흑염소 혼합 추출물 100%… 발효 공법으로 체내 흡수율 ‘업’

70년 전통의 제약회사 영진약품에서 발효효소 공법으로 체내 흡수율을 높여 몸속까지 진한 영양을 전달하는 영진약품 프리미엄 ‘흑염소 진액’을 선보이며 출시 기념 할인 행사를 단행한다고 밝혔다.
영진약품 프리미엄 흑염소 진액은 국내산 흑염소 혼합 추출물 100%와 발효 공법으로 체내 흡수율을 높인 발효 흑염소 추출물 93%로 더 깊고 부드럽게 몸속까지 진한 영양을 전달한다. 엄선한 전통 원료로 발효 공정을 거쳐 체내 흡수율을 한층 더 높였으며 자연 방목한 흑염소를 육골까지 통째로 넣어 더욱 진하게 달였다고 소개했다.
검은 보석이라 불리는 흑염소는 지방과 콜레스테롤 함량이 낮고 아라키돈산을 비롯한 불포화지방산과 무려 18종의 필수아미노산, 비타민 E, 단백질, 칼슘, 아연, 철분 등 다양한 영양 성분을 함유하고 있다. 조선왕조실록에 숙종의 대표적인 보양식으로 알려진 흑염소는 기를 북돋우고 몸을 보양하는 데 좋으며 허약함을 보호하고 원기 회복과 근골을 튼튼히 한다고 전해진다. 저지방·고단백질 식품으로 남녀노소 모두에게 좋은 것으로 알려져 있다.
영진약품 프리미엄 흑염소 진액은 △항상 무기력하거나 피곤한 사람 △몸이 약해져 체력 증진을 원하는 사람 △몸이 차갑고 체질이 허약한 사람 △선천적으로 허약한 자녀 및 부모님 △힘과 체력이 떨어져 힘들어하는 사람 △평소에 어지러운 사람 △출산 및 병환 이후 회복 중인 사람에게 추천한다.
신제품 출시 기념으로 ㈜홈쇼핑코리아에서 1세트(70㎖X30포 2박스, 2개월분) 소비자가격 15만8000원을 50% 인하해 7만9000원에, 2세트(4박스, 4개월분) 주문 시 1만 원 추가 할인해 14만8000원에, 3세트(6박스, 6개월분) 주문 시 2만4000원 추가 할인해 21만3000원에 판매한다. 신용카드 무이자 할부 5개월로 1000세트 한정 판매하며 주문하면 전국 어디든지 무료로 배송해준다.
