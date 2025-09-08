“지금 혈압 재보세요”… AI, 노인에 전화걸어 건강관리 돕는다

美 연구팀 노인 혈압관리 도움 확인
고혈압 환자 혈압 관리도 17% 개선
낙상 감지되면 보호자-의사에 통보
인공지능(AI)이 노인의 혈압 관리를 돕는다는 점이 확인됐다. AI는 혈압 수치뿐 아니라 혈당, 심장 건강 등을 모니터링하고 낙상 위험을 감지하거나 약 복용 관리를 돕기도 한다. 고령층 건강 및 질환 관리를 돕는 AI 기반 헬스케어 시대로의 대전환이 일어나고 있다.
티나 앤 커 톰프슨 미국 에머리대 의대 가정·예방의학과 교수 연구팀은 AI가 집에서 노인 스스로 혈압을 측정하고 관리할 때 도움이 된다는 점을 확인하고 연구 결과를 7일(현지 시간) 미 볼티모어에서 열리는 ‘2025 미국심장협회 고혈압 과학세션’에서 발표했다.
나이가 들수록 혈압 관리는 중요하지만 혈압 수치를 재고 관리하는 것은 쉬운 일이 아니다. 고혈압은 증상이 뚜렷하지 않아 관리에 자꾸 소홀해지게 된다. 연구팀은 65세 이상 고혈압 환자 2000명을 대상으로 AI 음성 에이전트가 혈압 관리를 도울 수 있다는 사실을 확인했다. AI 음성 에이전트는 자연스러운 음성을 기반으로 인간과 실시간으로 상호작용하는 거대언어모델(LLM) 기반 대화 시스템이다.
고혈압 환자들은 10주간 AI 음성 에이전트 서비스를 이용했다. AI 음성 에이전트는 환자에게 연락해 최근 혈압 수치를 묻거나 통화 중 혈압을 측정하도록 유도한다. 혈압 수치는 환자의 전자건강기록(EHR)에 입력돼 임상의가 확인할 수 있다. 환자의 혈압 수치가 임계점을 벗어나거나 어지럼증, 시야 흐림, 흉통 등의 증상이 나타나면 의료인에게 알람이 간다. 혈압 관리가 안 되는 환자는 ‘콜 라우팅’을 통해 의료인과 연결된다. 콜 라우팅은 정해진 기준과 규칙에 맞춰 적합한 수신자를 연결해주는 기능이다.
실험 결과 환자의 85%가 AI 음성 에이전트의 전화를 받았고 67%가 통화를 완료했으며 60%는 통화 중 혈압 수치 측정을 준수했다. 이 과정에서 임상의의 업무 부담은 줄고 의료 비용은 절감되는 효과가 나타났다. 미국의 혈압 관리 품질 평가지표(CBP Stars) 기준으로 AI는 고혈압 환자의 혈압 관리를 17% 개선시킨다는 점이 확인됐다. 환자 대상 설문조사에서는 10점 만점 기준 9점 이상의 평균 만족도가 확인됐다.
혈압 관리 외에도 노인의 건강 관리에 AI를 활용하는 비중이 높아지고 있다. 가정용 혈당계나 심전도 측정기로 잰 값을 관리하는 소프트웨어들은 이미 상용화된 상태다. 혈당 변동성을 살피거나 심전도 측정 결과를 살펴 환자의 예후를 예측하고 맞춤형 관리를 할 수 있도록 돕는 소프트웨어들이다.
센서를 이용해 노인의 움직임을 좇고 낙상이 감지되면 보호자나 의료진에게 알리는 AI 낙상 감지 시스템도 있다. 약 먹는 시간을 알려주거나 인지 기능 및 정신건강 관리를 돕는 AI 도구도 등장했다. 한 의료 AI 전문가는 “예방 중심 의료 환경과 초고령 사회를 맞이하면서 AI 기반 혁신 제품 및 서비스들이 등장하고 있다”며 “앞으로 더욱 빠른 속도로 진화해 AI 기반 맞춤형 헬스케어 시대가 본격적으로 열리게 될 것”이라고 말했다.
