대구 간 정청래 “TK 통합 무산땐 100% 국힘 책임…석고대죄하라”

더불어민주당 정청래 대표는 27일 대구·경북(TK) 행정통합 특별법이 국회 법제사법위원회 문턱을 넘지 못하고 지연되는 것과 관련해 “국민의힘 법사위원들, 장동혁 대표, 송언석 원내대표는 일단 석고대죄하고 대국민 사과하라”고 비판했다.
정 대표는 이날 오전 대구에서 열린 현장 최고위원회의에서 “대구·경북 시민·도민 잘 살게 해주겠다고 하는데 정작 이 지역 국회의원은 왜 반대하냐”라며 이같이 밝혔다.
그는 “국민의힘의 무책임으로 무산 위기에 놓인 대구·경북 행정통합에 대해 한 말씀드리겠다”면서 “국민의힘 주호영 의원께서 황당한 발언을 했는데 읽어보겠다”며 말문을 열었다.
이어 “주 의원께서 ‘대구·경북 통합특별법을 2월에 처리하겠다는 방침을 민주당 당론으로 확정해 달라’고 했는데, 이게 무슨 해괴한 논리냐”며 “그대로 돌려드리겠다. 대구·경북 통합특별법을 2월 임시국회에서 처리하겠다는 방침을 국민의힘 당론으로 확정해 달라”고 지적했다.
그러면서 “저는 이미 장동혁 대표에게 양당 대표 회담을 제안했고, 회담을 통해 처리하자고 제안한 바 있는데 지금까지 대답 없는 메아리다”라고 했다.
정 대표는 “국민의힘이 당 지지율 10%대 진입으로 ‘멘붕’이 온 것은 알겠지만 양심을 좀 갖고 살자”며 “한 명, 한 명에게 물어보겠다. 송 원내대표와 장 대표는 찬성이냐 반대냐”고 목소리를 높였다.
이어 “이재명 정부가 추진하는 행정통합에 딴지를 걸고, 발목을 잡고, 반대하고, 혼란스럽게 만든 부분에 대해 일단 대국민 사과부터 하라”면서 “대국민 사과를 먼저 하고, 주호영 국회의원처럼 잘못을 인정하고 싹싹 빌고, 대구경북 시민·도민께 먼저 싹싹 빌고 나서 민주당에 (법사위 특별법 처리를) 제안하기 바란다”고 했다.
충남·대전 통합 특별법에 반대한 것에 대해서도 “충남·대전 통합을 누가 먼저 하자고 했나. (국민의힘 소속인) 김태흠 충남도지사와 이장우 대전시장이 먼저 주장한 거 아니냐”며 “민주당이 하자고 하니까 이제 반대한다. 국민의힘은 청개구리 정당이냐”고 비판했다.
정 대표는 “대구경북 시민·도민들께 말씀드린다“며 ”여러분이 뽑은 국민의힘 소속 의원들이 대구경북 통합에 반대한다. 여러분이 이들에게 정문일침을 주기를 바란다“고 했다. 이어 ”이번 대구경북 통합이 무산된다면 그것은 100% 국민의힘 책임이라는 것을 다시 한번 말씀드린다“고 강조했다.
또 이날 정 대표는 조희대 대법원장을 향해서 “본인의 거취에 대해서 이제 고민할 때가 됐다”고 밝혔다.
그는 사법개혁 3법(법왜곡죄·재판소원제·대법관증원법)을 거론하며 “조희대 사법부에 대한 불신이 사법개혁의 원동력이 된 것은 사실”이라며 “저 같으면 ‘사법 불신의 모든 책임은 나한테 있어 이에 책임을 지고 대법원장직에서는 사퇴합니다’라고 말할 것”이라고 했다. 그러면서 “그나마 국민의 신뢰가 조금이라도 남아 있다면 그럴 때 거취를 표명하는 것이 좋을 것 같다”고 덧붙였다.
댓글 0