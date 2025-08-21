3D 입체 안마 기능 탑재… 전문 안마사 느낌나네

최근 홈트레이닝, 마사지기 등 건강 관련 제품이 인기를 끌고 있는 가운데 전국 30대 이상 남녀 690명을 대상으로 실시한 선물 트렌드 조사에서 부모 세대 응답자 중 26.6%가 가장 받고 싶은 선물로 ‘안마의자’를 꼽았다.
이러한 인기에 발맞춰 ㈜김수자생활건강에서 버튼 하나로 온몸 구석구석 피로를 풀어주는 김수자 ‘안마의자’와 ‘발·종아리 마사지기’를 출시해 인기를 끌고 있다.
김수자 안마의자는 등·허리·목·어깨 마사지와 엉덩이 진동 마사지, 온열 기능 등을 두루 갖췄다. 8개의 섬세한 주무름 볼과 2개의 파워풀 두드림 볼, 3단 강도 조절이 가능한 엉덩이 시트 진동 마사지와 상하 이동이 가능한 3D 입체 안마 기능을 탑재해 프로 안마사의 손길을 느낄 수 있게 해준다. 목과 어깨는 높낮이 조절이 가능한 4개의 마사지 볼이 지압 및 회전을 통해 마사지해 줘 경직된 근육을 시원하게 풀어준다. 모든 기능은 리모컨으로 간편하게 선택할 수 있다.
또한 김수자 발·종아리 마사지기는 3차원 입체 마사지 구현과 종아리를 꼭꼭 잡아주는 지압손 슬립형 마사지와 리듬 마사지를 탑재해 유선 리모컨 버튼 조작으로 원하는 부위 어디든 마사지가 가능하다. 가사 노동이나 과격한 운동으로 다리가 피로한 사람에게 추천한다.
김수자 안마의자의 제품 구성은 본체, 리모컨, 어댑터, 차량용 시거잭, 사용설명서로 돼 있으며 사이즈는 84X45X22㎝, 중량은 5.5㎏이다.
이번 론칭 기념으로 ㈜홈쇼핑코리아에서 김수자 안마의자 소비자가격 79만8000원을 40만 원 인하해 39만8000원에 100점 한정 할인 판매한다. 신용카드 무이자 할부 5개월로 구매 고객 모두에게 특별 사은품으로 김수자 ‘전신 마사지 안마기’ 전용 의자를 함께 보내준다.
댓글 0