65세 이상, 1년 5% 이상 체중 줄면 인지저하 위험 커

65세 이상 성인은 체중이 비의도적으로 1년에 5% 이상 감소하거나 변동(빠졌다 찌거나 그 반대의 경우)하는 경우 인지 기능 저하가 떠 빨라질 수 있다는 연구 결과가 나왔다.
미국 펜실베이니아 주립대학교가 주도한 이번 연구는 4300명 이상의 고령자를 11년 동안 추적관찰 했다. 체중·체질량지수(BMI)·허리둘레와 인지 기능(기억력, 방향 감각, 사고 능력 등) 사이의 연관성을 분석한 결과, 체중·BMI·허리둘레의 변동성이 큰 사람일수록 인지기능 저하가 더 빠르게 진행됐다. 연구 결과는 국제 학술지 비만(Obesity)에 발표했다.
연구개요
연구진은 2011년부터 2021년까지 진행된 ‘전국 노인 건강 및 노화 추세 연구(National Health and Aging Trends Study)’ 참가자 4304명을 체중 변동 폭에 따라 3개 그룹으로 나눠 살펴봤다.
체중 변동이 거의 없는 사람은 인지 저하 속도가 가장 느렸다. 반면 변동이 큰 사람은 2~4배 더 빠른 인지 저하를 보였다. 이 결과는 체중뿐 아니라 허리둘레, 체질량지수 변동에서도 동일하게 나타났다.
체중을 가능한 한 안정적으로 유지하는 것이 노년 건강에 가장 좋다는 것이다.
체중 변동 폭 클수록 인지 저하 속도 더 빨라
교신저자인 무지 나(Muzi Na) 펜실베이니아 주립대 영양과학과 부교수는 “세 가지 서로 다른 분석 방식을 적용했는데, 어느 방법으로 보더라도 결론은 명확했다. 체중이 해마다 많이 변동할수록 인지 기능 저하 속도가 빨라졌다”며 “사람이 나이가 들면서 인지 능력이 점차 저하되는 것은 자연스러운 현상이지만, 체중 변동 폭이 클수록 인지 기능이 훨씬 더 빠르게 저하되는 것을 확인했다”고 연구 보도자료에서 말했다.
또 다른 분석에서는 체중의 5% 이상 감소 또는 체중이 5% 이상 늘었다 줄었다 반복하는 체중 사이클링 모두 인지 저하 속도를 빠르게 하는 것으로 나타났다.
반면 체중이 늘어난 고령자는 체중이 안정적으로 유지된 사람과 비슷한 수준의 인지 저하를 보였다. 하지만 이러한 결과가 고령자에게 체중 증가가 바람직하다는 의미는 아니라고 연구진은 강조했다.
체중 증가, 안정적 유지 그룹과 인지 저하 비슷…하지만 권장하지는 않아
나 교수는 “중년기의 비만은 나이가 더 들었을 때 치매를 유발할 수 있는 잘 알려진 위험 요인”이라고 지적했다. 다만 노년기 비만이 오히려 인지 기능을 늦출 수 있다는 ‘비만 역설(obesity paradox)’ 이론이 있다. 나 교수는 “이전 연구에 따르면 노년기의 근육량 감소와 지방 증가 사이에는 복잡한 상호 작용이 있다”며, “이번 연구가 체중 증가를 권장하는 것은 아니다”라고 덧붙였다.
중요한 점은 체중 감소가 의도적인 다이어트의 결과인지, 아니면 건강 문제로 인한 것인지 구분하는 것이다. 노년기에 갑작스럽게 몸무게가 줄면 기저 질환이나 건강 악화의 신호일 수 있기 때문이다.
반면 비만 또는 과체중 고령자가 의도적으로 체중을 줄였다면 인지 기능에 긍정적 영향이 가능하다고 연구자들은 짚었다. 집에서 매일 같은 시각 같은 차림으로 체중 재야 정확
연구진은 고령자들이 집에서 일관된 방식으로 체중을 측정할 것을 권장했다. 예를 들어 아침에 일어나 화장실에 다녀온 후 식사를 하기 전 같은 옷차림으로 체중을 재는 것이 가장 좋다. 이렇게 꾸준히 기록하면 체중 변화를 정확히 확인할 수 있고, 필요할 때 의사와 상의할 수 있다.
