이 일어나는 반면, 몸을 보호하는 항바이러스 면역 반응(제1형 인터페론)은 약화하여 A형 독감 바이러스(IAV) 감염에 대한 저항력이 떨어져 결국 더 심각한 상태로 이어진다고 설명했다.
이번 연구는 중국 농업대학과 중국과학원 미생물연구소, 그리고 영국 노팅엄 대학교와 에든버러 대학교가 공동으로 수행했다.
공동 저자인 노팅엄대 킨-초 창(Kin-Chow Chang) 교수는 “노화는 독감 관련 사망의 주요 위험 요인이다. 더구나 전 세계 인구는 인류 역사상 유례없이 빠른 속도로 고령화하고 있어 의료와 경제에 큰 문제를 야기하고 있다”며 “따라서 왜 노인 환자들이 독감 바이러스 감염에서 더 심각한 결과를 겪는지 규명할 필요가 있다”라고 연구 배경을 밝혔다.
노팅엄대에 따르면, 연구진은 65세 이상 성인과 노령 생쥐의 조직 샘플과 혈액 분석을 통해 A형 독감 바이러스 감염에 따른 중증도 증가 메커니즘을 분석했다.
연구 결과 노인층과 고령 생쥐 모두 폐와 혈청에서 ApoD 단백질 수치가 젊은 층보다 크게 높은 것으로 나타났다.
ApoD 단백질은 또한 손상된 미토콘드리아를 골라내어 분해·재활용하는 과정인 미토파지(mitophagy)를 촉발하는 것으로 나타났다.
그 결과 미토콘드리아가 광범위하게 파괴되어 면역계의 항바이러스 반응이 약화하고 폐 손상이 심해졌다. 미토콘드리아는 세포 에너지 생산과 면역에 필요한 인터페론 유도에 필수적이다. ApoD가 이를 손상시킴으로써 감염 시 바이러스 증식과 폐 손상이 심화하는 것이다.
이를 치료할 수 있는 가능성도 봤다.
ApoD 생성을 억제한 노령 생쥐를 활용한 실험에서는 A형 독감 바이러스에 감염된 후에도 폐 손상이 줄고 생존율이 높아졌다. 아울러 노화 생쥐의 폐에서 노화 세포를 제거하는 세놀리틱 약물 ABT-263을 투여했을 때 ApoD 수치가 낮아지고, 독감 감염으로 인한 폐 손상이 완화된다는 사실도 확인했다.
따라서 ApoD 억제를 목표로 삼으면 노인의 심각한 독감 감염을 예방하거나 감염 후 중증도를 완화할 가능성이 높다.
연구진은 아직 임상시험을 못했다는 한계가 있다면서 “앞으로 세놀리틱 화합물, 미토파지 억제제, 혹은 ApoD 조절 약물이 노인 독감 환자에게 안전하고 효과적인지 임상 연구로 확인할 예정”이라고 밝혔다.
창 교수는 “ApoD 억제를 표적으로 삼는 치료를 통해 노인 독감 환자의 감염 중증도를 개선할 수 있는 흥미로운 기회가 열렸다”고 말했다.
박해식 기자 pistols@donga.com
